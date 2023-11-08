اتساع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر أكثر من المتوقع

اتسع العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، بما يجعل من غير المرجح أن تسهم التجارة في النمو خلال الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري زاد 4.9% إلى 61.5 مليار دولار مقابل 58.7 مليارًا في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 3 أعوام.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

الصادرات

زادت صادرات السلع والخدمات 2.2% إلى 261.1 مليار دولار حيث:

ارتفعت صادرات السلع 3.1% إلى 176.7 مليار دولار.

بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

الواردات

نمت واردات السلع والخدمات بـ2.7% إلى 322.7 مليار دولار حيث:

زادت واردات السلع 2.7% إلى 263 مليار دولار.

ارتفعت واردات الخدمات 2.6% إلى 59.6 مليار دولار.

وتراجع فائض الخدمات قليلا إلى 24.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليارا في أغسطس/آب الماضي.

وفي قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث -التي تم إعلانها الشهر الماضي- كانت التجارة بمثابة عائق جزئي لمعدل النمو السنوي الضخم لهذه الفترة والذي بلغ 4.9%.

المصدر : رويترز