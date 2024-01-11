الرد العالمي لهجمات الحوثيين على طرق التجارة في البحر الأحمر

الباحثة شذى خليل*

يتمتع البحر الأحمر بأهمية اقتصادية كبيرة نظرًا لدوره كواحد من أهم الممرات المائية في العالم للتجارة العالمية. وأثارت هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية وأثارت ردود فعل دولية.

ويصوت مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدين هجمات الحوثيين، ويؤكد ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي تعيق التجارة العالمية. ويعترف مشروع القرار بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ويحث على ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

تهدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر التجارة العالمية. ويدين مشروع قرار للأمم المتحدة هذه التصرفات، ويؤكد على حق الدول في الدفاع عن سفنها. وأصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى تحذيرا مشتركا، مشيرة إلى عدم الشرعية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الهجمات. وقد أدت الاضطرابات في الشحن إلى قيام الشركات بتغيير مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر. ويهدف التحالف متعدد الجنسيات، عملية “حارس الرخاء”، إلى تأمين النقل البحري رداً على تهديدات الحوثيين. وتؤكد الهجمات، المرتبطة بالصراع الإسرائيلي-غزة، على الحاجة إلى حلول دبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمي.

ويتجلى التأثير الاقتصادي لهذه الهجمات لأنها أدت إلى تعطيل عمليات الشحن، حيث قامت العديد من الشركات بتغيير مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر لضمان سلامة سفنها. واستهدفت الهجمات، التي شملت طائرات بدون طيار وزوارق صغيرة وصواريخ، وحتى محاولات اختطاف، السفن التجارية، مما يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

ويعد البحر الأحمر من اهم الممرات المائية الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، ومركزا للتجارة الدولية منذ فترة طويلة. إذ تلعب القوة الاقتصادية للدول المطلة على هذا الممر المائي الاستراتيجي دورًا محوريًا في تشكيل ديناميكيات التجارة والتأثير على المشهد الإقليمي الأوسع. ويتطرق هذا المقال إلى العوامل الاقتصادية التي تحرك التجارة في البحر الأحمر ويستكشف تأثيرها البعيد المدى على المناطق المحيطة واهم الأسباب التي تكمن وراء أهميته هي :

• دلالة تاريخية، لقرون عدة، كان البحر الأحمر بمثابة قناة لتبادل السلع والثقافة والأفكار بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وقد تكثفت أهميتها التاريخية كطريق تجاري في العصر الحديث، حيث تتمتع دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي بموقع استراتيجي على طول شواطئها.

• القوى الاقتصادية على طول البحر الأحمر، وقد برزت العديد من الدول المطلة على البحر الأحمر كقوى اقتصادية، مما ساهم بشكل كبير في ديناميات التجارة في المنطقة. وتبرز مصر، ببنيتها التحتية البحرية القوية وقناة السويس، كلاعب حاسم. وتعمل القناة بمثابة اختصار للسفن التي تسافر بين أوروبا وآسيا، مما يقلل من أوقات العبور وفاتورة التكاليف.

تمتلك المملكة العربية السعودية، وهي لاعب رئيس آخر، احتياطيات نفطية هائلة تدفع محركها الاقتصادي. إذ يوفر البحر الأحمر بوابة استراتيجية لتصدير النفط السعودي، مما يجعل البلاد لاعباً مركزياً في سوق الطاقة العالمية. ولا تؤثر القوة الاقتصادية لهذه الدول على تجارتها فحسب، بل يتردد صداها أيضًا في جميع أنحاء منطقة البحر الأحمر بأكملها.

• طرق التجارة والاتصال، يسهل البحر الأحمر طرق التجارة الحيوية، ويربط الدول الواقعة على شواطئه بالأسواق العالمية. وتعمل موانئ مثل جدة في المملكة العربية السعودية، وبورتسودان في السودان، ومدينة جيبوتي في جيبوتي، بمثابة نقاط مهمة في شبكة التجارة العالمية. ويعد التشغيل الفعال لهذه الموانئ أمرًا ضروريًا لتدفق التجارة بسلاسة، مما يضمن نقل البضائع بكفاءة بين القارات.

• التأثير على الاستقرار الإقليمي، إن القوة الاقتصادية المستمدة من تجارة البحر الأحمر لها آثار أوسع على الاستقرار الإقليمي. إذ يمكن للدول ذات الاقتصادات القوية أن تستثمر في البنية التحتية والأمن والتنمية الاجتماعية، مما يعزز بيئة مستقرة. وعلى العكس من ذلك، قد تؤدي التحديات الاقتصادية إلى اضطرابات لا تؤثر على الدولة المعنية فحسب، بل على الدول المجاورة أيضًا.

• الأهمية الاستراتيجية والاعتبارات الجيوسياسية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي، أصبح البحر الأحمر نقطة محورية للاعتبارات الجيوسياسية. حيث تسعى الدول إلى تأمين مصالحها في المنطقة، مما يؤدي إلى تحالفات استراتيجية وتطوير البنية التحتية. وتؤثر القوة الاقتصادية لدول البحر الأحمر على مكانتها الجيوسياسية، وتشكل التحالفات والشراكات التي تؤثر على المشهد الجيوسياسي الأوسع.

وفي الختام، أثارت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر إدانات دولية وإجراءات مضادة بسبب تأثيرها الضار على التجارة العالمية واستقرار المنطقة. ويسلط الوضع الضوء على الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان أمن الطرق البحرية الحيوية. وهو قوة اقتصادية للدول الواقعة على طول البحر الأحمر الدافعة وراء ديناميكيات التجارة في المنطقة، ولها آثار بعيدة المدى على التجارة العالمية. ومع استمرار هذه الدول في الاستثمار في اقتصاداتها وبنيتها التحتية، سيظل البحر الأحمر شريانًا مهمًا للتجارة الدولية، مما يشكل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي للمنطقة بأكملها.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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