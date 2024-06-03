الفساد في إيران: أداة إستراتيجية لتمكين النظام وقمع مناوئيه

طهران – في العقد الماضي، أصبحت الأخبار حول الفساد المستشري في الحكومة الإيرانية جزءًا من الحياة اليومية للإيرانيين، سواء كشف عنها صحافيون مستقلون أو تسربت بشكل دوري من قبل مجموعات المصالح المتنافسة داخل الحكومة.

وتحتل إيران الآن المرتبة 149 في مؤشر مدركات الفساد العالمي. وردا على ذلك، أصر آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، مرارا وتكرارا على أن الفساد على الرغم من أنه موجود وتجب محاربته، إلا أنه عرضي وليس نظاميا.

ويقول علي أفشاري، وهو محلل سياسي إيراني وناشط مؤيد للديمقراطية، في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إن في الواقع، يعد الفساد في إيران أمرا إستراتيجيا وعنصرا أساسيا في النظام السياسي الحالي، فهو بمثابة أداة للإستراتيجية الوطنية ومكون أساسي للحكم داخل الجمهورية الإسلامية.

وكان رد فعل الحكومة على هذا الفساد المستشري ذا شقين: فمن ناحية، واصل النظام، تحت النفوذ المطلق للمرشد الأعلى خامنئي، منح الامتيازات لأنصاره المخلصين ومنحهم نوعا من الحصانة ضد اتهامات الفساد من شخصيات المعارضة والصحافيين. وفي الوقت نفسه، سمح ذلك للموالين للنظام باستخدام الدعاية المناهضة للفساد كسلاح لقمع وتهميش الشخصيات الإصلاحية داخل دوائر السلطة.

وفي العقود الأخيرة، اتُهم العديد من الشخصيات المحافظة البارزة بالفساد، لكن لم تؤد أي من هذه الاتهامات تقريبا إلى الملاحقات القضائية. وواجه محمد باقر قاليباف، وهو ضابط عسكري سابق شغل منصب عمدة طهران من عام 2005 إلى عام 2017 ورئيسا للبرلمان منذ عام 2020، اتهامات متكررة بالفساد في مناسبات متعددة.

وفي عام 2017، اتُهم باستغلال سلطته السياسية وعلاقته مع خامنئي للتغطية على حوالي 2.6 مليار دولار يُعتقد أنها اختلست من شركة ياس القابضة، وهي شركة واجهة لفيلق الحرس الثوري الإيراني.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير رسمية عن الفساد في القطاع العقاري، سربها صحافي مستقل، أن بلدية طهران خصصت خلال فترة ولاية قاليباف عقارات بـ”أسعار فلكية”، مع خصم 50 في المئة لبعض أنصار رئيس البلدية.

وفي أبريل 2022، انتشرت أخبار عن أسلوب الحياة الفاخر والرحلات باهظة الثمن لعائلة قاليباف. وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي الكبير، لم يتم استدعاؤه إلى المحكمة قط. ومن ناحية أخرى، استخدم النظام، على مدى عقود، جهود مكافحة الفساد كسلاح ضد الأجنحة الليبرالية والتعديلية في الحكومة.

وعلى سبيل المثال، في عام 1995، استخدم المحافظون المقربون من المرشد الأعلى محاكمة رجل الأعمال فاضل خداداد بتهمة “تخريب النظام الاقتصادي للبلاد” للضغط على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس التعديلي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكثفت هذه الهجمات عندما تم انتخاب حكومة محمد خاتمي الإصلاحية في عام 1997. وكانت القضية الأكثر شهرة هي محاكمة غلام حسين كارباشي، عمدة طهران من عام 1990 إلى عام 1998، والذي دعم الرئيس خاتمي والحركة الإصلاحية ضد المحافظين.

وبعد مرور عقدين من الزمن، استمر هذا الاستخدام للدعاية لمكافحة الفساد. وعلى سبيل المثال، في عام 2019، خلال فترة ولاية حسن روحاني كزعيم لرئاسة معتدلة نسبيا، حُكم على شقيقه بالسجن. وفي الوقت نفسه، بدأ النظام القضائي إجراءات قانونية ضد شقيق إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس روحاني. واعتبر الجمهور أن المعاملة المتباينة لقضايا الفساد بين المحافظين والإصلاحيين داخل الحكومة هي محاولة لاستغلال جهود مكافحة الفساد ضد إدارة روحاني، وخاصة أجندته المعتدلة نسبيا في السياسة الخارجية.

وفي حين اعتمد آية الله الخميني، كقائد للثورة، على قيادته الكاريزمية للجماهير الإسلامية، كان خامنئي، خليفته، يفتقر إلى هذا الدعم، وبالتالي، أصبح يعتمد أكثر فأكثر على النخبة التي غذاها من خلال منحها الامتيازات.

ومع ذلك، هناك أسباب للشك في استدامة الصفقة التأسيسية: على سبيل المثال، في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، فقدت الحكومة قدرتها على الوصول إلى دولارات النفط، في الغالب نتيجة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. ويحتاج المرشد الأعلى الآن إلى “اختيار” من يريد منح الرعاية والامتيازات له لأنه لم يعد من الممكن إطعامهم جميعا بعد الآن.

◙ إيران تحتل المرتبة 149 في مؤشر مدركات الفساد العالمي ولطالما أصر المرشد الأعلى على أن الفساد رغم أنه موجود وتجب محاربته إلا أنه عرضي وليس نظاميا

وقد أدى ذلك إلى اشتداد المنافسة بين أنصار النظام. وفي ظل غياب التدفق الحر للعائدات النفطية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قررت الحكومة “خصخصة” ما تبقى من الممتلكات العامة من خلال مبادرة حكومية تسمى “التنشيط”.

ومن المثير للاهتمام أن اللجنة المكلفة بالتنشيط مُنحت رسميا الحصانة من الملاحقة القضائية. وبالمثل، أدت محاولات الحكومة لتحييد العقوبات الأميركية إلى انخفاض الشفافية، بما في ذلك زيادة التجارة السرية مع الصين، سواء كجزء من برنامج التعاون الإيراني الصيني لمدة 25 عاما، الموقع في عام 2021 أو بشكل مستقل عنه. ومن المحتمل أن يقدم هذا التطور مصدرا جديدا للفساد.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك تناقضا متأصلا بين الدعاية الحكومية، التي تؤكد على القيم الإسلامية مثل الإيثار والزهد والاقتصاد، وبين الاحتيال والاستغلال المستمر والمنتشر في قلب النظام. وقد أدى هذا التناقض إلى تضييق قاعدة دعم النظام بشدة، فضلا عن الشعبية المحدودة بالفعل لمسؤولي وسياسي الجمهورية الإسلامية.

ويمكن ملاحظة ذلك في انخفاض حصة قاليباف، عمدة طهران السابق المحافظ، من الأصوات في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى الإسلامي إلى أقل من 10 في المئة من الناخبين المؤهلين، وعلى نحو مماثل، في انتخابات مجلس خبراء القيادة، احتل رئيس المحكمة العليا الإيراني السابق صادق لاريجاني المرتبة الخامسة من بين خمسة مرشحين في مسقط رأسه.

ويرى أفشاري أن الفساد، بعيدا عن أن يكون عرضيا، متأصل في نسيج النظام السياسي الإيراني. وأصبحت الخصخصة الزائفة الجارية منذ عام 2005 أداة إستراتيجية للحكم في دولة ريعية، تماما كما يخدم الفساد المنهجي الشامل الاستبداد في إيران. ومع ذلك، فإن مستقبل النظام غير واضح وقد يواجه تحديات جديدة في السنوات المقبلة.

العرب