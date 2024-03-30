إيران تعض لسانها على البحرين

المسؤولون البحرينيون يواجهون تحديا يتمثل في كيفية التعامل مع انفراج محتمل مع طهران دون خلق أي فرص للنظام الإيراني للتدخل في التوازن السياسي الدقيق في البحرين أو إثارة مخاوف الشركاء الغربيين الإستراتيجيين.

المنامة – في 12 مارس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أفراد لدعمهم كتائب الأشتر المرتبطة بإيران في البحرين. ويبدو أن البحرينيين الأربعة يعيشون في إيران ويعتقد أنهم يدعمون جماعة الأشتر المتشددة من خلال المساعدات المالية والتقنية وغيرها من أنواع المساعدة.

ويقول أليكس فاتانكا، وهو مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في تقرير نشره المعهد، إنه نظراً للتعاون الأمني الوثيق بين واشنطن والمنامة، فإن هذا الإعلان الأميركي قد يشير إلى أن العلاقات الإيرانية البحرينية على وشك التدهور. لكن في الواقع، من غير المرجح أن يحدث ذلك – على الأقل ليس مع استمرار الانفراج الإيراني السعودي.

وتعتبر إيران أن السياسة الخارجية البحرينية تتشكل على نطاق واسع من قبل المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن نهج طهران تجاه البحرين يرتبط إلى حد كبير بمصلحتها الشاملة في الحد من التوترات مع الرياض.

وفي الوقت الحالي، تتفوق هذه الاعتبارات على أي اهتمام لدى طهران بدعم الإسلاميين الشيعة في البحرين الذين كانوا يتطلعون تاريخياً إلى إيران للحصول على الرعاية.

لماذا ملاحقة الأشتر الآن؟

ضبط النفس الذي تمارسه إيران تجاه البحرين يتعلق بإرضاء التوقعات السعودية أكثر من التعامل مع عائلة آل خليفة في المنامة

كانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب هي أول من صنفت كتائب الأشتر كمنظمة إرهابية في عام 2018. وهذا يثير التساؤل حول سبب قيام إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بفرض هذه العقوبات الجديدة الآن، في حين لم تقدم واشنطن أي دليل جديد على أن الأشتر يشكل تهديدا قريب الحدوث.

ويتعلق التفسير الأكثر ترجيحاً للتوقيت بالتوترات الإقليمية المتصاعدة الحالية. وكانت كتائب الأشتر والجماعات العربية المماثلة المدعومة من إيران قد انتقدت في الأشهر الأخيرة الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة.

وقدم الأشتر تعازيه بعد أن قتلت الولايات المتحدة عضوًا بارزًا في ميليشيا عراقية موالية لإيران في فبراير كان مرتبطًا بهجمات على القوات الأميركية.

وبمعنى آخر، قد لا تكون لقرار فرض عقوبات على هؤلاء الإسلاميين البحرينيين الأربعة أية علاقة بأي تهديد وشيك جديد تشكله المجموعة على الولايات المتحدة أو على الدولة البحرينية.

وبدلاً من ذلك، فهو جزء من حملة استباقية تقوم بها واشنطن لردع إيران ووكلائها العرب المتشددين، وتحذيرهم من التفكير مرتين قبل أي محاولة لتصعيد التوترات في المنطقة أو استهداف شريك غربي مهم بين الدول العربية في الخليج.

والبحرين هي موطن لقواعد عسكرية لكل من الولايات المتحدة، وتحديداً الأسطول الخامس للبحرية الأميركية والمملكة المتحدة. وبالتالي، ليس من قبيل الصدفة أن تصنف لندن الأشتر جماعة إرهابية في عام 2017. أما العقوبات المفروضة على الأشتر في 12 مارس 2024، فقد تم تنسيقها في الواقع بين لندن وواشنطن.

وكانت البحرين والحوثيون على خلاف منذ استيلاء ميليشيا الحوثي على صنعاء، عاصمة البلاد، في عام 2014، وانضمت المنامة إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في العام التالي – حتى أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعهد حينها بأنه سيرسل أبناءه للقتال.

وفي أواخر سبتمبر 2023، قُتل جنديان بحرينيان على يد الحوثيين المدعومين من إيران على الحدود اليمنية السعودية.

وفي الآونة الأخيرة، كانت البحرين الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى عملية حارس الرخاء، وهي جهود التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تهدف إلى ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبالتالي فإن العلاقات الفاسدة بين الحوثيين وحكام البحرين تعود إلى عقد من الزمان على الأقل. ومع أن هذا الخلاف البحريني الحوثي عميق، إلا أن طهران لا تريد السماح لها بإملاء موقف سياستها الرسمية تجاه المنامة نظرا للدفع الجيوسياسي الشامل لإيران للحد من التوترات مع دول الخليج العربي.

العلاقات الإيرانية- البحرينية

البحرين هي الدولة الوحيدة ذات الأغلبية العربية في منطقة الخليج التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران. وقطعت المنامة علاقاتها في يناير 2016، بعد إحراق السفارة السعودية في طهران على يد مجموعة من البلطجية المرتبطين بالنظام الإيراني. وكان الدافع وراء الهجوم هو إعدام الرياض لمعارض شيعي سعودي.

وعلى الرغم من أن الجانبين الإيراني والبحريني عقدا عدة اجتماعات رسمية خلال العام الماضي، إلا أن المنامة لم تستأنف بعد علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، حتى بعد تطبيع الرياض وطهران علاقاتهما في مارس 2023.

وفي هذا السياق، تبرز حقيقتان أساسيتان. الأولى أنه لا يوجد حب مفقود بين النظام الإسلامي الشيعي في طهران وعائلة آل خليفة الحاكمة السُنّية في البحرين، على الرغم من حقيقة أن المجاملات الدبلوماسية يتم تبادلها في مناسبات نادرة.

وفي السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها خاصة خلال عام 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات في البحرين وطلب بعض نشطاء المعارضة الشيعة في البلاد الدعم من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقام خامنئي في مناسبات عديدة بتصنيف شعب البحرين مع الفلسطينيين واليمنيين على أنهم مسلمون مضطهدون يستحقون دعم إيران وتدخلها. وهذا النوع من الموقف – حيث تدعي طهران أنها ملزمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة – هو بالضبط ما اعتبرته المنامة دائمًا السبب الأساسي في توتر العلاقة.

والحقيقة الثانية هي أن طهران تواجه موقفا صعبا في اتخاذ قرار إعادة العلاقات. وعلى الرغم من أنها استثمرت بكثافة على مر السنين في دعم العديد من الجماعات المعارضة والجماعات العربية المتشددة، بما في ذلك تلك الموجودة في البحرين، إلا أن إيران اليوم تريد تنمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى الجيوسياسية مع جميع الدول العربية الكبرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.

خامنئي قام في مناسبات عديدة بتصنيف شعب البحرين مع الفلسطينيين واليمنيين على أنهم مسلمون مضطهدون يستحقون دعم إيران وتدخلها

وتدرك القيادة في طهران أن الدعم المفتوح لجماعات المعارضة العربية يشكل عقبة رئيسية أمام السلام الإيراني الحقيقي مع دول الخليج العربي. كما تعلم طهران جيداً أن الاستقرار البحريني يشكل مصدر قلق حساس بشكل خاص بالنسبة إلى السعوديين: فأي اضطرابات في البحرين من الممكن أن تنتشر بسرعة إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية في البلاد.

وبهذا المعنى، فإن ضبط النفس الذي تمارسه إيران تجاه البحرين يتعلق بإرضاء التوقعات السعودية أكثر من التعامل مع عائلة آل خليفة في المنامة.

ومع ذلك، حتى اليوم، لم تظهر طهران جدية كافية – على الأقل ليس من وجهة نظر الكثيرين على الجانب العربي من الخليج – للتخلي عن دورها كراع لبعض الجماعات الإسلامية العربية.

ويمكن القول إن هذا العامل المفقود لا يشكل عائقًا في العلاقات الإيرانية البحرينية فحسب، بل هو أيضًا المفسد الصامت العنيد في العلاقات بين طهران والرياض، حتى بعد المصالحة الرسمية بينهما في مارس 2023.

وبالنسبة إلى النخبة الحاكمة في البحرين، فإن قضية إيران ذات حساسية كبيرة، إذ غالباً ما يعبر الإسلاميون البحرينيون الذين يعيشون في إيران عن دعمهم لنموذج “محور المقاومة” في طهران، وهو التحالف غير الرسمي الذي تقوده إيران والذي يهدف إلى إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وإسقاط النظام السياسي الإقليمي القائم.

وعلاوة على ذلك، وباعتبارها مضيفة للقوات العسكرية الأميركية والبريطانية، وبعد توقيعها على اتفاقيات أبراهم مع إسرائيل في عام 2020، فإن لدى المنامة أسبابا وجيهة للخوف من عداء النظام الإسلامي الإيراني.

ومع ذلك، لا تظهر إيران أي علامات في الوقت الحالي على أنها تسعى إلى أي تصعيد تجاه البحرين.

ولم تتصالح طهران بشكل فعال مع واقع العلاقات الأمنية الوثيقة للبحرين مع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع إسرائيل فحسب، بل ظلت صامتة نسبيًا بشأن قرار المنامة بالانضمام إلى التحالف البحري المناهض للحوثيين بقيادة الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أعلنت طهران في ديسمبر الماضي أن البحرين ستكون من بين 33 دولة لم يعد مواطنوها بحاجة إلى تأشيرة لدخول إيران.

وتقول الجمهورية الإسلامية إن سياسة الإعفاء من التأشيرات لدول الخليج هي جزء من جهودها الأوسع لتوسيع العلاقات والتعاون، خاصة في مجال تعزيز العلاقات بين الشعوب.

العرب