أميركا: ديسانتيس ينسحب من «السباق الرئاسي» ويدعم ترمب

علّق حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم (الأحد)، حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي فيديو نشره على «إكس»، قال ديسانتيس، الذي حلّ ثانياً الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا، إنه لا يمكنه «الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم، إن لم يكن لدينا سبيل واضحة للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي».

وأضاف: «من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترمب». وتابع: «كانت لي خلافات مع دونالد ترمب، كما في شأن فيروس كورونا، لكن ترمب أفضل من الرئيس الحالي جو بايدن». وحقّق ترمب، الاثنين الماضي، فوزاً مدوياً في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الحالي في ولاية أيوا. وجاء ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير، وفقاً لإحصاء شركة «إديسون للأبحاث»، متفوقاً على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وبفوزه أكد ترمب هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي عدّ فوز الرئيس السابق السهل في أيوا يجعل منه «بكل وضوح الأوفر حظاً» لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني).