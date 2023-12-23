طهران تهدد واشنطن بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق

طهران – هدد قائد في الحرس الثوري اليوم السبت بغلق البحر الأبيض المتوسط وممرات مائية أخرى بسبب الحرب على قطاع غزة، من دون أن يوضح كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وتدعم إيران حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مواجهة إسرائيل وتتهم الولايات المتحدة بدعم ما تصفها بالجرائم الإسرائيلية في غزة حيث أدى القصف المستمر منذ أسابيع إلى مقتل آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم سكان القطاع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب “جرائم” في غزة.

وأوضح “سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى”.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدى الشهر الفائت سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

ويرى مراقبون أن تهديد إيران يمثل اعترافا صريحا بكونها تساعد ميليشيا الحوثي لوجيستيا وتكتيكيا من أجل استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقد كشفت واشنطن عن دور طهران في ذلك.

وقال البيت الأبيض الجمعة إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

ولا تطل إيران على البحر المتوسط وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن “ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى”.

ونقل عن نقدي قوله “بالأمس صار الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون… في البحر الأحمر”.

ولا تدعم إيران جماعات على البحر المتوسط سوى جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات مسلحة متحالفة معها في سوريا، وهي بذلك أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق في البحر المتوسط.

والسبت، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن طائرة مسيرة أصابت سفينة تجارية “على علاقة بإسرائيل” قبالة ساحل الهند الغربي، ما أدى إلى نشوب حريق، ووقوع أضرار هيكلية في جسم الناقلة.

وأضافت الشركة، أنه تمت السيطرة على الحريق، دون تسجيل خسائر بشرية على ناقلة المنتجات الكيماوية التي ترفع علم ليبيريا.

وقالت الشركة على موقعها، “تم الإبلاغ أيضاً عن بعض الأضرار الهيكلية، كما تسربت بعض المياه على متن السفينة. السفينة تابعة لإسرائيل. وكانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت”.

وأشارت إلى أن البحرية الهندية تستجيب للحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشن الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.

وأعلن البنتاغون، الخميس الماضي، أن أكثر من 20 دولة انضمّت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعلن، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدّي للهجمات التي يشنّها الحوثيون على سفن “مرتبطة” بإسرائيل في البحر الأحمر.

وفي أعقاب الإعلان عن التحالف، توعّد الحوثيون بأن عملياتهم لن تتوقف، وحذّروا بأن “أي دولة” ستتحرك ضدهم سيتمّ استهداف سفنها في البحر الأحمر.

وهدد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، باستهداف “المصالح الأميركية”، في حال هاجمت الولايات المتحدة بلاده، بعد إعلان واشنطن تشكيل التحالف.

ومن بين الدول التي يضمّها التحالف الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

العرب