أسعار الذهب ترتفع وسط الصراع في الشرق الأوسط

الباحثة شذى خليل*

يعد الذهب أحد الأصول الهامة في الاقتصاد العالمي لأسباب مختلفة. وهو بمثابة مخزن موثوق للقيمة، ويوفر الحماية ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. تاريخياً، لعبت دوراً حاسماً في تثبيت استقرار العملات من خلال معيار الذهب. يستخدم الذهب عادة لتنويع المحفظة الاستثمارية، خاصة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. تحتفظ العديد من الدول بالذهب في احتياطياتها، مما يعزز الثقة في عملاتها والاستقرار المالي العام. يمكن للبنوك المركزية استخدام الذهب في سياساتها النقدية، مما يؤثر على المعروض النقدي وأسعار الصرف. خلال الأزمات المالية، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا مطلوبًا للمستثمرين.

كما أنها تلعب دورًا حيويًا في صناعة المجوهرات والتطبيقات الصناعية المختلفة وسوق السلع العالمية، مما يؤثر على التجارة الدولية وأسعار صرف العملات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الذهب للأفراد وسيلة للمشاركة في الاقتصاد العالمي وربما الاستفادة من ارتفاع قيمته. وبشكل عام، فإن أهمية الذهب الدائمة وتعدد استخداماته تجعله أصلًا قيمًا في الأنظمة الاقتصادية والمالية.

ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسات التداول الأولى من الأسبوع، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. ويأتي الارتفاع في أسعار الذهب في الوقت الذي تستعد فيه البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى لاتخاذ قرارات حاسمة، وهي حقيقة تزيد من الحاجة إلى خيارات استثمار آمنة.

وأشار الخبير الاقتصادي محمد العريان، في قمة إدارة الاستثمار البديل في دبي، إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية دخل أسبوعه الرابع، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر على الاقتصاد العالمي. غالبًا ما يدفع عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن الأمان في الذهب، والذي يعتبر تقليديًا مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين.

وتعيش الأسواق المالية العالمية حاليا حالة من التوتر، في انتظار قرارات لجان السياسة في البنوك المركزية. تحمل هذه اللقاءات أهمية خاصة مع التوقعات باستقرار أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، بعد اجتماع بنك اليابان الذي عقد في اليوم السابق. وسيتم الكشف عن قرار بنك إنجلترا يوم الخميس. وستوفر نتائج هذه الاجتماعات نظرة ثاقبة لاتجاه السياسة النقدية وتؤثر على الأسواق المالية العالمية.

وعند التسوية، سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعا بنسبة 0.35%، مضيفة 7.1 دولار للأونصة، لتصل قيمة المعدن الثمين إلى 2005.6 دولار للأونصة. يمثل هذا أعلى مستوى شوهد في ختام الجلسة منذ 31 يوليو، مع ذروة خلال اليوم عند 2016.8 دولارًا خلال يوم التداول.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 106.17 نقطة، غالبًا ما يساهم ضعف الدولار الأمريكي في قوة أسعار الذهب، لأنه يجعل المعدن الثمين أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

لماذا الذهب ملاذاً آمناً

يعد الذهب مخزن تاريخي للقيمة، تم استخدام الذهب كشكل من أشكال العملة ومخزن للقيمة منذ آلاف السنين. على مر التاريخ، حافظت على قيمتها وتم قبولها كأصل ثمين. يساهم هذا التاريخ الطويل كمخزن موثوق للقيمة في وضعه كملاذ آمن.

و نقص الارتباط، غالبًا ما يُظهر الذهب عدم وجود ارتباط مع الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات. عندما تشهد الأسواق المالية التقليدية تقلبات أو عدم يقين، يمكن أن يكون أداء الذهب جيدًا، مما يجعله خيارًا جذابًا لتنويع المحفظة وتقليل المخاطر الإجمالية.

و التحوط ضد التضخم، يمكن للذهب أن يكون بمثابة التحوط ضد التضخم. وخلال فترات ارتفاع التضخم، قد تتآكل القوة الشرائية للعملات التقليدية، ولكن قيمة الذهب تميل إلى الثبات أو حتى الارتفاع. يلجأ المستثمرون إلى الذهب لحماية ثرواتهم في مثل هذه الظروف.

و عدم اليقين الجيوسياسي، يتم البحث عن الذهب في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي، والأزمات الاقتصادية، والصراعات العالمية. عندما يكون هناك عدم يقين أو خوف في الأسواق المالية بسبب الأحداث الجيوسياسية، غالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كمكان آمن لحفظ أصولهم.

و انخفاض قيمة العملة، لا يرتبط الذهب بأي عملة معينة، لذلك يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة. إذا ضعفت عملة بلد ما، فقد ترتفع قيمة الذهب بتلك العملة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الثروة.

و المعروض المحدود، المعروض من الذهب محدود نسبياً، ومن الصعب والمكلف اكتشاف مصادر جديدة للذهب واستخراجها. تضيف هذه الندرة إلى جاذبيتها كمخزن للقيمة.

السيولة, يعد الذهب أصلًا عالي السيولة، مما يعني أنه يمكن شراؤه وبيعه بسهولة بأشكال مختلفة، مثل الذهب المادي (السبائك والعملات المعدنية)، وعقود الذهب الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs). وتسهل هذه السيولة على المستثمرين تحويل ممتلكاتهم إلى نقد عند الحاجة.

الجاذبية النفسية، يحمل الذهب جاذبية نفسية كأصل ملموس ودائم. وغالباً ما يُنظر إليه على أنه رمز للثروة والاستقرار، مما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن.

هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع أهميته التاريخية وقبوله على نطاق واسع، تجعل الذهب خيارًا مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو المالية أو الجيوسياسية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا، إلا أن قيمته لا تزال تتقلب استجابة لعوامل مختلفة، ولا يخلو من المخاطر.

ختاما ، يعد الارتفاع الأخير في أسعار الذهب انعكاسًا للطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن استجابةً للصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وعدم اليقين المحيط بقرارات البنوك المركزية الكبرى. نظرًا لأن الاستقرار الاقتصادي العالمي لا يزال مصدر قلق، فإن دور الذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات السوق لا يزال واضحًا، مما يلفت انتباه المستثمرين والمتداولين.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية