إسطنبول… هل يتكمن حزب العدالة والتنمية من استعادتها؟

معمر فيصل خولي

بعد مضي نحو 8 أشهر على الانتخابات التركية العامة الرئاسية والنيابية -والتي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ تركيا المعاصر- مجددا تطفو على السطح السياسي في تركيا أخبار وتفاصيل الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة في 31 مارس/آذار المقبل، والتي تلي في أهميتها الانتخابات الرئاسية والنيابية، ومن شأنها رسم مستقبل الدولة التركية لسنوات مقبلة. حيث تحظى الانتخابات التركية باهتمام عالمي جدي بسبب الوضع المميز الذي تحظى به تركيا في الشؤون الإقليمية والعالمية.

تكتسب الانتخابات البلدية المرتقبة أهمية لاسيما على مدينة أسطنبول، كونها تأتي بعد أشهر من تمكن إردوغان من الفوز بولاية رئاسية ثالثة، وفي ذات الوقت كان قد حافظ على الأغلبية النيابية، مع حليفة “الحركة القومية”، في استحقاق آيار/ مايو الماضي. وتحظى بأهمية أيضا، من زاوية أنها الأولى التي من المقرر أن يخوضها في المقدمة الرئيس الجديد لـ”حزب الشعب الجمهوري” المعارض، أوزغور أوزيل، الذي تولى المنصب، خلفا لكمال كليتشدار أوغلو، قبل أشهر.

لذلك اختار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، ذات الرمزية الخاصة في البلاد، لمكاشفة الرأي العام التركي بمرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب الحاكم، لخوض انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. ورئاسة البلديات الأخرى في تركيا. وكان أردوغان أكد في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الهدف الرئيسي للحزب، هو استعادة بلديتي إسطنبول، وأنقرة.

تعدّ إسطنبول أكبر المدن التركية وأهمها، يقطنها حوالي 16 مليون نسمة، وظل يحكمها حزب العدالة والتنمية منذ ربع قرن تقريبًا، قبل أن تؤول رئاستها إلى القيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو (52 عامًا) منذ عام 2019، وسط حالة عدم رضا من أردوغان: “سنخرج إسطنبول من فترة الفراغ في السنوات الخمس الماضية. لا يمكنها تحمُّل الضياع 5 سنوات أخرى. الناخبون مطالبون بالتصويت للأكفاء، ممّن لديهم القدرة على الوفاء بالوعود”.

تتمتع إسطنبول بثقل كبير في الاقتصاد والسياسة التركية. وعلى عكس طبيعة أنقرة البيروقراطية وتوجه إزمير العلماني، تمثل إسطنبول متوسط المجتمع التركي بسكانها من جميع أنحاء البلاد. وبهذا المعنى، فإن إسطنبول هي الممثل الحقيقي لتركيا. تصوت مقاطعة إزمير تقليديًا لصالح حزب الشعب الجمهوري وكذلك لأنقرة باعتبارها العاصمة التي تمثل الجمهورية الحديثة. لقد فاز مرشحو حزب الشعب الجمهوري في أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية لعام 2019 من خلال جمع ائتلاف واسع من الأجنحة اليسارية واليمينية. وكان شعارهم «الفوز في اسطنبول من أجل الفوز في تركيا». لكن المعارضة لم تتمكن من إنهاء العملية بخسارة قريبة من الفوز في انتخابات العام الماضي.

وتعددت الأسماء المقترحة لخوض انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، قبل الإعلان عن اسم مرشح الحزب، الوزير السابق للبيئة والتطور العمراني والتغير المناخي مراد قوروم (47 عامًا)، لأهمية المقعد وفق خطط الحزب الحاكم والمعارضة على السواء، حيث يراهن العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، على انتزاع معظم المقاعد عبر مرشحيهم في 39 ولاية كبرى و29 مدينة تركية.

وقبل أيام من إعلان اسم قوروم، قال أردوغان إن “ترشيحات الحزب ستشهد مفاجآت” بالتزامن مع رواج تكهُّنات حول خوض أسماء شهيرة للانتخابات البلدية في إسطنبول، كرئيس مجلس إدارة شركة “بايكار” التركية سلجوق بيرقدار، ووزير الداخلية الحالي علي يرلي كايا، ووزير الداخلية السابق سليمان صويلو، ووزير النقل والبنية التحتية السابق عادل كارا إسماعيل أوغلو، ورئيس حزب العدالة والتنمية بإسطنبول عثمان نوري كاباك تيبه، ورؤساء بلديات إسنلر والفاتح وأوسكودار.

وعلى الرغم قدرة وزير الداخلية الحالي، علي يرلي كايا، على خوض معركة الانتخابات البلدية، لكن عملية ترشيحه على قوائم الحزب الحاكم كانت ستدفعه إلى ترك منصبه الرسمي، الذي يواصل من خلاله استكمال خطته الأمنية التي تركّز على مواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع الإرهاب، خاصة أنها تحظى بدعم حكومي ومؤازرة كبيرة من الرئيس أردوغان على وجه الخصوص، في ضوء ما تحققه من نجاحات حتى الآن”.

لذلك يعد ” مراد قوروم” الخيار النموذجي، فهو وزير البيئة والعمران والتغير المناخي السابق. وكان قد تم انتخابه نائباً عن إسطنبول ورئيساً للجنة البيئة في مجلس النواب التركي. وكان ينسق بنشاط الجهود الحكومية لعلاج آثار الزلزال في المنطقة الجنوبية. سيكون لديه ميزة الشباب والإنجازات المبكرة. ولأن شخصية المرشح لها أهمية أكبر في الانتخابات المحلية، فقد يرغب في تركيز سياساته على جوانب البلدية. ومن المرجح أن يؤدي جعل إسطنبول بمثابة استفتاء ضد حكم حزب العدالة والتنمية إلى توحيد المعارضة وهذا ما سيساعد إمام أوغلو.

لذلك ستكون المنافسة على رئاسة بلدية أسطنبول صعبة إذ من المقرر أن يتنافس عليها مراد قوروم ومرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو” رئيسها الحالي”، فهي لن تكون حول قضايا سياسية فقط، بل سيكون محورها ملفات خدمية- بيئية، بحكم تحديات مدينة إسطنبول، وتخصص مراد قوروم الذي كان يشرف على إدارات ووكالات بيئية- مناخية وتخطيطية- إسكانية، تهمّ جموع القاطنين في مدينة إسطنبول، ولكون إسطنبول ثامن أهم المدن السياحية عالميًّا، يصل أعداد الزائرين لها إلى أضعاف العدد المذكور.

ما يحسب لحزب العدالة والتنمية منذ مجيئه إلى حكم تركيا في تشربن/ نوفمبر عام ٢٠٠٢م، وإلى يومنا هذا، جعل للانتخابات التركية ومنها الانتخابات المحلية قيمة سياسية، فهي ليست مجرد استحقاق دستوري تجرى في موعدها الزماني والمكاني، بل هي انتخابات بين برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تكاد تكون متناقضة ، برامج تتعلق بالهوية التركية التي لم يحسم الجدل بشأنها منذ تأسيس جمهورية تركيا المعاصرة في عام ١٩٢٣م.