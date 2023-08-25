العراق يعقد اتفاقا لاستيراد الغاز من تركمانستان

قالت وزارة النفط العراقية في بيان -اليوم الخميس- إنها ستستورد الغاز من تركمانستان، وفق اتفاق مبدئي بين الدولتين لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.

ونقل البيان عن عزت صابر وكيل الوزارة لشؤون الغاز، قوله “تم الاتفاق مبدئيًا على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية”.

وأضاف عزت -عقب اجتماع وفد حكومي مع مسؤولين في قطاع الغاز في تركمانستان- أنه “وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض، من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن الكميات المقترحة، والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين”.

وتحدث عن أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز، ومنها تركمانستان التي تعدّ من أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة، وفق تعبيره.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك- لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.

ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام؛ لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي