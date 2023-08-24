“من البرمجة إلى رأس المال: قوة الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن إيقافها في الاقتصاد العالمي”

الباحثة شذى خليل*

من الكود إلى رأس المال”: يسلط هذا الجزء الضوء على رحلة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من خطوط التعليمات البرمجية والتطور إلى محرك مهم للنمو الاقتصادي. ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي، الذي يبدأ كخوارزميات وبرمجيات، لديه القدرة على توليد قيمة اقتصادية كبيرة.

“قوة الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن إيقافها التركيز على فكرة أن الذكاء الاصطناعي الذي يعني قوة دافعة قوية لا هوادة فيها. إنه ينقل فكرة أن الذكاء الاصطناعي ليس اتجاهًا عابرًا ولكنه عامل تحويلي لا يمكن إيقافه وسيستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي.

يعد تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على الاقتصاد العالمي موضوعًا معقدًا ومتطورًا ، ويمكن أن تختلف عواقبه اعتمادًا على عوامل مختلفة. اعتبارًا من آخر تحديث معرفي في سبتمبر 2021 ، يمكنني تقديم بعض الأفكار حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك ، يرجى ملاحظة أن الموقف ربما يكون قد تطور منذ ذلك الحين ، ويجب أن تفكر في استشارة المزيد من المصادر الحديثة للحصول على أحدث المعلومات.و هو ظاهرة عالمية ، في خلق المنافسة العالمية و تتنافس البلدان على الريادة في البحث والتطوير والتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا يمكن أن يعيد تشكيل ديناميكيات القوة الاقتصادية العالمية.

فيما يلي بعض الطرق التي كان من المتوقع أن يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي:

زيادة الإنتاجية: الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على زيادة الإنتاجية بشكل كبير في مختلف الصناعات. يمكن أن تؤدي أتمتة المهام الروتينية ، وتحليل البيانات ، وعمليات صنع القرار إلى كفاءة أعلى ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة الإنتاج.

اضطراب سوق العمل: بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الإنتاجية ، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إزاحة الوظائف ، لا سيما في الصناعات التي يمكن فيها أتمتة المهام الروتينية والمتكررة. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن تخلق فرص عمل جديدة في تطوير الذكاء الاصطناعي وصيانته ومراقبته.

الإزاحة الوظيفية: تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قادرة على أتمتة المهام الروتينية والمتكررة في مختلف الصناعات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إزاحة وظائف معينة، لا سيما تلك التي تنطوي على مهام يمكن تشغيلها بسهولة، مثل التصنيع، وإدخال البيانات، وخدمة العملاء. قد يحتاج العاملون في هذه الأدوار إلى تحسين مهاراتهم أو الانتقال إلى وظائف جديدة.

خلق فرص عمل جديدة: في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلغي بعض الوظائف، فإنه يمكن أيضًا أن يخلق وظائف جديدة. كما ذكرت، هناك طلب متزايد على الأدوار المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي وصيانته ومراقبته. ويشمل ذلك علماء البيانات، ومهندسي التعلم الآلي، وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمزيد. ومن الممكن أن يعوض نمو الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعض فقدان الوظائف.

التحول في المهارات: يشهد سوق العمل تحولاً في المهارات المطلوبة. هناك طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك البرمجة وتحليل البيانات وتصميم نظام الذكاء الاصطناعي. ويحتاج العمال إلى التكيف مع هذه المهارات واكتسابها ليظلوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

النمو الاقتصادي: للذكاء الاصطناعي القدرة على دفع النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات من الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة ودخول أسواق جديدة. يمكن أن يؤدي هذا الابتكار إلى زيادة القدرة التنافسية والتوسع الاقتصادي.

عدم المساواة في الدخل: أحد المخاوف هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل. قد يستفيد أولئك الذين لديهم مهارات تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إدارتها أو العمل جنبًا إلى جنب معها بشكل غير متناسب ، بينما قد يتخلف الآخرون عن الركب. قد تكون السياسات لمعالجة هذه المشكلة ضرورية.

خصوصية البيانات وأمنها: يعتمد الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من البيانات ، مما يثير مخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمانها. قد تؤثر اللوائح والضمانات على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

تحول الصناعة: يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحويل مختلف الصناعات ، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والنقل. يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى نماذج أعمال جديدة وفرص اقتصادية.

التحديات الأخلاقية والتنظيمية: عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر اندماجًا في المجتمع ، تصبح الاعتبارات واللوائح الأخلاقية أكثر أهمية. تُعد الموازنة بين الابتكار والتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي تحديًا لواضعي السياسات.

المهارات والتعليم: ستحتاج القوى العاملة إلى اكتساب مهارات جديدة للتكيف مع المشهد الوظيفي المتغير. الاستثمار في برامج التعليم والتدريب سيكون حاسما.

ختاما إن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي متعدد الأوجه. في حين أن لديه القدرة على دفع النمو وزيادة الإنتاجية وخلق فرص جديدة ، فإنه يطرح أيضًا تحديات مثل الاستغناء عن الوظائف وعدم المساواة في الدخل والاعتبارات الأخلاقية. ستعتمد النتيجة الفعلية على كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده وتنظيمه في مختلف المناطق والصناعات. من الضروري للحكومات والشركات والمجتمع ككل إدارة تكامل الذكاء الاصطناعي بعناية لتعظيم فوائده مع تخفيف العيوب المحتملة. للحصول على أحدث الأفكار ، يُنصح باستشارة المصادر والخبراء المحدثين في هذا المجال.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية