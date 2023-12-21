ماذا لو هجرت سفن النفط البحر الأحمر

وإثر الهجمات علقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 في المئة من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه. ومن بين هذه الشركات الدنماركية ميرسك والألمانية هاباغ – ليود والفرنسية سي أم إيه سي جي أم والإيطالية – السويسرية أم أس سي.

ويثير هذا التصعيد تساؤلات عن الخطوات التي ستتخذها الدول المتضررة وسط حديث متزايد بشأن التوجّه إلى تشكيل قوة دولية لحماية السفن والتجارة العالمية.

وقال وزير الدفاع الأميركي الاثنين من تل أبيب “لا ينبغي لأي مجموعة أو دولة أن تختبرا عزم أميركا”. وأضاف “في البحر الأحمر نقود تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة”.

وقال مسؤولون من النرويج وإيطاليا إنهما تفكران في الانضمام إلى التحالف الغربي. وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن إن كوبنهاغن “ستشارك” في المساعدة على توفير الأمن، دون الخوض في التفاصيل.

وأكد الخبير الإستراتيجي والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا التابعة للجيش المصري اللواء عادل العمدة على وجود آليات يجري تفعيلها حاليا في منطقة جنوب البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة، تتشارك فيها الأطراف المتضررة من الهجمات التي تتعرض لها السفن، متوقعا تراجع التهديدات، لأن الدول المعنية بأمن البحر الأحمر لن تصمت.

وأشار خلال تصريح لـ”العرب” إلى “مشاركة عدة دول في تدريب عسكري بمنطقة البحر الأحمر مؤخرا، وتعمل هذه الدول الآن على وضع إجراءات صارمة لمواجهة التهديدات، بالتنسيق مع قوى غربية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”، مشددا على أن الأوضاع ستعود إلى الاستقرار خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن قناة السويس قد تتأثر لكن يصعب أن تتعطل تماما بسبب هجمات الحوثيين، فمصر لديها قواعد عسكرية تمكنها من حماية السفن المارة، والتأثير ينحصر في تغيير بعض السفن لمسارها والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح الذي يعرّض الشركات متعددة الجنسيات لخسائر مالية فادحة.

وذكر عادل العمدة أن تأمين البحر الأحمر لن ينجح إلا بقيام المجتمع الدولي بتحركات جماعية، لافتا إلى أن ما يحدث “أقرب إلى تحركات قراصنة يوظفون الحرب على غزة، وكل دولة تعرضت لخسائر لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وجاء في بيان صادر عن “القوات المسلحة اليمنية” التابعة للحوثيين أنها “نفذت عملية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة سوان أتلانتيك محملة بالنفط والأخرى سفينة أم أس سي كلارا تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”.

وقال البيان إن “عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.