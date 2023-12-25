في شتائها البارد.. ألمانيا تسجل ارتفاعا في استهلاك الغاز



أفادت تقارير إعلامية ألمانية بارتفاع طرأ على استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت صحف مجموعة “فونكه” الإعلامية -استنادا إلى الوكالة الاتحادية للشبكات- أن هذا الارتفاع يرجع بالدرجة الأولى إلى زيادة استهلاك الغاز بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة، وأوضحت أن الاستهلاك ارتفع منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، دعا رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات كلاوس مولر مجددا إلى ترشيد استهلاك الغاز، وقال إن “الخزانات مملوءة بنسبة تصل إلى نحو 90%، ولدينا واردات مستقرة تؤمن إمداداتنا من الغاز”، مشيرا إلى أنه من غير المرجح حدوث نقص في الغاز خلال هذا الشتاء.

وفي حين ارتفع استهلاك الغاز لدى الأسر والقطاع التجاري منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 5.2%، فإن استهلاك الغاز لدى القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 1.11%.

إجمالي استهلاك الغاز سجل انخفاضا بنسبة 9.13% مقارنة بمستواه في فصل الشتاء بين عامي 2018 حتى 2021 أي الفترة التي سبقت وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا (غيتي)

ومع ذلك سجل إجمالي استهلاك الغاز انخفاضا بنسبة 9.13% مقارنة بمستواه في فصل الشتاء بين عامي 2018 حتى 2021 أي الفترة التي سبقت وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وتكثف الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات من حملات ترشيد استهلاك الطاقة، كما خصصت برلين حزمة دعم كبيرة للسكان بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون يورو لتسقيف أسعار الكهرباء والغاز بالتحديد، وكذلك لمواجهة التضخم، وحصل مئات الآلاف من السكان على دعم مالي مباشر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية