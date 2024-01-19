الأصولية المسيحية الأمريكية وتجميل حرب الإبادة الإسرائيلية

الأمريكي ماريون غوردون (بات) روبرتسون (1930 ـ 2023) مؤسس وأبرز زعماء «التحالف المسيحي» أكثر الحركات القاعدية نفوذاً وسطوة في السياسة الأمريكية المعاصرة؛ رحل عن عالمنا قبل أسابيع قليلة من عملية طوفان الأقصى» وانخراط دولة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة أولاً وفي سائر الضفة الغربية تالياً. وهكذا خسر متابعوه الأمريكيون الكثر، وهم أيضاً أنصار دولة الاحتلال لأسباب شتى دينية وسياسية، ما كان سيلقيه من مواعظ وأدعية وصلوات على شاشة التلفزة الناطقة باسم منظمته؛ خاصة تلك التي اعتاد أن يجمع فيها بين الهبل والاستهبال، من طراز موقفه إزاء قرار رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرييل شارون، الانسحاب من مناطق في قطاع غزة.

ففي سنة 2006، حين أُصيب شارون بجلطة في الدماغ، خرج روبرتسون على شاشة الـCNN ليعلن أن السبب «قصاص إلهي جزاء الانسحاب من غزة (…) والويل ثم الويل لكل رئيس وزراء إسرائيلي يتخذ المسار ذاته» ذلك لأن قطاع غزة، في ناظر روبرتسون، هي «أرض اعتبرها الله ملكه» وسوف يقول الله لكل مسؤول إسرائيلي يقرر التخلي عنها: «كلا، هذه الأرض أرضي». بعد أيام قليلة، ولأنه خضع لضغوطات هائلة من مجموعات يهودية وأخرى داخل منظمته، واستنكار من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وعدد من ساسة دولة الاحتلال؛ بعث روبرتسون رسالة اعتذار إلى ابن شارون، وصف فيها الأخير بأنه «رجل طيب، ونبيل، ورؤوف» وكان «يحمل عبئاً هائلاً في اتخاذ القرارات لخدمة أمته». ولهذا: «أطلب الصفح منكم ومن شعب إسرائيل».

غير أن غياب روبرتسون عن المشهد، داخل «التحالف المسيحي» أو بعيداً عن شاشة التلفزة، لم يبدل الكثير في نهج المنظمة وخطابها الديني والسياسي تجاه دولة الاحتلال عموماً؛ وبصدد المساندة المطلقة لجرائم الحرب التي تواصل ارتكابها منذ 100 يوم ونيف خصوصاً. وبسبب النفوذ الهائل الذي يمتلكه التحالف، على أصعدة مالية وتنظيمية وإعلامية، وداخل الكونغرس بصفة خاصة، تقود روبرتا كومبز الرئيسة الحالية للمنظمة معارك ضارية تماماً على الطرق ذاتها التي اختطها روبرتسون؛ مع فارق قد لا يكون طارئاً تماماً إلا في مقادير شراسته: جبهة السعار المحافظ واليميني والعنصري ضد الجامعات الأمريكية الكبرى، وحراك الطلبة داخل الحرم الجامعي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة حرب الإبادة الإسرائيلية.

والحال أن خيارات «التحالف المسيحي» في مساندة دولة الاحتلال تنعكس مباشرة وعلانية، والقليل منها فقط يتسلل على استحياء، في مواقف الغالبية الساحقة من مكونات وقوى ومنظمات بات علم الاجتماع الأمريكي المعاصر يتوافق على توصيفها تحت خانة «الأصولية المسيحية». وهنا، ليس البتة على سبيل الحصر، نماذج عن تلك التيارات:

1 ـ المجموعات اليمينية التقليدية، المدافعة عن حقوق امتلاك مختلف الأسلحة، والمعترضة على النظام الضريبي، والداعية إلى أن ينص الدستور على المزيد من الحريات الفردية.

2 ـ المجموعات العنصرية، والنازية الجديدة.

3 ـ دعاة «المواطن المطلق» ممن يتكئون على تفسير متطرف للتعديلين الرابع عشر والخامس عشر حول الحريات الدستورية. (لافت أن هذه المجموعة تضع السود والإسبان والآسيويين في صف مواطنين من الدرجة الثانية).

إن محوراً مركزياً في إيديولوجية «التحالف المسيحي» يُستمد من كتاب روبرتسون «الألفية الجديدة» 1990، الذي يؤكد أن دولة الاحتلال سوف تفنى في الأيام الأخيرة قبل الدينونة

4 ـ الأجنحة المعادية لقانون حرية الإجهاض.

5 ـ الجماعات المسيحية «الألفية» و«القيامية» من المؤمنين بأن العالم دخل الآن في طور ما قبل قيام الساعة ومجيء يسوع المخلص.

6 ـ القطاع اللاهوتي الاستقلالي من الشرائح اليمينية في الكنيسة الإنجيلية.

7 ـ الجناح اليميني المتشدد من حركة العداء للنظرية البيئية وحماية الطبيعة.

8 ـ حركة الاستقلال الإداري للمقاطعات الريفية (المناهضة لصيغة الولاية) ممن يطرحون تفسيراً متشدداً للتعديل الدستوري العاشر حول صلاحيات الحكومة المركزية.

وهؤلاء، غني عن القول، أخلص حلفاء حركة الـMaga، المتماهية أساساً مع شعار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول جعل أمريكا عظيمة مجدداً؛ رغم وجود تناقض تكويني في قلب هذه المجموعة بصدد الموقف من اليهود تبعاً لـ«نظرية الاستبدال» الشهيرة. ففي مسيرة الفاشيين الجدد التي شهدتها شارلوتسفيل، فرجينيا، صيف 2017؛ رُفعت لافتات تقول: «اليهود لن يحلوا محلنا» فاقتدى غلاة اليمين القومي الجمهوري برئيسهم ترامب، وسكتوا تماماً عن المحتوى المعادي للسامية في هذه النبرة.

ومن المعروف أن في طليعة الركائز التي تستند عليها الأصولية المسيحية الأمريكية، خاصة فرعها المسيحي الصهيوني، تلك النظرية التي بدأ التبشير بها في القرن الثامن عشر، وتقول بعودة يسوع إلى عالمنا هذا لتخليصه من الشرور، وذلك حين تكتمل جملة شروط: قيام دولة إسرائيل؛ نجاح إسرائيل في احتلال كامل أرض التوراة، أي معظم الشرق الأوسط؛ إعادة بناء الهيكل الثالث في موقع، وعلى أنقاض، قبة الصخرة والمسجد الأقصى؛ وأخيراً، اصطفاف الكفرة أجمعين ضد إسرائيل، في موقعة ختامية سوف يشهدها وادي أرماغيدون، حيث سيكون أمام اليهود واحد من خيارين: إما الاحتراق والفناء، أو الاهتداء إلى المسيحية، الأمر الذي سيمهد لعودة المسيح المخلص!

ولأن حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة ضد الشعب الفلسطيني تقودها حكومة هي الأكثر تشدداً وتديناً وعنصرية وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني، وهي بالتالي تدعو جهاراً وتشتغل منهجياً على صنوف شتى من استهداف الأقصى؛ فإن غالبية التيارات الأصولية المسيحية والصهيونية الأمريكية لا ترى في جرائم الحرب الراهنة ضد الشعب الفلسطيني مجرد «دفاع عن النفس» كما يتشدق الكثيرون من أنصار وأصدقاء دولة الاحتلال، فحسب؛ بل هي خطوات ملموسة على الطرق المفضية إلى أرماغيدون.

وإذا كانت هتافات طلاب هارفارد أو كولومبيا أو ييل المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تُصنف، باستسهال فاضح وابتذال غير مسبوق، في سياق العداء للسامية؛ فإن الكثير من الخطوط العقائدية التأسيسية التي تحكم معظم المنظمات المسيحية الأصولية، وحتى تلك المسيحية الصهيونية منها، لا تُذكر نهائياً رغم محتواها الصريح المعادي لليهود، من دون مواربة وتحت لافتات لاهوتية. ما الذي قيل مثلاً، على سبيل الاحتجاج، بصدد مقولة «التحالف المسيحي» المعتمَدة حرفياً على لسان روبرتسون نفسه منذ العام 2014، من أن اليهود «يفضلون صقل الألماس على صناعة السيارات»؟ وكيف انقلبت عند أنصار التحالف، كما عند عدد من كبار أصدقاء دولة الاحتلال في أمريكا، إلى صيغة مديح لليهود واستئناس بالتوراة.

ليس هذا فقط، بل يُشار أيضاً إلى أن محوراً مركزياً في إيديولوجية «التحالف المسيحي» يُستمد من كتاب روبرتسون «الألفية الجديدة» 1990، الذي يؤكد أن دولة الاحتلال سوف تفنى في الأيام الأخيرة قبل الدينونة؛ ولكن السيناريو الذي يقترحه أشد إثارة من أي سيناريو آخر في التراث المعمداني الأمريكي بصدد العلاقة الإسرائيلية بمجيء المخلص: «هذه الأمة الصغيرة قليلة العدد ستجد نفسها معزولة عن العالم. وعندها، كما جاء في التوراة، سوف يضرع اليهود إلى ذاك الذي انتبذوه على الدوام». وأما الأمريكي المسيحي، فإنه سوف «يثور يوماً ما ضد اليهود الكوزموبوليتيين الليبراليين والعلمانيين الذين يطالبون بحرية قصوى للبذاءة والبورنوغرافيا وقتل الجنين» يكتب روبرتسون؛ ويكمل: «اليهود الليبراليون يتابعون جهودهم لتدمير القوة المسيحية لدى عامة الشعب»…

ومع ذلك، لا أحد يتهم روبرتسون أو منظمته بالعداء للسامية؛ فلا ضير من «خزعبلات» كهذه، حسب عتاة الصهاينة المعاصرين، ما دام قائلها يجمل حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة: قلباً ولساناً وساسة وتلفزة و… دولارات بالملايين!