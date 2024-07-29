أكبر 10 دول استيرادا لمكيفات الهواء بالعالم.. بينها دولتان عربيتان

أصبحت مكيفات الهواء من أساسيات المعيشة لدى مليارات البشر حول العالم في ظل درجات حرارة متصاعدة سنويا في فصل الصيف جراء الاحترار العالمي، وفي هذا الموضوع ترصد الجزيرة نت أكثر دول العالم استخداما وتصديرا لمكيفات الهواء.

قصة بداية المكيفات

يدين العالم لويليس كاريير، مخترع التكييف، بالعرفان إذ أنقذه من درجات حرارة قياسية وضربات شمس قاتلة وموجات صقيع شديدة خلال الشتاء.

وفي 17 يوليو/ تموز 1902، صمم كاريير أول نظام تكييف هواء بشكله المعاصر مفسحا المجال لانطلاق صناعة ساعدت على تحسين جودة الحياة والعمل، وفق ما ذكر موقع “تي سي إل” المتخصص في الإلكترونيات.

لكن مكيفات الهواء لم يتم تداولها تجاريا بشكل كبير إلا في عام 1940، وكان مقتصرا على قاعات السينما والمسرح والمتاجر حيث يلوذ بها المستخدمون هربا من حرارة الصيف.

حقائق طريفة عن المكيفات

وبالإضافة إلى دور كاريير في اختراع أول مكيف هواء، نشر “تي سي إل” حقائق أخرى وصفها بالطريفة عن الجهاز الذي أحدث تغييرا جذريا على مستوى العالم، وفقا لما يلي:

الهدف الأساسي من اختراع مكيف الهواء كان تجفيف الحبر إذ أراد كاريير حماية الأوراق من التمدد والانكماش، والتيقن من سرعة جفاف الحبر من دون أي تلطيخ، لأن نسبة الرطوبة المرتفعة كانت تعيق حدوث هذا بالشكل الملائم.

أول مكيف هواء منزلي في 1914 كان باهظ التكلفة وهائل الحجم حيث تجاوز ارتفاعه 7 أقدام وطوله 20 قدما وعرضه 6 أقدام، وكان يكلف وقتها بين 10 آلاف دولار و50 ألف دولار، ما يعادل بأسعار اليوم بين 120 ألف دولار و600 ألف دولار.

قادت مكيفات الهواء إلى تغيير في التصميمات المعمارية، فلم يعد ثمة حاجة إلى نوافذ كبيرة بالإضافة إلى دوره في زيادة كفاءة الطاقة.

أتاحت المكيفات السكن في أماكن لم تكن قابلة للمعيشة، على سبيل المثال لم تكن ميامي الأميركية مقصدا شعبيا في الولايات المتحدة بسبب مناخها الاستوائي الحار، بيد أن مكيفات الهواء جعل الناس تستطيع التكيف مع الأجواء غير الملائمة.

ويبدو أن مكيفات الهواء سلاح ذو حدين، فمع الفوائد الكبيرة للجهاز، يلعب دورا سلبيا في تزايد ظاهرة التسخين الحراري للأرض، مما دفع الخبراء إلى عقد العديد من المؤتمرات تضع اشتراطات معينة للاستخدام.

وقدر مركز بولارايز الهندي لأبحاث السوق حجم سوق مكيفات الهواء العالمية بنحو 143.86 مليار دولار في عام 2023، متوقعا أن ينمو بمعدل سنويا على أساس مركب بنسبة 6.10% حتى عام 2032.

أكبر 10 دول استيرادا لمكيفات الهواء في العالم

وفقا لموقع “أوه سي إي ورلد” الأميركي المتخصص في الإحصائيات جاءت أكبر 10 دول استيرادا لمكيفات الهواء للعام 2022 كالتالي:

الولايات المتحدة: 13.1 مليار دولار (20.6% من إجمالي واردات العالم).

ألمانيا: 2.75 مليار دولار (4.34%).

اليابان: 2.71 مليار دولار (4.27%)

كندا: 2.38 مليار دولار (3.76%)

فرنسا: 2.29 مليار دولار (3.61%)

إيطاليا: 2.27 مليار دولار ( 3.58%)

المكسيك: 1.51 مليار دولار (2.39%)

الإمارات: 1.43 مليار دولار (2.26%)

إسبانيا: 1.41 مليار دولار (2.22%)

السعودية: 1.34 مليار دولار (2.11 %)

wall hung air conditioner

بدأ تداول مكيفات الهواء تجاريا في 1940 (غيتي)

أكبر 10 دول عربية استيرادا لمكيفات الهواء

وفق المصدر ذاته جاء 10 أكبر دول عربية استيرادا للمكيفات في العام 2022 كالتالي:

الإمارات: 1.43 مليار دولار.

السعودية: 1.34 مليار دولار.

العراق: 1.06 مليار دولار.

الكويت: مليار دولار.

قطر: 263 مليون دولار.

سلطنة عمان: 231 مليون دولار.

مصر: 216 مليون دولار.

المغرب: 211 مليون دولار.

الجزائر: 118 مليون دولار.

ليبيا: 107 ملايين دولار.

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أكبر 10 دول تصديرا لمكيفات الهواء بالعالم

نشر موقع “وورلد إكسبورتس” المتخصص في إحصائيات التصدير قائمة بأكبر 10 دول تصديرا لمكيفات الهواء على مستوى العالم عام 2022 وفقا لما يلي:

الصين: 21.7 مليار دولار (36.2% من إجمالي الصادرات العالمية عام 2022).

تايلند: 7 مليارات دولار (11.6%).

المكسيك: 6.1 مليارات دولار (10.2%).

الولايات المتحدة: 3 مليارات دولار (5%).

إيطاليا: مليارا دولار (3.4%).

ألمانيا: 1.91 مليار دولار (3.2%).

التشيك: 1.86 مليار دولار (3.1%).

ماليزيا: 1.61 مليار دولار (2.7 %).

كوريا الجنوبية: 1.42 مليار دولار (2.4%).

بلجيكا: 1.23 مليار دولار (2%)

Woman turning on air conditioner with remote

الصين أكثر دول العالم استخداما للتكييف من حيث عدد الوحدات (غيتي)

أكبر 10 دول عربية تصديرا لمكيفات الهواء

استنادا إلى القائمة ذاتها، فإن أكبر 10 دول عربية تصديرا لمكيفات الهواء عام 2022 من حيث العائد تتضمن ما يلي:

الإمارات: 94.1 مليون دولار

الأردن: 62.6 مليون دولار

البحرين: 54.8 مليون دولار

المغرب: 51.5 مليون دولار

مصر: 29.2 مليون دولار

السعودية: 19.8 مليون دولار

تونس: 14.7 مليون دولار

عمان: 8 ملايين دولار

قطر: 2.6 مليون دولار

لبنان: 2.5 مليون دولار

أكثر الدول استخداما لأجهزة مكيفات الهواء بالعالم

نشر موقع وورلد بوبيوليشن ريفيو الأميركي قائمة بأكثر الدول استخداما لأجهزة مكيفات الهواء في العالم عام 2023 وفقا لما يلي:

الصين: 569 مليون وحدة

الولايات المتحدة: 374 مليون وحدة

اليابان: 148 مليون وحدة

كوريا الجنوبية: 59 مليون وحدة

الهند: 27 مليون

البرازيل: 27 مليون

المكسيك: 16 مليون

إندونيسيا:12 مليون

جنوب أفريقيا: 3 مليون

بالمقابل أورد موقع الوكالة الدولية للطاقة أن الصين تتبوأ دول العالم في إجمالي عدد مكيفات الهواء للعام 2023 برصيد 862 مليون وحدة تليها الولايات المتحدة بـ 417 مليون وحدة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية