روسيا والـ “ناتو”: اللعب بالنار قرب حافة الهاوية

للمرة الأولى منذ الحرب الباردة يعد حلف شمال الأطلسي خططاً حربية لصد هجمات روسية مزعومة، وتتبنى الدول الأعضاء في الـ “ناتو” آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية المتعلقة بمواجهة محتملة مع موسكو.وتتضمن هذه الخطط تفاصيل مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا للمرة الأولى منذ عقود، ويقول متخصصون إن ذلك يرجع إلى أن الـ “ناتو”، بعد بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا، راجع سياسته تجاه روسيا الاتحادية التي لم تكن تعتبر لفترة طويلة أنها تشكل “تهديداً وجودياً” للحلف.

وكشف كاتب العمود في مجلة “فن الحكم المسؤول” إيان ديفيس في أبريل (نيسان) الماضي، أن الـ “ناتو” أعد خطة سرية في حال حدوث اشتباك عسكري مع روسيا، وأن الحلف اقترح “آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية” للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، وهي تصف بالتفصيل سيناريو المواجهة المباشرة مع الاتحاد الروسي.

وكما أشار ديفيس فقد طورت هذه الوثائق من قبل الممثلين العسكريين الدائمين في مقر الـ “ناتو” في بروكسل خلف أبواب مغلقة، وعلم في الوقت نفسه أن العمل نفذ من دون أي دراسة أولية من قبل المشرعين والمتخصصين المستقلين.

وبحسب تحليل ومعلومات الصحافي فإن غياب الشفافية الذي يميز عمليات التخطيط العسكري طويلة المدى داخل الحلف يشكل تحدياً خطراً للرقابة الديمقراطية، واستشهد ديفيس أيضاً بكلمات رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور الذي قال في الـ 10 من مايو (أيار) 2023 إن دول الـ “ناتو” في حاجة إلى الاستعداد للصراع مع روسيا في أي وقت.

باقة خطط حرب أطلسية

ويشير المتخصصون إلى أن حلف شمال الأطلسي يسترشد بباقة كاملة من الخطط العسكرية، وعلى هذا فإن “مفهوم الردع والدفاع عن المنطقة الأوروبية الأطلسية العالمية” يحدد الكيفية التي يتصرف بها الـ “ناتو” في أوقات السلم والأزمات والحرب للوفاء بالتزاماته الدفاعية الجماعية، كما أنها تحدد القدرات اللازمة لمكافحة التهديدين الرئيسين اللذين يعتبرهما الـ “ناتو” روسيا والجماعات الإرهابية.

وإضافة إلى ذلك تضع إدارة شؤون الدفاع (DDA)الخطط والعمليات الإستراتيجية، وتحدد أيضاً موازنة التحالف، بما في ذلك كلفة المعدات والخدمات اللوجيستية وصيانة مرافق البنية التحتية والقيادة والسيطرة.

وتصف الخطط الإقليمية كيف سيدافع الـ “ناتو” عن منطقة جغرافية معينة، ويجمع هذا المفهوم بين خطط الدفاع الوطني للدول الأعضاء في الكتلة ويهدف إلى تحسين حركة القوات في وقت ومكان محددين.

وتم تصميم “الخطط الإستراتيجية” التابعة لإدارة القوات بشكل أكثر تحديداً عبر مسرح العمليات، وتتم مراجعة هذا المفهوم من قبل القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وتحدد متطلبات هيكل القوة مقدار القوات والقدرات اللازمة لتنفيذ الخطط الإقليمية و”الخطط الإستراتيجية”.

ويحسب نموذج القوة ما هو مطلوب لإنشاء مزيد من القوات الجاهزة للقتال في جميع أنحاء الـ “ناتو”، وبخاصة كان هذا المفهوم هو ما جعل من الممكن وضع 300 ألف عسكري في حال تأهب قصوى هذا العام، مقارنة بـ40 ألف جندي في العام السابق.

احتمال نشوب الحرب

نقلت وكالة “رويترز” عن الأدميرال روب باور، أحد كبار المسؤولين العسكريين في الـ “ناتو” قوله، “يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الصراع مع روسيا قد ينشب في أي لحظة”، ووفقاً له فإنه تم خلال القمة التي عقدت في فيلنيوس الصيف الماضي تقديم توصيات للدول الأعضاء في الحلف أيضاً حول كيفية تحديث قواتها المسلحة والخدمات اللوجيستية.

بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، “سيعرف الحلفاء بالضبط ما هي القدرات المطلوبة، بما في ذلك أين وماذا وكيف يتم نشرها؟”.

ووفقاً لممثلي الحلف فإن تنفيذ جميع الخطط سيستغرق أعواماً عدة ، لكن الـ “ناتو” سيكون على استعداد لخوض المعركة على الفور إذا لزم الأمر.

ويؤكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن حلف شمال الأطلسي لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا، لكنه سيتبع المبدأ الذي تقرره المادة الخامسة من ميثاق الحلف والمتمثل في أن “الهجوم على أحد حلفاء الـ ’ناتو‘ يشكل هجوماً على الجميع”.

التهديد بالحرب

تؤكد الاستخبارات الخارجية الروسية أن لدى قادة الـ “ناتو” خطة جديدة لمواجهة روسيا حتى ولو لم تهاجم أياً من الدول الأعضاء، وأن هناك أوامر محددة حول المكان الذي يجب أن تذهب إليه القوات وما يجب أن تفعله في حال قيام روسيا بشن هجوم في أي من المناطق الثلاث، القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي ووسط أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويطالب قادة الـ “ناتو” الدول الأعضاء بتحديث معداتها العسكرية وتخزين مزيد من الذخيرة، وأكد رئيس اللجنة العسكرية للحلف روب باور في مقابلة مع المنشور الأوكراني “ArmyInform” خلال زيارة لأوكرانيا أن الـ “ناتو” عاد لمفهوم الأمن الجماعي، وهو الآن جاهز لصراع محتمل مع روسيا.

ووفقاً له فقبل 20 إلى 30 عاماً كانت الدول الأعضاء في الـ “ناتو” “تركز فقط على الاستجابة لحالات الأزمات”، ولكن الحاجة إلى العودة لمفهوم الأمن الجماعي نشأت بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، ومنذ ذلك الحين تغيرت إستراتيجية الدفاع والتخطيط العملياتي للحلف، وزاد عدد الجنود المدربين ومخزونات الأسلحة، كما حسن نظام القيادة والسيطرة.

وتساءل، “هل نحن مستعدون؟ الجواب نعم، وهذه هي مهمتنا الرئيسة أن نكون مستعدين، وإذا حدث ذلك اليوم فعليك القتال بما لديك”، وقال باور إن “الأمر دائماً عبارة عن مزيج من الاستعداد لليوم مع تحسين القدرات للمستقبل”.

ووفقاً له فإن الـ “ناتو” قد “غير بشكل كبير وعزز مواقعه على الجانب الشرقي، و نحن نتحدث عن برنامج الوجود الموسع لقوات التحالف (الوجود الأمامي المعزز) في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، ولدينا الآن ثماني مجموعات قتالية بحجم كتيبة يمكن دمجها في لواء إذا لزم الأمر، ويجري تطوير هذه الآلية باستمرار في البلدان المعنية، وإذا كانت هناك حاجة إلى المزيد فسننظر في هذه المسألة، لكن في الوقت الحالي هذا يكفي”.

ومع ذلك ذكر باور أنه لا توجد خطط لإرسال قوات من الـ “ناتو” إلى أوكرانيا، لكنه في الوقت نفسه دعا الدول الأعضاء في الحلف التي تتخذ مثل هذا القرار إلى فهم علاقتها ببقية المنظمة.

مباشرة وواسعة النطاق

واعتبر وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس أن الغرب قد يواجه تهديد حرب مباشرة واسعة النطاق مع روسيا والصين بحلول عام 2030، وأشار إلى أن الاستعدادات الدفاعية تمثل أولوية حكومية قصوى لكثير من الدول الغربية، ولذلك اعتبر أنه من المبرر زيادة نمو الإنفاق العسكري السنوي في لندن إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يحث الـ “ناتو” الخطى لإقرار خطط عسكرية لمواجهة روسيا، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الصراع الحالي في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب.

وشدد المسؤول على أن حرب موسكو ضد الغرب والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ستؤدي إلى معاناة أكبر بكثير في أوروبا، وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول الـ “ناتو” تشارك بحكم القانون في الصراع في أوكرانيا، وحذر من أن مثل هذا الخط غير المسؤول يزيد بشكل كبير من خطر الصدام العسكري المباشر بين القوى النووي

واعتبر وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو أن الدول الغربية تشن بالفعل حرباً غير معلنة ضد موسكو ومينسك، وأضاف اليوم نقف صفاً واحداً ضد الغرب الجماعي الذي يشن في جوهره حرباً غير معلنة على بلداننا.

ولفت الوزير إلى أن الأنشطة العسكرية لحلف الـ “ناتو” اكتسبت توجها أكثر عدوانية، وهو ما تشير إليه مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة التابعة للحلف في أوروبا الشرقية.

وأضاف شويغو الذي يشغل حالياً منصب أمين مجلس الأمن الروسي أن الحلف ينشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، وإضافة إلى ذلك يكثف أنشطته للتدريب القتالي والاستطلاع قرب حدود الدولة الاتحادية.

وبدأ النقاش حول احتمال إرسال فرقة من الدول الغربية إلى أوكرانيا بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستبعد عقب القمة التي عقدت في باريس نهاية فبراير (شباط) الماضي، مثل هذا السيناريو.

وفي وقت لاحق سمح بإجراء عملية برية ضد روسيا، وتعليقاً على هذه الكلمات اعتبر الكرملين فرنسا مشاركاً غير مباشر في الصراع في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين وقوع اشتباكات عسكرية واسعة النطاق بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بأنه أمر غير مرجح، ووفقاً له فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وهذا أمر “لا يكاد أحد يهتم به”.

سيناريوهات الحرب

قدم المحللون العسكريون الروس سيناريو مفصلاً يقرر فيه العدو المحتمل مهاجمة روسيا، ونشرت المادة في مجلة “الفكر العسكري” التي تنشرها وزارة الدفاع، مما يعني أن لا أحد يشك في مؤهلات مؤلفي الدراسة، على رغم أن مهمة المحللين العسكريين هي النظر في جميع الخيارات الممكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم بحسب المحللين يمكن أن يبدأ بضربة عالمية سريعة بالتوازي مع ضربات صاروخية وجوية ضخمة على المباني الإدارية والسياسية، وعلى رأسها المباني الإدارية والوزارات ومجالس المدينة وغيرها من الهياكل الإدارية، خصوصاً التابعة للصناعات العسكرية ومؤسسات الدفاع.

ويقول المحللون، “في هذا الصدد يتزايد بشكل حاد دور القوات الجوية الفضائية التابعة للاتحاد الروسي في صد العدوان المحتمل”، ووفقاً للمادة يدرس العدو المحتمل مسألة تشكيل مجموعات من القوات المدمجة والمتحركة للغاية القادرة على إلحاق هزيمة شاملة بالبنية التحتية الروسية في جميع المجالات في وقت قصير، الأرض والبحر والجو والفضاء والمعلومات السيبرانية.

ويطلق على هذا النوع الجديد من القوات اسم “تشكيلات العمليات المشتركة” التي يمكن أن تصل قوتهم القتالية والعددية مع العدو في وقت السلم ما بين 50 إلى 70 في المئة من القوة التي ستنشر أثناء الحرب.

وتقول الدراسة التحليلية إن “أكثر أشكال استخدام القوة المتوقعة هي العمليات الجوية – الأرضية، وعلاوة على ذلك ستبدأ بعمليات هجومية جوية اعتباراً من عام 2030 (الفضاء الجوي) تتكون من عمليات هجومية سريعة”.

ويشير المحللون إلى أن الهجوم عبارة ضربات عالمية عدة من اثنتين إلى ثلاث ومن خمس إلى سبع ضربات صاروخية وجوية ضخمة، وتم التأكيد أن الطيران سيكون من أوائل الأسلحة التي تدخل المعركة باعتباره النوع الأكثر قدرة على المناورة والتكيف من القوات، ربما حتى قبل نشر المجموعة الرئيسة.

وتحسباً للمرحلة النشطة من العملية، ووفقاً للخبراء العسكريين، سيتخذ العدو إجراءات عدوانية محتملة بما في ذلك الاستفزازاًت، من أجل السيطرة على الوضع، كما سيعزز جميع أنواع الاستطلاع.

وإضافة إلى ذلك قد يبدأ في نشر مجموعات هجومية من حاملات الطائرات وسفن مسلحة بالصواريخ تحت ستار التدريبات، وستبدأ طائرات العدو، بما في ذلك القاذفات الإستراتيجية والطائرات من دون طيار، في تنفيذ رحلات جوية منتظمة قرب حدود الاتحاد الروسي.

ويشير الخبراء إلى أن هذه العوامل تعمل على توسيع التهديدات التي تواجه روسيا عسكرياً، مما يخلق متطلبات جديدة لضمان أمن البلاد، ويتم تعيين أحد الأدوار الرئيسة في هذا العمل لقوات الفضاء الجوية.

ويلخص المحللون أن “زيادة دور القوات الجوية الفضائية في الهيكل العام للصراعات يطرح عليها مهمات جديدة يجب تطويرها وتزويدها بنماذج جديدة وحديثة لأنظمة الطيران، بما في ذلك الطائرات من دون طيار والأسلحة والمعدات.

سيناريوهات غربية

نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية في الـ 28 من فبراير الماضي “خطة” من أربع مراحل لهجوم روسيا على الـ “ناتو”، تضمنت سيناريو من أربع مراحل لهجوم روسي على حلف شمال الأطلسي، نقلاً عن وثيقة حكومية رسمية قدمت إلى البرلمان.

ووفقاً للوثيقة فإن الهجوم الروسي يستهدف “تغييراً جوهرياً في الوضع الأمني ​​لأوروبا بأكملها”، وبحسب مؤلفي الوثيقة فإن مثل هذا الهجوم يمكن أن يتكون من أربع مراحل، وتقول صحيفة “بيلد” إن المرحلة الأولى من الهجوم الروسي على دول الـ “ناتو” ستكون حملة تضليل واسعة النطاق خصوصاً في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وسيكون هدف موسكو هنا هو تقسيم المجتمع الغربي وزعزعة استقراره وتقويض الثقة في الديمقراطية الليبرالية.

وإضافة إلى ذلك فمن المتوقع في هذه المرحلة حدوث هجمات إلكترونية وهجمات على مرافق البنية التحتية الحيوية من خطوط الكهرباء والسدود وما إلى ذلك، ومن السمات المميزة لهذه المرحلة سرية العمليات التي يتم تنفيذها.

أما المرحلة الثانية، بحسب واضعي الوثيقة، فستتكون من مناورات كبيرة للقوات الروسية على حدود الحلف، وسيرد الحلفاء على ذلك بنشر قواتهم على الحدود الشرقية، وهذا سيؤدي إلى ظهور اللاجئين الأوائل.

وستتميز هذه المرحلة أيضاً بزيادة التجسس وأعمال التخريب والهجمات الإلكترونية والهجمات السرية، وبخاصة للتدخل في حركة قوات الـ “ناتو”، ومن الممكن أيضاً تعطيل الأقمار الاصطناعية الأولى في الفضاء، ومن المحتمل شن هجمات على منشآت في ألمانيا مثل المصانع الكيماوية والمفاعلات النووية.

أما المرحلة الثالثة فتتضمن هجوماً مباشراً من جانب روسيا على دول الـ “ناتو”، فالأراضي الألمانية تخضع لضربات مستهدفة.

وإضافة إلى ذلك ففي هذه المرحلة يتوقع مؤلفو الوثيقة تدميراً شاملاً للأقمار الاصطناعية، وخلال المرحلة الرابعة من الصراع تقتحم القوات الروسية الأراضي الألمانية ويدور القتال في البر والبحر والجو، وإضافة إلى ذلك فهناك صراع على نطاق عالمي يتطور في الفضاء.

ويعترف مؤلفو الوثيقة بأن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية البيولوجية والكيماوية والتكتيكية، وإضافة إلى ذلك فإنهم يخشون من أن تستخدم روسيا نوعاً من النبض الكهرومغناطيسي النووي الذي يتم تفعيله على ارتفاع 50 كيلومتراً فوق سطح الأرض، ويمكنه تدمير جميع الأجهزة الإلكترونية.

وهذه ليست الخطة الأولى التي نشرتها “بيلد” للهجوم الروسي على حلف شمال الأطلسي، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي زعمت الصحيفة الشعبية، نقلاً عن “وثيقة سرية” معينة للقوات المسلحة الألمانية، أن روسيا قادرة على إلحاق هزيمة كبرى بأوكرانيا والبدء بشن عدوان هجين ضد دول البلطيق، وانتهى السيناريو باندلاع الاشتباكات في منطقة ممر سووالكي، أضيق نقطة تفصل منطقة كالينينغراد الروسية عن بيلاروس.

فشل الـ “ناتو”

على مدار أكثر من 30 عاماً فشل الـ “ناتو” في بناء شراكة حقيقية ومتكافئة مع روسيا، كما عجز عن تطوير الحوار والتعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفوق ذلك انتهك الحلف باستمرار القواعد والمبادئ التي تسهم في إقامة نظام أمني أوروبي مستقر ويمكن التنبؤ به، وبخاصة على مدى العقد الماضي، فلقد دمر تغول الـ “ناتو” وتوسيع صفوفه على حساب حلفاء روسيا السابقين وجيرانها الأقربين ونشر قواته على مرمى حجر من الحدود الروسية، الثقة التي حاولت موسكو إقناع نفسها بها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا، لذلك جاءت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا التي كانت ولا تزال تمني النفس بالانضمام إلى الحلف، رداً على هذا التغول غير المسبوق.

مظليون هولنديون يقفزون من طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو في أكبر مناورة عسكرية لحلف الناتو منذ الحرب الباردة (أ ف ب).jpg

مظليون هولنديون يقفزون من طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو في مناورة عسكرية لحلف الناتو (أ ف ب)

وفي هذا التقدم نحو الحدود الروسية مباشرة من أجل تغيير البيئة الأمنية التي شكلها الـ “ناتو” وقلبها رأسا على عقب بشكل عميق، لا يمكن لروسيا أن تعتبر الـ “ناتو” شريكاً أو محاوراً نزيهاً في مجال الأمن الأوروبي، وخصوصاً في ظل سياساته وتصرفاته العدائية.

ويشكل حلف شمال الأطلسي أكبر تهديد مباشر لأمن روسيا ومجالها الحيوي، فالدول الأعضاء في التكتل تسعى إلى بناء السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية على حساب أمن روسيا وتاريخها، فبعد أن أغرى الحلف معظم دول “حلف وارسو” المنهار بالانضمام إلى صفوفه ونشر قواته على أراضيها، عمد إلى ضم دول البلطيق الثلاث، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التي كانت داخلة في عداد الاتحاد السوفياتي إلى صفوفه، ووضع مخططات لضم مزيد من الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي، مثل مولدوفو وأوكرانيا وجورجيا وحتى أرمينيا التي كانت على مر التاريخ محمية روسية، ومع ذلك تظاهر الـ “ناتو” بإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع موسكو لإدارة الأخطار والتخفيف منها، ومنع التصعيد وتعزيز الشفافية.

وفيما ينشر الحلف مزيداً من القوات مباشرة عند الحدود الروسية في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا، يدعي الـ “ناتو” أنه لا يسعى إلى المواجهة ولا يشكل أي تهديد لروسيا من دون أن يقدم تفسيراً مقنعاً لسبب نشر قواته عند حدودها، ومع ذلك يقول الحلف إنه سيواصل الرد على التهديدات الروسية والأعمال العدائية بطريقة موحدة ومسؤولة.

ومنذ نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي حاولت روسيا بناء شراكات وحوار مع حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك من خلال مجلس الـ “ناتو”- روسيا، وهو منتدى للتشاور حول قضايا الأمن والتعاون، ووصل الأمر بموسكو لحد طرح موضوع انضمامها إلى صفوفه، إلا أن أحداً من أعضاء الـ “ناتو” لم يرحب بها ولم يصفق لها.

ومع ذلك فقد قام الحلف بعد تنظيمه انقلاباً على الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، وقيام موسكو رداً على تصرفات السلطات الانقلابية الموالية للغرب في أوكرانيا باسترجاع شبه جزيرة القرم وضمها للوطن الأم، بتعليق جميع أشكال التعاون المدني والعسكري العملي مع روسيا، مع إبقاء قنوات الاتصال السياسية والعسكرية مفتوحة.

واليوم وصلت العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، إذ يدين الـ “ناتو” بأشد العبارات الممكنة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، ويقول إن هذا العدوان يقوض بشكل خطر الأمن الأوروبي الأطلسي والعالمي ويشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي، وتطالب دول الـ “ناتو” روسيا بوقف الحرب فوراً ووقف استخدام القوة ضد أوكرانيا، وسحب جميع قواتها بشكل كامل وغير مشروط من الأراضي الأوكرانية.

وإضافة إلى حربه السرية الهجينة وغير القانونية ضد روسيا فإن سلوك الحلف يعكس نمطاً من التصرفات العدوانية ضد موسكو والمجتمع غير الأطلسي الأوسع من طريق تزويد كييف وتل أبيب في الوقت نفسه بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية والصواريخ البعيدة المدى، بحجة تقويض مساعي روسيا إلى إنشاء مناطق نفوذ وسيطرة مباشرة من خلال القوة العسكرية ومحاولات الضم.

وسائل الـ “ناتو”

ويستخدم الحلف وسائل تقليدية وسيبرانية وهجينة ضد روسيا وحلفائها والدول الشريكة بحجة تعطيل قدرات موسكو العسكرية القسرية وخطابها واستعدادها المؤكد لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها السياسية وتقويض النظام الدولي القائم على القواعد، أي النظام الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة، وقام على الهيمنة الأميركية والأطلسية الأحادية على النظام العالمي، وهذا النظام بقواعده سمح للـ “ناتو” بضرب يوغوسلافيا السابقة وتقسيمها، وغزو العراق وتفتيته واحتلال أفغانستان لـ 20 عاماً، والمشاركة في إسقاط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وترك البلاد نهباً لحروب أهلية متجددة.

ومع ذلك يدعي الـ “ناتو” أنه في ظل سياسات روسيا وتصرفاتها العدائية لا يمكن للحلف أن يعتبرها شريكاً، ويتصور أن الاتحاد الروسي يشكل أكبر تهديد مباشر لأمن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وللسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وعلى رغم تزويد الحلف أوكرانيا وكل من يناوئ روسيا بأحدث الأسلحة والذخائر، يقول الـ “ناتو” إن دوله حتى تلك التي أعلنت عن استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، تظل ملتزمة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو لإدارة الأخطار والتخفيف منها ومنع التصعيد وتعزيز الشفافية.

وعلى رغم سياساته الهادفة لمحاصرة روسيا وإضعافها وتطويقها بقواته المنتشرة على قاب قوسين أو أدنى من حدودها، يزعم الـ “ناتو” أنه يسعى جاهداً إلى تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ في المنطقة الأوروبية الأطلسية وبين دوله وروسيا، وأن أي تغيير في العلاقة بين الـ “ناتو” وروسيا يعتمد على توقف الاتحاد الروسي عن سلوكه العدواني والامتثال الكامل للقانون الدولي.

ويعرب الـ “ناتو” عن تضامنه الثابت مع أوكرانيا، ويدعم الحلف بشكل كامل حق كييف غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة الـ (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ويظل حلفاء الـ “ناتو” ثابتين في التزامهم بمواصلة زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً، ويواصل حلف شمال الأطلسي ضخ الأسلحة والذخائر إلى بلد يمتلك آلاف الكيلومترات من الحدود المشتركة مع روسيا، بحجة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

تعزيز قدرات الردع

يعمل الـ “ناتو” على تعزيز قدراته الردعية والدفاعية منذ نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في الـ 24 من فبراير 2022، وهو باشر بذلك منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، أي أن الحلف منح نفسه حق الدفاع عن أوكرانيا من دون أن يطلب منه أحد ذلك، وتدخل في نزاع إقليمي بين دولتين جارتين كانتا حتى الأمس القريب تدخلان في عداد الاتحاد السوفياتي.

وفي أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق ضد أوكرانيا عام 2022 أصدرت الدول الأعضاء في الـ “ناتو” خططاً دفاعية لحلف شمال الأطلسي ونشرت آلاف القوات الإضافية على جانبي المحيط الأطلسي، ويخضع حالياً أكثر من 40 ألف جندي إلى جانب قوات جوية وبحرية كبيرة لقيادة الـ “ناتو” المباشرة في الجزء الشرقي من الحلف، يدعمهم عشرات آلاف من أفراد القوات الوطنية المنتشرة.

وسرعان ما شكل الـ “ناتو” أربع مجموعات قتالية جديدة عدة الجنسيات في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، إضافة إلى المجموعات القتالية الموجودة في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وإستونيا.

وتقع هذه المجموعات القتالية الثماني على طول الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي بالكامل، من بحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب.

وفي قمة مدريد عام 2022 اتفق الحلفاء على إجراء تغييرات جوهرية في قوة الردع والدفاع لدى الـ “ناتو”، وشمل ذلك تعزيز المواقع الدفاعية الأمامية وإعداد المجموعات القتالية في التحالف الشرقي لتعزيزها من مستوى كتيبة إلى مستوى لواء، وتحويل قوة الاستجابة التابعة لحلف شمال الأطلسي وزيادة حجم قوة الاستعداد العالية إلى أكثر من 300 ألف فرد، وسيتم دعم هذه القوات بمزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقاً، ومزيد من القوات والأصول المنتشرة في المقدمة وتحسين خطط الدفاع مع تخصيص القوات مسبقاً للدفاع عن دول أعضاء محددة، ويمثل هذا أكبر إصلاح شامل للدفاع الجماعي والردع في حلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة.

وفي “قمة فيلنيوس” عام 2023 بنى الحلفاء على القرارات التي اتخذوها في مدريد للموافقة على خطط دفاعية إقليمية جديدة تهدف إلى مواجهة التهديدين الرئيسين اللذين يواجهان الحلف، روسيا والإرهاب، كما أكد زعماء الـ “ناتو” مجدداً التزامهم باستثمار ما لا يقل عن اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع سنوياً، وأقروا خطة عمل الإنتاج الدفاعي التي تهدف إلى تسريع المشتريات المشتركة وتعزيز قابلية التشغيل البيني وبناء فرص الاستثمار والقدرة الإنتاجية.

وإضافة إلى ذلك تعمل دول الـ “ناتو” على تحسين قدرة مجتمعاتها وبنيتها التحتية على الصمود، ويشمل ذلك تعزيز القدرات والدفاعات السيبرانية ودعم بعضهم بعضاً في حال وقوع هجمات سيبرانية.

وفي أعقاب تخريب خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم” ضاعف الحلفاء وجودهم البحري في بحر البلطيق وبحر الشمال، وهم يعملون على تعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسة الأخرى والبنية التحتية الحيوية.

وتعمل الدول الأعضاء في الـ “ناتو” على تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة في جميع المجالات لضمان حماية البنية التحتية الحيوية للغواصات والطاقة، والعمل أيضاً على تعزيز الاستعداد ضد التهديدات الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية والنووية، وتعزيز أمن الطاقة وزيادة القدرة على مواجهة التهديدات الهجينة، بما في ذلك المعلومات المضللة.

سلاح العقوبات

بادر حلف الـ “ناتو” ذاتياً إلى اعتبار أن تصرفات روسيا تشكل تهديداً خطراً للأمن والاستقرار على مستوى أوروبا الأطلسية والعالم، وأنها ستخلف عواقب جيو-استراتيجية، ففي أعقاب بدء العملية الروسية واسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت دول الحلف عقوبات قاسية على روسيا للمساعدة في تجويع آلة الحرب في الكرملين من الموارد، وتواصل دول الـ “ناتو” تشديد هذه العقوبات لزيادة الضغط على موسكو. ويعتقد الحلف مخطأً أن من شأن هذه الجهود أن تجعل من الصعب على روسيا إعادة بناء الدبابات وإنتاج الصواريخ وتمويل حربها ضد أوكرانيا.

ومنذ ظهور البوادر الأولى لاحتمالات احتدام النزاع الروسي – الأوكراني عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، دعت دول الـ “ناتو” روسيا إلى إنهاء تدخلها العسكري في شرق أوكرانيا، وحثتها على ضمان الوصول من دون عوائق إلى الموانئ الأوكرانية وضمان حرية الملاحة بعد استخدام موسكو القوة العسكرية ضد السفن وأفراد البحرية الأوكرانية عام 2018، وإضافة إلى ذلك دان الحلف بناء روسيا جسر القرم عبر مضيق كيرتش عام 2019، واعتبره انتهاكاً آخر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

إضافة إلى ذلك أشارت دول الـ “ناتو” إلى أن العنف وانعدام الأمن في المنطقة أدى إلى الإسقاط المأسوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية (MH17)فوق أوكرانيا في الـ 17 من يوليو (تموز) 2014، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298 راكباً.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2166) فقد دعا حلفاء الـ “ناتو” إلى إجراء تحقيق دولي كامل وشامل ومستقل في هذه الحادثة، وفي مايو 2018 دعا الأمين العام لحلف الـ “ناتو” روسيا إلى قبول المسؤولية والتعاون الكامل مع كل الجهود الرامية إلى تحديد المسؤولية بعد أن أعلنت هولندا وأستراليا أنهما تحمّلان روسيا المسؤولية عن دورها في إسقاط الطائرة الماليزية.

وتظاهرت دول الـ “ناتو” بالدعوة إلى التنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف لـ “اتفاقات مينسك” عام 2014، والتي تهدف إلى حل الصراع مع الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، في وقت كانت تنصح كييف بعدم تنفيذ هذه الاتفاقات وتعمل على تسليحها بدلاً من المشاركة البناءة في “صيغة نورماندي” ومجموعة الاتصال الثلاثية.

من جانبها واصلت موسكو تصوير نفسها على أنها وسيط بين أوكرانيا ومناطقها الانفصالية بدلاً من الاعتراف بدورها كطرف في الصراع عبر توفير الأسلحة والمعدات والأفراد وتمويل الجماعات الانفصالية، والوفاء بمسؤولياتها كدولة موقعة على “اتفاقات مينسك”، من خلال اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمعلنتين ذاتياً في الـ 21 من فبراير 2022.

السلوك الروسي

تمتد مخاوف حلف شمال الأطلسي إلى ما هو أبعد من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وإضافة إلى أوكرانيا تواصل دول حلف شمال الأطلسي إعلان دعمها سلامة أراضي وسيادة جورجيا وجمهورية مولدوفا داخل حدودها المعترف بها دولياً، وتدعو روسيا إلى سحب قواتها المتمركزة في هذه البلدان من دون موافقتها.

ويعكس سلوك الحلف تدخلاً سافراً في شؤون دول الاتحاد السوفياتي السابق، ويؤكد النمط الذي يتبعه الـ “ناتو” في التصرفات العدوانية ضد موسكو وحلفائها بحجة الدفاع عن مجتمع ضفتي الأطلسي الأوسع، لذلك يروج الحلف لفكرة أن هدف روسيا هو زعزعة استقرار الدول الواقعة إلى الشرق والجنوب من حلف شمال الأطلسي، وفي أقصى الشمال، فإن قدرتها على تعطيل تعزيز دول الـ “ناتو” وحرية الملاحة عبر شمال الأطلسي تشكل تحدياً إستراتيجياً للحلف، ويقول إنه في مناطق البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط تواصل روسيا تحدي أمن ومصالح دول الـ “ناتو”.

ورداً على ذلك تعمل روسيا على تحديث قواتها النووية وتوسيع أنظمة الإطلاق، في حين تستخدم التهديد بالأسلحة النووية لأغراض قسرية، وفيما تسعى موسكو إلى إنشاء مناطق عازلة عن قوات الحلف فإن الأخير يتهمها بمحاولات السيطرة المباشرة من خلال الإكراه والتخريب والعدوان ومحاولات الضم، واستخدام وسائل تقليدية وسيبرانية وهجينة ضد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة، ويعتبر أن قدراتها العسكرية وخطابها واستعدادها المؤكد لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها السياسية يشكل تقويضاً للنظام الدولي القائم على القواعد التي وضعها الحلف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

لذلك لا يفوت الـ “ناتو” مناسبة إلا ويتهم روسيا بالقيام بأعمال استفزازية تهدد أمن المنطقة الأوروبية والإسهام في زعزعة الاستقرار على طول حدود حلف شمال الأطلسي وخارجها، ويقول الحلف إن حال عدم الاستقرار هذه تعمل على تقويض القدرة على التنبؤ بالبيئة الأمنية.

ولا يستطيع حلف شمال الأطلسي أن يستبعد احتمال وقوع هجمات على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية، ويتذرع الـ “ناتو” بذلك للقيام بتعزيز الردع والدفاع بشكل كبير لجميع الدول الأعضاء، وزيادة القدرة على الصمود في وجه الإكراه الروسي، ودعم الشركاء في مواجهة ما يسميه التدخل الخبيث والعدوان.

الحشد الروسي

تعمل روسيا على زيادة قوتها العسكرية ووجودها في مختلف المجالات في مناطق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة في القطب الشمالي، إذ إن موقف القوة الروسية المتصاعدة وقدراتها العسكرية الجديدة وأنشطتها المتزايدة لا تزال مصدر قلق للأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف، 29 أبريل 2024 (أ ف ب).jpg

أمين لعام الناتو ينس ستولتنبرغ والرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف، 29 أبريل 2024 (أ ف ب)

وتشمل هذه الأنشطة تحركات القوات الروسية قرب حدود دول الـ “ناتو” الجديدة في البلطيق وبولندا، والاقتراب المتكرر للقاذفات الروسية من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وتمارين عسكرية مفاجئة واسعة النطاق من دون إشعار مسبق، ويقول الـ “ناتو” إنه رداً على ذلك فسيواصل وحلفاءه القيام بالأنشطة الضرورية والمدروسة والمنسقة.

إن التكامل العسكري المتزايد بين روسيا وبيلاروس، بما في ذلك نشر القدرات العسكرية الروسية المعززة في بيلاروس له انعكاسات على الاستقرار الإقليمي ودفاع الحلف، وسيظل يقظاً ويواصل مراقبة التطورات من كثب، وبخاصة النشر المحتمل لما يسمى الشركات العسكرية الخاصة في بيلاروس.

وتدعو دول الـ “ناتو” بيلاروس إلى وقف الأنشطة الروسية على أراضيها واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساس والامتثال للقانون الدولي.

تحديث القوات النووية

تعمل روسيا على تحديث قواتها النووية، بما في ذلك مخزونها الضخم من الأسلحة النووية التكتيكية، وتعمل على توسيع أنظمة الإطلاق الجديدة والمدمرة ذات الاستخدام المزدوج، وفيما تنشر دول حلف شمال الأطلسي مزيداً من قواتها قرب الحدود الروسية، فإنها تدين عزم روسيا المعلن نشر أسلحة نووية وأنظمة قادرة على حمل الأسلحة النووية على الأراضي البيلاروسية، وهو ما يبين بشكل أكبر كيف تؤدي التصرفات الأطلسية المتكررة إلى تقويض الاستقرار الإستراتيجي والأمن الشامل في المنطقة الأوروبية.

وتدين دول حلف شمال الأطلسي الخطاب النووي غير المسؤول الذي تستخدمه روسيا والتهديد باستخدام الأسلحة النووية لأغراض قسرية، وقد صرح الـ “ناتو” مراراً وتكراراً بأن أي استخدام روسي للأسلحة الإشعاعية أو الكيماوية أو البيولوجية أو النووية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، كما يتهم الـ “ناتو” روسيا بأنها كثفت إجراءاتها الهجينة ضد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة من خلال وسطاء، وتشمل هذه الإجراءات الهجينة التدخل في الانتخابات والعمليات الديمقراطية والإكراه السياسي والاقتصادي، بما في ذلك التلاعب بإمدادات الطاقة والأنظمة الغذائية وحملات تضليل واسعة النطاق والنشاط الخبيث في الفضاء الإلكتروني والأنشطة غير القانونية والمدمرة لأجهزة الاستخبارات الروسية.

ويقول الحلف إن تصرفات العملاء الروس عرضت الأرواح للخطر وتسببت في وفيات في جميع أنحاء الحلف، بما في ذلك تفجيرات عام 2014 لمستودعات الذخيرة في فربيتيس بجمهورية التشيك، واستخدام غاز أعصاب من الدرجة العسكرية في سالزبوري بالمملكة المتحدة عام 2018 .

ويزعم الحلف أن عمليات سيبرانية روسية استهدفت مؤسسات في دول الـ “ناتو”، بما في ذلك الهجوم الذي وقع عام 2018 على مكاتب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي بهولندا، والذي نفذه جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية والقوات المسلحة الروسية، ونتيجة لذلك تمكن المتسللون من الوصول إلى البيانات من مجموعة واسعة من الشركات الخاصة والوكالات الحكومية.

وبحجة ذلك يعمل الحلفاء في الـ “ناتو” على تحسين الأدوات المتاحة لهم لمواجهة العمليات الروسية الهجينة بما يضمن استعداد الحلف والحلفاء للردع والدفاع ضد الهجمات الهجينة.

روسيا والصين

يعتبر الـ “ناتو” أن تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الصين وروسيا يهدف إلى تعزيز محاولاتهما المتبادلة تقويض النظام الدولي القائم على القواعد المنسجمة مع قيم الـ “ناتو” ومصالحه، وتدعو دول الـ “ناتو” الصين إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا والامتناع من أي دعم للجهود العسكرية الروسية والتوقف عن المبالغة في رواية روسيا التي تلوم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي على التسبب بإشعال هذه الحرب، والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما تدعو دول الـ “ناتو” الصين على وجه التحديد إلى التصرف بمسؤولية والامتناع من تقديم أية مساعدة فتاكة لروسيا.

ولقد أدت انتهاكات الـ “ناتو” وتنفيذه الانتقائي لمسؤولياته والتزاماته في مجال الحد من الأسلحة إلى تدهور البيئة الأمنية الأوسع، فبعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منفرد من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ عام 2007، فقد هيكل الأمن الدولي أحد أهم أركانه، وبعد استجرار حلف شمال الأطلسي أحدث ما ينتجه ويملكه من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا بحجة مساعدة الأخيرة على مقاومة التقدم الروسي، عمدت روسيا إلى تعليق التزاماتها في “معاهدة ستارت” الجديدة للحد من القوات النووية الإستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة.

وبينما سكتت دول حلف شمال الأطلسي عن انسحاب الولايات المتحدة المسبق من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ، سارعت هذه الدول إلى إدانة ما تسميه فشل روسيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب “معاهدة ستارت الجديدة”، ودعت موسكو إلى العودة للامتثال الكامل للمعاهدة والتصرف بمسؤولية والتعاون بشكل بناء للحد من الأخطار النووية الإستراتيجية.

وتدين دول حلف شمال الأطلسي أيضاً قرار روسيا الانسحاب من المعاهدة التاريخية في شأن الحد من القوات التقليدية في أوروبا، والتي يعتبر الـ “ناتو” أنها تشكل حجر الزاوية في البنية الأمنية الأوروبية، لأنها تضع حدوداً ملزمة قانوناً وقابلة للتحقق على الفئات الرئيسة من المعدات العسكرية التقليدية، وتواصل دول الـ “ناتو” المشاورات حول عواقب انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وتأثير ذلك في أمن الحلف.

وفي يونيو (حزيران) 2021 أعربت دول الـ “ناتو” عن آسفها العميق لقرار روسيا الانسحاب من “معاهدة الأجواء المفتوحة” في الـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) 2021 التي تسمح برحلات مراقبة فوق أراضي الدول الموقعة من أجل زيادة الشفافية وتقليل احتمال سوء الفهم.

كما دانت دول الـ “ناتو” التنفيذ الروسي الانتقائي لـ “وثيقة فيينا” التي تزيد الشفافية من خلال تبادل المعلومات حول القوات العسكرية والأنشطة العسكرية مثل التدريبات.

وفي ديسمبر 2018 أيّد وزراء خارجية الـ “ناتو” الاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة بأن روسيا انتهكت بشكل مادي التزاماتها بموجب “معاهدة القوات النووية متوسطة المدى”، واتخذت الولايات المتحدة من استنتاجاتها المؤيدة من الـ “ناتو” ذريعة لتعليق تنفيذ التزاماتها بموجب “معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى” في الأول من فبراير 2019، على رغم نفي روسيا انتهاكها “معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”، وتقديمها ردوداً موثوقة على ذلك، فيما لم تتخذ واشنطن أية خطوات واضحة للعودة إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق، بل قررت في الثاني من أغسطس (آب) 2019 الانسحاب من المعاهدة بدعم كامل من حلفائها.

حروب الفضاء

دانت دول الـ “ناتو” ما سمته الاختبار المتهور وغير المسؤول الذي أجرته روسيا لصاروخ مضاد للأقمار الاصطناعية في الـ 15 من نوفمبر (تشرين ثاني) 2021، وقالت إن هذا الاختبار أدى إلى تكوين حقل حطام مداري زاد بشكل كبير من الأخطار التي تهدد حياة الإنسان والأصول الفضائية لكثير من البلدان والمنظمات، واعتبرت أن هذا السلوك الخطر يتناقض بشكل مباشر مع خطاب روسيا ضد تسليح الفضاء، ويقوض النظام الدولي القائم على القواعد.

وعلى مدى 30 عاماً لم ينجح الـ “ناتو” في بناء شراكة متكافئة مع روسيا وتطوير الحوار والتعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واليوم وصلت العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وبدأ توغل حلف شمال الأطلسي في روسيا فوراً بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي عندما دعا موسكو إلى الانضمام لمجلس تعاون شمال الأطلسي عام 1991، وفي عام 1997 حل محل منتدى الحوار هذا مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية الذي يجمع بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وتعزز التعاون العملي بعد انضمام روسيا بدعوة من الـ “ناتو” إلى الشراكة من أجل السلام عام 1994، ونشرها قوات حفظ السلام لدعم عمليات حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي غرب البلقان في أواخر التسعينيات.

وأصبح القانون التأسيسي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا والذي وُقع عليه عام 1997 الأساس الرسمي للعلاقات الثنائية، من خلال إنشاء المجلس المشترك الدائم بين حلف شمال الأطلسي وروسيا باعتباره منتدى للتشاور والتعاون.

ومع أن روسيا جمدت علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي بسبب الخلافات حول أزمة إقليم كوسوفو عام 1999، إلا أن الحلف أغراها باستئناف أنشطة التعاون، بما في ذلك المشاركة في اجتماعات قوة كوسوفو بقيادة الـ “ناتو” (كفور)، واجتماعات اتفاق الشراكة والتعاون بعد انتهاء حملة الـ “ناتو” الجوية ضد صربيا بسبب كوسوفو عام 1999.

وتم تعزيز الحوار والتعاون عام 2002 عند استبدال “اتفاق الشراكة والتعاون” بمجلس الـ “ناتو” وروسيا وفقاً لـ “إعلان روما” عام 2002، والذي كان يهدف إلى أن يكون بمثابة منتدى للتشاور وبناء التوافق والتعاون واتخاذ القرارات المشتركة والعمل المشترك، وفي إطار المجلس النرويجي للاجئين عملت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وروسيا على مجموعة واسعة من القضايا الأمنية كشركاء.

قنوات اتصال

ولتسهيل الاتصالات والتعاون المنتظم اتفق الـ “ناتو” وروسيا على إنشاء قنوات اتصال سياسية وعسكرية، ولتحقيق هذه الغاية أنشأت روسيا بعثة دبلوماسية لدى حلف شمال الأطلسي عام 1998، وفي عام 2001 افتتح الـ “ناتو” مكتبه الإعلامي في وسط موسكو، وفي عام 2002 افتتح بعثة الاتصال العسكرية.

وكان المكتب الإعلامي للـ “ناتو” في موسكو بمثابة منصة أساس لنشر الدعاية للحلف والمعلومات في روسيا حول حلف شمال الأطلسي، وتعزيز فهم الجمهور الروسي للعلاقة الناشئة بين الاتحاد الروسي وحلف شمال الأطلسي، وأسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال نشر معلومات الـ “ناتو” الرسمية عبر القنوات المطبوعة والرقمية للجمهور الروسي، وتمويل مشاريع الاتصالات للمنظمات غير الحكومية الروسية، وتوفير معلومات حول برامج الـ “ناتو” التعليمية والعلمية للمؤسسات الروسية والمشاركين الروس المحتملين.

وإضافة إلى ذلك نظم المكتب زيارات لزوار روس إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل وغيره من منشآت الـ “ناتو”، فضلاً عن زيارات ممثلي حلف شمال الأطلسي إلى الاتحاد الروسي.

وأسهمت البحرية في العلاقة بين الـ “ناتو” وروسيا من خلال الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين لجنة الـ “ناتو” العسكرية في بروكسل ووزارة الدفاع الروسية، وقد ساعد الحفاظ على قناة اتصال بين الكياناتالعسكرية في زيادة القدرة على التنبؤ وتقليل أخطار سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى الصراع.

وعلقت أشكال التعاون المدني والعسكري العملي مع روسيا كافة في أبريل عام 2014 رداً على استعادة روسيا شبه جزيرة القرم، وهو الأمر الذي لم ولن يعترف به حلف شمال الأطلسي أبداً.

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علما روسيا والناتو (مواقع التواصل)

وقد صم الـ “ناتو” أذنيه طويلاً عن سماع مطالب روسيا المتكررة بالأمن المتكافئ (خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007) وعدم جواز بناء أمن منطقة الأطلسي على حساب أمنها، فلجأت روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى تعليق مهمتها الدبلوماسية لدى الـ “ناتو” في بروكسل، وطالبت الحلف بإغلاق مكتبه الإعلامي في موسكو وتعليق مهمة الاتصال العسكري مع وزارة دفاعها، فاكتفى الـ “ناتو” بإعلان أسفه لقرار روسيا تقليص قنوات الاتصال والحوار السياسية من دون أن يستجيب لمطالب روسيا الأمنية ومخاوفها من تقدم الحلف وقواته إلى حدودها مباشرة.

وطوال فترة العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ عامين ونيف، رفض حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء مراراً وتكراراً طريق الدبلوماسية والحوار الذي عرضته روسيا عليها، ووصل الأمر حد ثني كييف عن الالتزام بالتعهدات التي تُوصل إليها في اجتماعات إسطنبول ربيع عام 2022، ولقد انتهك الـ “ناتو” في ذلك بشكل أساس القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تصرفاته أيضاً رفضاً صارخاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي لحلف شمال الأطلسي وروسيا.

ماذا قدمت روسيا للـ “ناتو”؟

قبل التعليق في أبريل عام 2014 تعاونت روسيا مع الـ “ناتو” في مجموعة واسعة من المجالات وأسدت له كثيراً من الخدمات، إذ دعمت العمليات التي يقودها، ولعدد من الأعوام قدمت موسكو الدعم لقوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان عبر آليات مختلفة لتسهيل عبور البضائع غير العسكرية من الأراضي الروسية للدول المشاركة في قوة “إيساف”، ونشر كثير من السفن الروسية لدعم عملية الـ “ناتو” البحرية لمكافحة الإرهاب في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى عملية الـ “ناتو” لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، وحتى انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لها أوائل عام 2003، فقد كانت روسيا تقدم الدعم لعمليات حفظ السلام التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في البوسنة والهرسك وكوسوفو.

كما دعمت روسيا القوات المسلحة الأفغانية التي كان يبنيها الـ “ناتو”، وقد ساعد مشروع الصندوق الاستئماني لصيانة طائرات الهليكوبتر التابع للمجلس النرويجي للاجئين الذي أطلق عام 2011 الجيش الأفغاني في تشغيل وصيانة أسطول طائرات الهليكوبتر وإجراء عمليات الإجلاء الطبي، وبحلول نهاية عام 2013 تم تدريب 40 متخصصاً أفغانياً في صيانة طائرات الهليكوبتر.

كما قامت روسيا بتدريب موظفي إنفاذ القانون من أفغانستان وآسيا الوسطى على تقنيات مكافحة الاتجار بالمخدرات، وقد ساعد هذا المشروع الذي أطلقه المجلس النرويجي للاجئين في ديسمبر 2005 في بناء القدرات المحلية وتعزيز الاتصالات الإقليمية والتعاون بين العاملين من المستوى المتوسط ​​في أفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وتم التدريب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لأكثر من 3500 موظف كجزء من هذا المشروع، وبعد تعليق التعاون مع روسيا نظم الـ “ناتو” مشروعاً جديداً مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

مكافحة الإرهاب

في ديسمبر 2004 تمت الموافقة على خطة عمل المجلس النرويجي للاجئين لمكافحة الإرهاب، وشمل التعاون الروسي في هذا المجال التدريبات والتبادل المنتظم للمعلومات والمشاورات التفصيلية في شأن قضايا مثل الاستجابة للكوارث ومكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة وإدارة الأحداث الحرجة وأمنها، وقامت مبادرة التعاون في المجال الجوي بتطوير نظام لتبادل المعلومات من أجل شفافية الحركة الجوية والإنذار الباكر حول نشاط الطائرات المشبوه للمساعدة في منع الهجمات الإرهابية مثل تلك التي نفذت في الـ 11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وكان هناك قلق عام حول الخطر غير المسبوق الذي يواجه القوات المنتشرة بسبب توافر الصواريخ الباليستية الموجهة بدقة على نطاق واسع، وقد قامت الدراسة التي بدأت عام 2003 بتحليل المستوى المحتمل لقابلية التشغيل البيني بين أنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي وروسيا، ونظم مركز القيادة تمارين الكمبيوتر لتطوير آليات وإجراءات العمليات المشتركة، وفي “قمة لشبونة” عام 2010 وافق قادة المجلس النرويجي للاجئين على تقييم مشترك لتهديد الصواريخ الباليستية، واتفقوا على تطوير تحليل مشترك لإطار مستقبلي للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

وبينما تستمر روسيا في إثارة المخاوف حول القدرات الدفاعية الصاروخية التي يخطط لها حلف شمال الأطلسي، فإن الدول الأعضاء تؤكد أن هذه القدرة ليست موجهة ضد روسيا ولن تؤدي إلى تقويض الردع الإستراتيجي الروسي، بل المقصود منها الحماية ضد التهديدات المحتملة التي تنشأ خارج حدود حلف شمال الأطلسي.

وركزت مناقشات الخبراء على القضايا المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووضع توصيات لتعزيز آليات عدم الانتشار القائمة، واستكشاف فرص التعاون العملي في مجال الدفاع ضد الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، وكانت هناك مناقشات صريحة مع روسيا حول القضايا المتعلقة بالحد من الأسلحة التقليدية مثل “معاهدة القوات المسلحة التقليدية” في أوروبا، و”معاهدة الأجواء المفتوحة” وإجراءات بناء الثقة والأمن.

وعقدت ندوات حول العقيدة والإستراتيجية النووية والدروس المستفادة من حوادث الأسلحة النووية وحوادثها، والإجراءات الممكنة في حال اكتشاف أجهزة نووية أو إشعاعية بدائية الصنع، وخلال الفترة من عام 2004 وإلى 2007، حضر خبراء وممثلون آخرون من بلدان المجلس النرويجي للاجئين كمراقبين في أربعة تدريبات ميدانية للاستجابة لحوادث الأسلحة النووية عقدت في روسيا، وكل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية في حلف شمال الأطلسي (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وقد عززت مثل هذه الأحداث الشفافية وساعدت في تطوير فهم مشترك لكيفية الاستجابة لحوادث الأسلحة النووية، وبناء الثقة في أن القوى النووية قادرة تماماً على الاستجابة بفعالية لأي طارئ يتعلق بالأسلحة النووية.

التعاون العسكري

وكجزء من المجلس النرويجي للاجئين تم تعزيز آليات الاتصالات والتعاون بين الجيشين، سواء في عمليات قيادة الـ “ناتو” أو تحويل قيادة الـ “ناتو” أو في موسكو، وكان الهدف الرئيس للتعاون العسكري هو بناء الثقة والشفافية وتعزيز قدرة حلف شمال الأطلسي والقوات الروسية على التعاون استعداداً للعمليات العسكرية المشتركة المحتملة في المستقبل.

وشمل التعاون مجالات مثل الدعم اللوجيستي ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ في البحر ومكافحة القرصنة والدفاع الصاروخي والتبادل بين المؤسسات العلمية العسكرية، فضلاً عن الأنشطة ذات الصلة في المجال العسكري، وكذلك عمليات البحث والإنقاذ لطواقم الغواصات المتضررة.

ومنذ التوقيع في فبراير 2003 على “اتفاق إطاري للتعاون في مجال البحث وإنقاذ طواقم الغواصات المتضررة”، يتطور العمل في هذا المجال باستمرار، وخلال الفترة من عام 2005 إلى 2011، شاركت روسيا في ثلاث تدريبات بحث وإنقاذ بقيادة الـ “ناتو”.

ومن أجل تعزيز الثقة المتبادلة والشفافية أجري حوار حول مختلف قضايا العقيدة والإستراتيجية والسياسة المتعلقة بالإصلاح العسكري والأسلحة النووية وتطوير القوات وتنظيمها، وركزت مبادرات إصلاح الدفاع على التطوير العسكري وإدارة الموارد البشرية والمالية وإصلاح صناعة الدفاع وإدارة تأثير إصلاح الدفاع وجوانب مكافحة الإرهاب المتعلقة بالدفاع.

وخلال الفترة من عام 2002 إلى 2008، ساعد “مركز الـ ’ناتو‘ وروسيا للتكيف الاجتماعي” الأفراد العسكريين الروس الذين صرفتهم موسكو من الخدمة على التكيف مع الحياة المدنية من خلال توفير معلومات البحث عن عمل والتكيف الاجتماعي والتدريب وخدمات التوظيف.

وخلصت دراسة شاملة للتعاون بين حلف شمال الأطلسي وروسيا في مجال الصناعة الدفاعية والبحثية والتكنولوجيا بدأت في يناير عام 2005 واكتملت عام 2007، إلى أن الجمع بين القدرات العلمية والتكنولوجية يوفر القدرة على الاستجابة للتهديدات العالمية، كما استغلت الفرص عبر الخطوط المدنية والعسكرية للتعاون في مجال الدعم اللوجيستي في مجالات مثل النقل الجوي والتزود بالوقود الجوي والدعم الطبي ومعالجة المياه، وركزت الاجتماعات والندوات المختلفة على خلق أساس قوي للتفاهم المتبادل في مجال الخدمات اللوجيستية من خلال تبادل المعلومات حول مجالات مثل المبادئ والهياكل اللوجيستية، فضلاً عن تجميع الخبرات.

حالات الطوارئ المدنية

خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2014 تعاون الـ “ناتو” وروسيا لتطوير قدرات مشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ المدنية مثل الزلازل والفيضانات والتعامل مع عواقب الهجمات الإرهابية، وإضافة إلى ذلك واستناداً إلى الاقتراح الروسي أنشئ المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث عام 1998.

ومنذ عام 1992 شاركت روسيا في نشاط برنامج الـ “ناتو” للعلوم من أجل السلام والأمن، ولقد سعى العلماء والخبراء من روسيا إلى معالجة مجموعة من القضايا الأمنية، ولا سيما في مجالات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي والنووي، والكشف عن الألغام ومكافحة الإرهاب، ووضع حلول للقضايا البيئية والسلامة المتعلقة بالتسربات النفطية ومقالب الذخيرة في بحر البلطيق، كما طورت المسارد في جميع مجالات التعاون بين الـ “ناتو” وروسيا للمساعدة في فهم اللغة والمفاهيم المستخدمة من قبل الـ “ناتو” وروسيا بشكل أفضل، وفي عام 2011 وسع التعاون اللغوي وأطلق مشروع لمواءمة التدريب اللغوي للمتخصصين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الروسية.

ويظهر مما تقدم أن روسيا تعاونت مع حلف شمال الأطلسي بإخلاص وشفافية، وأسهمت في تقديم خدمات كثيرة للحلف في أفغانستان والبوسنة والهرسك وحتى في إقليم كوسوفو، من دون أن تحصل منه على أي مقابل، بل على العكس من ذلك ففيما كانت موسكو تسعى جاهدة إلى تعزيز جسور الصداقة والتعاون مع حلف شمال الأطلسي، كان الـ “ناتو” يتقدم نحو حدودها وينشر مزيداً من قواته على مرمى حجر من أراضيها، وهو الأمر الذي تنبه له “الدب الروسي” متأخراً عندما صحا من غفوته الشتوية التي تدوم طويلاً.

تأثيرات عميقة

تصاعد الخلاف بين روسيا والـ “ناتو” له تأثيرات عميقة على الأمن الدولي والسلامة النووية والطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد العالمي ورفاهية مليارات البشر في مختلف أنحاء العالم، ونتيجة لاسترجاع روسيا شبه جزيرة القرم التي يقر معظم زعماء الـ “ناتو” بتبعيتها التاريخية لروسيا، فقد قررت دول الـ “ناتو” عام 2014 تعليق كل أشكال التعاون العملي المدني والعسكري مع روسيا، مع إبقاء قنوات الاتصال السياسية والعسكرية مفتوحة.

وتظهر تصرفات الحلف موقف الترهيب الإستراتيجي تجاه روسيا وحلفائها، وتسلط هذه التصرفات العسكرية الضوء على الحاجة المستمرة إلى أن تقوم موسكو بمراقبة كل هذه التطورات وتعديل موقفها بحسب الضرورة.

ولن تنشب الحرب في المستقبل القريب بين موسكو والـ “ناتو”، لكن التوتر بين دول الحلف التي تواصل العمل بشكل وثيق لتعزيز قواتها العسكرية في الجناح الشرقي منه بحجة مواجهة التهديدات والتحديات التي تفرضها روسيا، تشبه اللعب بالنار والتقدم نحو حافة الهاوية.