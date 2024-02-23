تطوير روسيا لبرنامج نووي في الفضاء يثير مخاوف الغرب

باريس – أثار تحذير أميركي من خطط روسية لتطوير سلاح نووي في الفضاء لاستخدامه ضد الأقمار الصناعية، مخاوف من إمكانية توسع نطاق المواجهة بينهما إلى خارج الكوكب ويتساءل المحللون عن احتمال بعيد ولكنه مثير للقلق في أجواء جيوسياسية متفجرة.

وسُربت الاتهامات الأميركية على دفعات الأسبوع الماضي. وتحدث رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أولا عن “معلومات تتعلق بتهديد خطير على الأمن القومي”. وأكدت وسائل إعلام أميركية بعد ذلك أن موسكو تدرس وضع سلاح نووي في الفضاء، قبل أن يذكر البيت الأبيض “قدرة مضادة للأقمار الصناعية طورتها روسيا” دون تأكيد طبيعتها النووية.

ونقلت مجلة بوليتيكو عن مصادر مطلعة قولها إن أحد الأسباب التي جعلت المسؤولين الأميركيين لا ينشرون على نطاق واسع معلومات استخباراتية، حول جهود روسيا لتطوير سلاح فضائي جديد، هي أن الإدارة كانت تحاول بدء محادثات، لإقناع روسيا بالتراجع عن ذلك البرنامج. وقال مسؤول أميركي وشخص وصفته المجلة بالمطلع، إن كبار مسؤولي الاستخبارات والإدارة في الولايات المتحدة كانوا يتواصلون مع نظرائهم في روسيا، إلى جانب الهند والصين كوسطاء محتملين، حول المشروع لأسابيع قبل أن يصبح علنياً.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في 14 فبراير: “لدى مجتمع الاستخبارات مخاوف جدية بشأن رفع السرية عن نطاق واسع من هذه المعلومات الاستخباراتية، كما أنه يُقيّم أن البدء باستخدام وسائل التواصل السرية، بدلاً من نشر المعلومات الاستخباراتية على الفور، ويمكن أن يكون نهجاً أكثر فعالية”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو “تعارض بشكل قاطع” نشر الأسلحة النووية في الفضاء، فيما أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن بلاده “لا تمتلك” هذا النوع من الأسلحة. ومن جهته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”إيضاحات دون تأخر”، فيما تدفع المعلومات العامة ضئيلة بالمحللين إلى التكهن. وقد أزالت ثلاثة مصادر استخباراتية أميركية مطلعة النقاب عن أن موسكو تعمل حالياً على تطوير سلاح فضائي نووي من شأنه أن يدمر الأقمار الصناعية، يطلق عليه خبراء الفضاء العسكريون اسم “النبضات الكهرومغناطيسية”.

ويعمل هذا السلاح عن طريق خلق موجة نبض من الطاقة الكهرومغناطيسية، ثم خلق مجموعة من الجسيمات المشحونة للغاية التي من شأنها أن تمزق الفضاء وتعطل الأقمار الصناعية الأخرى التي تدور حول الأرض. وقد يؤدي ذلك إلى شل مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية التجارية والحكومية التي يعتمد عليها العالم للتحدث عبر الهواتف المحمولة، ودفع الفواتير وتصفح الإنترنت، وحتى الأقمار مثل starlink الذي تستخدمه أوكرانيا في حربها مع روسيا. والسلاح الفضائي النووي هذا قد يكون “سلاح اللحظة الأخيرة” بالنسبة لروسيا.

ويتساءل الخبير الدنماركي هانز كريستنسن من اتحاد العلماء الأميركيين (FAS) “هل هو نظام من الحرب الباردة متجدد أم أنه برنامج جديد؟”. ويؤكد بافيل بودفيغ الخبير في شؤون النووي الروسي “نعلم أنه لم يتم نشر أي شيء حتى الآن، ولا خطة محددة على ما يبدو لتفجير أي شيء”. ويثير هذا الخبير احتمال وجود مشروع “تناقشه الصناعة العسكرية الروسية” و”تضخمه الاستخبارات الأميركية بهدف التلاعب أو لأغراض سياسية”.

ومن ناحية أخرى، كانت الأقمار الصناعية السوفياتية (روسات) قد استخدمت مفاعلات نووية كمصدر للطاقة وخاصة للرادارات في السبعينات والثمانينات. ويطرح كزافييه باسكو فرضية تمكن الروس “من تطوير أو أنهم على وشك تطوير سلاح يعمل بواسطة مفاعل نووي لتوليد تدفقات كبيرة من الطاقة”.

◙ احتمال وجود مشروع تناقشه الصناعة العسكرية الروسية وتضخمه الاستخبارات الأميركية بهدف التلاعب أو لأغراض سياسية

وفي الواقع اتخذ الفضاء بعدا رئيسيا في إدارة الحرب خاصة في أوكرانيا، وهو ما يبرر سعي روسيا إلى تطوير أشكال من القوة المضادة. وأضاف الباحث الفرنسي “نعلم ببرامج في روسيا تسير في هذا الاتجاه دون معرفة مستوى التقدم”. وعسكرة الفضاء قديمة قدم سباق الفضاء. فمنذ وضع سبوتنيك في المدار عام 1957، سعت واشنطن وموسكو لإيجاد طرق لتسليح الأقمار الصناعية وتدميرها. وفي عام 1967، وقّعت القوى العظمى ودول أخرى على معاهدة الفضاء التي تحظر وضع أسلحة الدمار الشامل في المدار.

ودمرت روسيا أحد أقمارها الصناعية في عام 2021 بإطلاق صاروخ من الأرض، مما أثار احتجاجات شديدة. لكن الصراع تطور، وانتقل من فكرة تدمير الأقمار الصناعية إلى فكرة تحييدها بالليزر فائق القوة أو الطاقة الموجهة أو أسلحة الموجات الدقيقة. وتتزايد المخاوف من خطر تحول الفضاء إلى مكان للمواجهة، كما الأرض أو أعماق البحار. ومن شأن سلاح نووي فضائي أن يؤدي إلى سباق جديد على التسلح “وقد يتحدى إستراتيجية الفضاء الأميركية ويخرب المعايير (الدولية) ويثير قلق الحلفاء” وفقا لكليمنتين ستارلينغ ومارك ماسا من المجلس الأطلسي.

وأكدا “سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الرد”. لكن “لا داعي للهلع” لأن هذه الفرضية “لن تغير بشكل كبير توازن القوى بين الولايات المتحدة وروسيا في الفضاء ولا على الأرض”. وفي حين استثمرت روسيا المزيد من الأموال في برامجها الفضائية في السنوات الأخيرة، لا تزال الولايات المتحدة تتفوق بكثير على موسكو في قدراتها، وحتى لو حاولت موسكو إطلاق سلاحها، فليس من الواضح أنها ستنجح.

العرب