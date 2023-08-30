ظهور رجل دولة في الشرق الأوسط: ما بين العمل بصمت وتحقيق التوازن

إنَّ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ضدَّ العراق وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين وإلى مقتل حوالي 200 ألف مواطن عراقي، فتح الطريق أمام انتشار مقاتلي “داعش”، ما أعاد إرسال الولايات المتحدة للآلاف من جنودها عام 2014 إلى سوريا والعراق، بعد أن كانت قد أعلنت انسحابها عام 2011، وذلك لتعزيز الجهود في مكافحة “داعش” الذي سيطر على مناطق شاسعة من الأراضي في كلا البلدين. وعلى الرغم من هزيمة “داعش” وتكبده خسائر كبيرة في قياداته، أفاد خبراء الأمم المتحدة في آب (أغسطس) بأن التنظيم لا يزال يضم ما يقدر بـ 5,000 إلى 7,000 عضو عبر مناطق شمال العراق وشمال شرق سوريا. ولهذا السبب، لا يزال هناك 2,500 جندي أميركي في العراق بالإضافة إلى 900 آخرين في سوريا.

وكان الجنرال لويد أوستن، القائد العام الأخير للقوات الأميركية في العراق بعد الغزو، والذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع الأميركي، قد أخبر الصحافيين خلال زيارته إلى بغداد في آذار (مارس) 2023، بأن القوات الأميركية جاهزة للبقاء في العراق “بناءً على دعوة حكومة العراق”. وقد قام السوداني، بإثارة استياء الإطار التنسيقي والصدر على حدٍّ سواء، بتمديده لهذه الدعوة إذ يدرك ما لا يدركه الإطار التنسيقي.

إذ يعتبر قادة الإطار التنسيقي القوات الأميركية المتبقية في البلاد تهديداً لسيادة العراق، بينما يعتبرها السوداني ضماناً للأمن ضد “داعش”. وقد أوضح رئيس الوزراء في كانون الثاني (يناير) أنه يدعم استمرار وجود القوات العسكرية الغربية ولا يمتلك جدولاً زمنياً لانسحابها.

لقد أعادت القوات الأميركية صياغة أدوارها في العراق، وحصرها في “التوجيه والتمكين والمساعدة”، والتركيز على تعزيز قدرات القوات العراقية من خلال توفير المعدات والذخيرة. وفي الجانب السياسي يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا أن تساهما في تمهيد الطريق أمام العراق ليصبح “صوتاً للوسطية والديموقراطية في الشرق الأوسط” من خلال دعم إصلاحات السوداني التي تهدف إلى بناء نظام سياسي عراقي يعتمد على المساءلة.

وتتضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008 بناء علاقات مثمرة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، منها الأمن والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية والبيئة. وغردت السفيرة الأميركية في العراق، آلينا رومانوسكي، قائلة: “ستوجه اتفاقية الإطار الاستراتيجي علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة”. ولزيادة تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، نال السوداني إشادة واشنطن من خلال تنفيذ مطالب وقف تهريب الدولارات عبر العراق إلى إيران والتي تنتهك العقوبات الأميركية.

في الواقع، يستكمل السوداني وعوده الانتخابية بتنمية الاقتصاد ومكافحة الفساد، وقد قدم مشروعه الطموح “طريق التنمية” بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار، والذي يتضمن شبكات سكك حديدة ذات سرعة عالية ثنائية الاتجاه تمتد على مسافة 746 ميلاً، بالإضافة إلى طريق سريع جديد ينطلق من ميناء الفاو الكبير على ساحل الخليج العربي في محافظة البصرة. هذا المشروع سيعمل على ربط آسيا بأوروبا، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، وسيُسهم في إيجاد ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل.

وفي اجتماع عقد في بغداد في شهر أيار (مايو) مع ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن، قال السوداني: “نحن نعتبره –أي مشروع طريقة التنمية- حجر الزاوية لاقتصاد مستدام غير نفطي، يخدم جيران العراق والمنطقة ويساهم في الجهود الرامية إلى التكامل الاقتصادي”. وقد وافق البنك الدولي على المشروع.

وقال ممثل البنك في العراق، ريتشارد عبد النور، إن بناء هذه البنية التحتية أمر ضروري “لاستغلال إمكانات العراق الجغرافية” وأعرب عن استعداد البنك لدعم المشروع.

وفي حزيران (يونيو) وافق البرلمان العراقي على ميزانية قدمها السوداني بقيمة 153 مليار دولار، تشمل توظيف أكثر من نصف مليون عامل جديد في القطاع العام لتخفيف معدلات البطالة المرتفعة، ما يزيد تكلفة الرواتب والمعاشات العامة إلى أكثر من 58 مليار دولار. ولتمويل ذلك، تضمنت الميزانية إجراءات لحل المسائل العالقة بين العراق ومنطقة كردستان شبه المستقلة، حيث سيتم وضع إيرادات النفط في حساب تابع للبنك المركزي العراقي، بموجب اتفاق تم توقيعه في نيسان (ابريل)، وستكون شركة تسويق النفط العراقية “سومو” مخولة بتسويق وتصدير النفط الخام المنتج من الحقول التي يسيطر عليها الإقليم الكردي. بالإضافة إلى ذلك، سعى السوداني أيضاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إحياء صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إينرجي الفرنسية وشركة قطر للطاقة لتطوير إنتاج النفط والغاز.

وإذا كان هنالك من شيء يمكن القول إن السوداني غريب عنه في المنظومة العراقية، فهو بلا شك الفساد. إذ يحتل العراق المرتبة 157 من بين 180 دولة في قائمة مؤشر مدركات الفساد، وتأكيداً على التزامه بمكافحة الفساد؛ قام السوداني وفي غضون أسبوع فقط من توليه المنصب، بزيارة إلى هيئة النزاهة الاتحادية في العراق لتقييم مدى التقدم في التحقيق الذي أمر به في ما يتعلق باختلاس ما لا يقل عن 2.5 ملياري دولار من عائدات الضرائب بين أيلول (سبتمبر) 2021 وآب (أغسطس) 2022.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، ألقى السوداني بياناً تلفزيونياً تناول فيه استعادة مبلغ قدره 182.7 مليار دينار عراقي (ما يقرب من 140 مليون دولار)، جاء فيه: “إجراءاتنا مستمرة بحق من مكّنوا هذه الشركات من السيطرة على هذه الأموال، وبعضهم مديرون ومسؤولون، بغطاء سياسي أو أمني. أي اسم سيرد في التحقيقات ويتم إثبات تورّطه، سيتم إلقاء القبض عليه… وكل من تجاوز على المال العام سيطاله القانون”.

وفي الرابع من آذار (مارس) عام 2023، تم صدور أحكام قضائية بالقبض على وزير المالية السابق في حكومة الكاظمي، بالإضافة إلى المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومدير مكتبه الخاص، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ”سرقة القرن”.

كرئيس للوزراء، فإن السوداني يعمل بصمت، ولا يظهر إعلامياً إلا وفقاً لمقتضيات منصبه. وبدلاً من تقديم الوعود الفارغة قام بالتركيز على دعم لا مركزية السلطة وتمكين الحكومات المحلية من خلال إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات العامة، وأعلن كذلك نيته إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما كان كافياً لحشد دعم الائتلاف الشيعي والسني والكردستاني لاختياره كرئيس حكومة، وهو ما يجب أن يستمر، فبدون حدٍّ أدنى من الالتفاف الشعبي حوله لن يستطيع السوداني، مهما بذل من جهود، أن يحقق أهدافه، والتي يمكن عدّها كطموحات بالنسبة للعراقيين.