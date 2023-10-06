أمريكا بعد مكارثي: خلافات تعم الحزبين وبايدن “تحت الضغط” وبوتين يكرر “الزمن يحالفني”

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أنه لا فرصة لنجاة “أعداء” بلاده إذا شنت موسكو “ضربة نووية انتقامية لأن إمكاناتنا لا مثيل لها”.

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى “فالداي” الدولي بمدينة سوتشي الروسية، قال بوتين: “في العقيدة العسكرية الروسية سببان لاستخدام الأسلحة النووية، وهما الرد على صاروخ أطلق على الأراضي الروسية، ومواجهة تهديد لوجود الدولة”.

وأضاف: “حتى الآن لن تكون هناك فرصة للمعتدي للبقاء على قيد الحياة في حالة ردنا.. وبالتالي لن يفكر أي شخص عاقل في استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا”.

وقال بوتين، إن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو حزيران.

وأضاف بوتين أن كييف خسرت أيضا 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة.

واتهم بوتين، الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة كيفية التصرف.

وخاطب بوتين الولايات المتحدة خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي قائلا “طوال الوقت نسمع، عليك أن، ولا بد لك من‘ و، نحذرك بجدية. من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم”.

وقال بوتين، إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة وإنها مستعدة “للتعاون البناء”، بينما نسي الغرب معنى المساومة ويصور أي دولة تقف ضده عدوا. وضرب بالصين والهند والدول العربية مثالا على ذلك.

(وكالات)