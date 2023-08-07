تفكك الاقتصادات: التأثير الفيروسي للسوق الموازية على الاقتصادات الوطنية

الباحثة شذى خليل*

الاقتصاد الموازي، المعروف أيضًا باسم الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل، إلى الأنشطة الاقتصادية التي تحدث خارج الإطار القانوني والتنظيمي الرسمي للبلد، وهذا يشمل المعاملات غير المبلغ عنها وغير المنظمة وغير الخاضعة للضريبة في كثير من الأحيان والتفاعلات الاقتصادية. لا يتم احتساب هذه الأنشطة في الحسابات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي وغالبًا ما يتم تنفيذها من قبل الأفراد والشركات لتجنب الضرائب واللوائح والرقابة الحكومية الأخرى.

مما يعني أنه اقتصاد الظل بالفعل لا يخضع لسيطرة الحكومة، وعدم إدراجه في الحسابات القومية الرسمية، والتهرب من المستحقات المستحقة للدولة، مثل الضرائب والرسوم. تعمل بطريقة أكثر سرية، وغالبًا ما تتعامل في سلع وخدمات محظورة أو غير منظمة، ويمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، مثل الاقتصاد الأسود (التعامل في السلع غير القانونية) أو الاقتصاد غير الرسمي (الانخراط في أنشطة قانونية دون تسجيل رسمي). يسلط هذا الوصف الضوء على العوامل الرئيسة المميزة لاقتصاد الظل ومظاهره المختلفة

يمكن أن يكون تأثير الاقتصاد الموازي على القوى العاملة من الشباب إيجابيًا وسلبيًا ، اعتمادًا على عوامل ووجهات نظر مختلفة:

التأثيرات الإيجابية:

فرص العمل: يمكن للاقتصاد الموازي أن يوفر فرص عمل للشباب الذين قد يواجهون صعوبات في العثور على عمل رسمي ، بسبب نقص التعليم أو المهارات ، أو محدودية الوصول إلى أسواق العمل الرسمية.

المرونة: يمكن للوظائف غير الرسمية أن توفر قدرًا أكبر من المرونة فيما يتعلق بساعات العمل وظروفه ، الأمر الذي قد يجذب الشباب الساعين إلى تحقيق التوازن بين العمل والالتزامات الأخرى مثل التعليم أو المسؤوليات الأسرية.

ريادة الأعمال: قد ينخرط بعض الشباب في أنشطة اقتصادية غير رسمية كشكل من أشكال ريادة الأعمال أو بدء أعمال تجارية صغيرة أو تقديم خدمات دون الحواجز التي تفرضها اللوائح الرسمية والأعمال الورقية.

الآثار السلبية:

غسيل الأموال في سياق اقتصاد الجريمة، في الواقع عملية يحاول من خلالها الأفراد أو المنظمات الإجرامية جعل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني تبدو مشروعة من خلال إخفاء مصدرها الحقيقي وطبيعتها. يتضمن هذا الإجراء سلسلة من الإجراءات أو المعاملات التي تهدف إلى تمويه مصدر الأموال وجعلها تبدو وكأنها تأتي من مصادر قانونية.

اكتسب مصطلح “غسيل الأموال” مكانة بارزة بسبب ممارسات المنظمات الإجرامية، مثل عصابات المافيا ، والتي لوحظ أنها تشارك في تكتيكات مختلفة لإضفاء الشرعية على مكاسبها غير المشروعة. إحدى الطرق الشائعة.

مثال على ذلك شراء الأعمال التجارية المشروعة أو المشاريع الاقتصادية بأقل من القيمة السوقية ، وبالتالي ضخ أموالها غير المشروعة في مشاريع تبدو مشروعة. وهذا يساعد على حجب الصلة بين الأنشطة الإجرامية والأموال المتأتية منها.

أخذ مفهوم غسيل الأموال بالاهتمام والاعتبارات القانونية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، لا سيما مع التركيز على مجموعات الجريمة المنظمة ، مثل المافيا في الولايات المتحدة. أحد الأمثلة الكلاسيكية التي ذكرتها يتضمن استخدام مغاسل تعمل بقطع النقود المعدنية كواجهة لغسيل الأموال المكتسبة من مبيعات المخدرات. من خلال إدارة العائدات من خلال عمل تجاري مشروع مثل المغسلة ، يهدف المجرمون إلى “تنظيف” الأموال وإزالة أي آثار مشبوهة مرتبطة بأصلها غير القانوني.

و يعد غسيل الأموال في علم الاقتصاد جريمة مالية خطيرة تقوض سلامة النظام المالي ويمكن أن يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. تعمل الأنظمة الدولية والاقتصادية السيطرة على هذه الافة التي تسهم بعدم الاستقرار الاقتصادي ، بوضع قوانين ولوائح دولية ومحلية مختلفة لمكافحة غسيل الأموال وتعقب المعاملات المالية المشبوهة. تتضمن هذه الجهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة ومنعها.

نقص الحماية الاجتماعية: غالبًا ما تفتقر الوظائف غير الرسمية إلى الحماية الاجتماعية التي يوفرها التوظيف الرسمي ، مثل المزايا الصحية وخطط التقاعد والأمن الوظيفي. وهذا يترك العمال الشباب عرضة للصدمات والمصاعب الاقتصادية.

الاستغلال والأجور المنخفضة: قد يتعرض العمال في الاقتصاد الموازي للاستغلال ، والعمل لساعات طويلة بأجور منخفضة دون ضمانات قانونية لحماية حقوقهم.

تنمية المهارات المحدودة: قد لا توفر الوظائف غير الرسمية فرصًا لتنمية المهارات والتقدم ، مما قد يعيق الآفاق الوظيفية طويلة الأجل للعمال الشباب.

انخفاض الإيرادات الحكومية: يمكن أن يؤدي تجنب الاقتصاد الموازي للضرائب واللوائح إلى انخفاض الإيرادات الحكومية ، مما يؤثر بدوره على توافر الأموال للخدمات العامة والبنية التحتية التي تعود بالنفع على جميع السكان ، بما في ذلك الشباب.

عدم الاستقرار الاقتصادي: يمكن لاقتصاد موازٍ كبير أن يساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم المساواة ، حيث يمكن أن يشوه المؤشرات الاقتصادية ويعيق التخطيط الاقتصادي الفعال وصنع السياسات.

عوائق النمو: يمكن للاقتصاد الموازي أن يحد من النمو الاقتصادي الرسمي عن طريق تقليص حجم السوق الرسمية ، مما يجعل من الصعب على الشركات المشروعة المنافسة.

من المهم ملاحظة أن تأثير الاقتصاد الموازي على القوى العاملة من الشباب يمكن أن يختلف على نطاق واسع بناءً على السياق المحدد لكل بلد أو منطقة. غالبًا ما يصارع صانعو ا السياسات لإيجاد طرق لتحقيق التوازن بين مزايا العمالة غير الرسمية والحاجة إلى ضمان ممارسات عمل عادلة ، والحماية الاجتماعية ، والاستقرار الاقتصادي العام.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية