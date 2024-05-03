الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم

تتوسّع التعبئة الطالبية في جامعات العديد من الدول تضامنا مع قطاع غزة، فيما تدخلت الشرطة الفرنسية لإخراج المتظاهرين من مبنى معهد العلوم السياسية في باريس.

وتشهد جامعات في فرنسا وكندا وسويسرا وأستراليا والمكسيك اعتصامات وتحركات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر. وبلغ عدد الأشخاص الذين أوقفتهم السلطات الأمريكية خلال المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات نحو ألفي شخص، بينهم طلاب وأساتذة جامعيون.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس” من مصادرها الخاصة، فقد تم توقيف ما لا يقل عن ألفي متظاهر خلال أسبوعين، بينهم العديد من المحاضرين والأساتذة.

وفي جامعة كاليفورنيا حصلت “مشاهد فوضوية” عندما تدخلت وحدات الشرطة الخاصة ضد الطلاب، فيما أعلنت شرطة الولاية اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في مداهمة الشرطة للجامعة في لوس أنجليس، واحتجازهم في سجن المقاطعة.

وبينما كانت الشرطة تحاول تفكيك خيام التضامن مع غزة، سأل طلاب جامعة كاليفورنيا قوات الأمن، وهم يستذكرون الهجوم الذي شنته عليهم مجموعة مؤيدة لإسرائيل: “أين كنتم الليلة الماضية؟” .

وسأل الطلاب الشرطة عن سبب عدم حمايتهم من المؤيدين لإسرائيل الذين هاجموهم بأدوات حادة وعن سبب عدم اعتقال المهاجمين.

وفتحت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقا فيدراليا ضد جامعة كولومبيا على أساس أنها تمارس التمييز ضد الطلاب الذين شاركوا في المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وحسب منشور لمجموعة حقوق الإنسان “فلسطين القانونية” على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومقرها الولايات المتحدة، فإن وزارة التعليم بدأت تحقيقا ضد جامعة كولومبيا في نيويورك بتهمة “التمييز ضد الفلسطينيين” .

وفي أستراليا، احتشد مئات المحتجين أمام واحدة من أبرز الجامعات الأسترالية، أمس الجمعة، مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل، في احتجاجات مستوحاة من حراك طلابي يجتاح الجامعات الأمريكية.

وفي فرنسا، تدخلّت قوات الشرطة، أمس الجمعة، في معهد العلوم السياسية في باريس لإخراج عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يحتلون بعض أرجائه منذ أمس الأول الخميس.

وقال طالب يدعى هشام عرّف عن نفسه بأنه ممثل للجنة فلسطين، إن سلطات الجامعة أمهلت المجموعة 20 دقيقة للمغادرة قبل الإجلاء القسري إذ إن “الامتحانات ستجرى اعتبارا من الإثنين”.

وأوضحت شرطة باريس “أرسل قائد الشرطة قوات إنفاذ القانون لإخلاء سيانس بو(…) أُخرج 91 شخصا دون حوادث”.

وأكدت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة أن “الحزم كامل وسيبقى كاملا”، مع تدخل الشرطة لفضّ الاعتصام. كما فضت الشرطة الألمانية اعتصاما نظمته مجموعة من المتضامنين مع فلسطين في حديقة جامعة “هومبولت” في العاصمة برلين.