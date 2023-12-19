المصداقيّة في النظام العالميّ… حالة أميركا

يرتكز النظام العالمي على توزيع القوّة بين القوى العظمى والكبرى. ويؤدّي هذا التوزيع للقوّة، إلى إنتاج منظومة يقوم عليها النظام الدوليّ. وكلّما اهتزّت موازين القوّة بين اللاعبين الكبار، عانى النظام العالميّ، وتظهّرت الفجوات في تركيبته. وعند الارتجاج، يسعى الكثير من الدول إلى تحسين وضعها، وذلك عبر استغلال انشغال رعاة النظام العالمي في أزمات متعدّدة. تتآكل مصداقيّة المهيمن على النظام العالميّ، كلّما تلكأ هذا المهيمن في حل أو حسم الخلافات الناشئة. وقد يعود سبب تلكُّئه إلى عدّة أسباب منها: التعب، وعدم القدرة، والامتداد الأقصى (Overstretch)، كما إلى عدم أهميّة الأزمة في سُلّم أولويّات المهيمن. حتى الآن، لا تزال الولايات المتحدة الأميركيّة تحتل المركز الأول في تركيبة النظام العالميّ. فهي تنتج 25 في المائة من الدخل القومي العالميّ. وهي تنفق على جيشها المبالغ الطائلة. وهي موجودة عسكريّاً في 750 قاعدة عسكريّة وفي أكثر من 80 دولة. وعندما يريد العالم فتح باب التجارة، فإنه يذهب للتعامل مع الصين. لكنَّ الحلول العسكريّة لمسائل جيوسياسيّة، هي حتى الآن من مهمّات العم سام.

قوة أوكرانية تطلق النار على الجبهة الاثنين (إ.ب.أ)

يُصنّف الخبراء أميركا على أنها الدولة الأولى بين متساوين. بكلام آخر، لا يمكن لأميركا أن تدير العالم منفردةً. ولا يمكن للعالم أن يتجاهل أميركا في إدارة النظام العالميّ.

العالم كرقعة شطرنج!

هكذا كتب عن العالم مستشارُ الأمن الأميركي الراحل زبيغنيو بريجنسكي. بكلام آخر، يشكل العالم رقعة الشطرنج. وتشكّل الدول الأحجار. لكلّ حجر وزن وأهميّة معينة. وعليه، عندما يتحرّك البيدق – الجنديّ، هو ليس كما تحريك الحصان، أو الوزير، أو القلعة، أو الملك. فتحريك القلعة، قد يُغيّر ويؤثّر في ديناميكيّة الرقعة أكثر مما يؤثر تحريك البيدق. لكن الأكيد، أنه عندما يسقط الملك، تنتهي اللعبة.

فرقاطة صينية تشارك بمناورات مع سفن حربية روسية ببحر الصين الشرقي في 27 ديسمبر 2022 (أ.ب)

في عالم اليوم، تتحرّك الأحجار – الدول على رقعة النظام العالمي القديم ومن كلّ الأحجام والأهميّة، الأمر الذي بدأ يضرب مصداقيّة الملك المهيمن. فهناك المنافس الدولي الأساسي للمهيمن. وهناك المنافس الإقليمي الذي يستغلّ التنافس بين الجبابرة. وعليه، تبدأ الدول بالاصطفاف، إن كان هروباً من التحالفات القديمة، أو السعي لتشكيل تحالفات أخرى… لكن الأكيد أن عالم اليوم هو عالم زئبقيّ.

حال المُهيمن… العم سام

كانت أميركا تخطّط دائماً للقتال عل جبهتين – حربين مرتفعتي الحدّة، والانتصار فيهما، مع إمكانية الردع على مسرح ثالث. هكذا قاتلت في الحرب العالميّة الثانية وانتصرت. لكنّ تحدّيات اليوم هي غير البارحة. فالصين، وحسب استراتيجيّة الأمن القومي الأميركيّ، تشكّل التحدي الأكبر، هذا إلى جانب روسيا، وإيران وكوريا الشماليّة. هذا بالإضافة إلى المعضلة اللوجيستية؛ من تصنيع عسكريّ، ومن أسلحة، ونقصٍ في الذخائر… التي ظهّرتها الحرب الأوكرانيّة بشكل مأساويّ.

قوة أوكرانية تطلق النار على الجبهة الاثنين (إ.ب.أ)

رُقع شطرنج متداخلة حالياً

1- تشكّل الحرب الأوكرانيّة الرقعة الأولى من الصراع الأميركي – الروسي لكنْ بالواسطة. فسقوط أوكرانيا تحت الهيمنة الروسيّة قد يعني سقوط كلّ المنظومة الأمنيّة الاستراتيجيّة لأميركا في القارة العجوز، كما يعني عودة روسيا للعب دور مشابه للدور الذي لعبه سابقاً الاتحاد السوفياتيّ. لكن الأمر الخطير والمستجدّ هو تظهُّر ذلك التحالف بين كلٍّ من روسيا والصين.

2- أدت عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي نفّذتها «حماس» داخل إسرائيل، إلى تحريك مفاجئ وسريع وخطير في نفس الوقت لديناميكيّة رقعة شطرنج المنطقة. استنفرت أميركا قواها الموجودة في المنطقة، كما استقدمت مزيداً من القوات البحريّة. والهدف هو دائماً ردع القوى الإقليميّة عن السعي للاستفادة من الحدث. فأميركا موجودة عسكريّاً في المنطقة وبكثرة. وهي لا تريد الغرق في الحرب الدائرة في غزّة، خصوصاً أنها كانت قد هدّدت بأنها ستتدخّل عسكرياً ومباشرةً في حال توسّعت الحرب لتشمل كلّ الإقليم. وفي حال السيناريو الأسوأ، ستقاتل أميركا بالواسطة في أوكرانيا، لكن ستقاتل مباشرةً في الشرق الأوسط، وهذا وضع يحيّدها عن الهدف الأكبر ألا وهو الصين.

غواصة نووية أميركية في قاعدة بحرية بكوريا الجنوبية الأحد الماضي (أ.ب)

3- ترى أميركا أن الرقعة الأهم في العالم هي رقعة الشرق الأقصى خصوصاً حول تايوان. هي محور ثقل التركيز الأميركيّ، وحولها تدور كل الرقع. فماذا لو حاولت الصين واستغلت الانشغال الأميركي في مسارح أخرى لتهاجم تايوان؟ من هنا الإهمال الأميركي الحالي للمسرح الأوكرانيّ، ومحاولة التعويض عبر توجيه بوصلة أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيّ. ومن هنا السعي الأميركي الجاد لاحتواء الحرب في غزّة. وأخيراً وليس آخراً، استجدّ مسرح – رقعة جديدة يُقلق أميركا، خصوصاً أنه في المحيط الجغرافي للعم سام. وهو مسرح يخرق وينتهك عقيدة الرئيس الأميركي الراحل جيمس مونرو. ففنزويلا تريد تصحيح التاريخ الذي كتبته الإمبراطوريّة البريطانيّة –حسب ادّعائها. تريد فنزويلا ضمّ ثلثي الأرض في دولة غويانا. وهي تطمع بالنفط، في الوقت الذي تملك فيه فنزويلا أكبر احتياطيّ نفطيّ معروف في العالم. فكيف ستتعامل أميركا مع كلّ هذه المسارح والرُّقع؟ وهل ستضع الأولويّات وتصنّف أهميّة المسارح؟ وهل تملك الوسائل الكافية للتعامل معها في الوقت نفسه؟

في الشرق الأوسط، هدّدت أميركا بالتدخّل المباشر عبر استنفار قواتها في المنطقة واستقدام قوى بحرّيّة.