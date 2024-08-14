الاضطرابات السياسية تسلط الضوء على هشاشة الطفرة النفطية المخطط لها في ليبيا

بينما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في القارة، كثيرا ما تضرر الإنتاج بسبب الجماعات المسلحة أو المتظاهرين الذين يغلقون المنشآت للضغط من أجل تحقيق مطالب مالية ومكاسب سياسية.

طرابلس – بعد عام 2023 السلمي على نطاق واسع، يبدو قطاع النفط في ليبيا في وضع جيد لبدء عملية زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة كما هو مخطط لها، بعد أن بلغ متوسط إنتاج النفط الخام حوالي 1.1 – 1.2 مليون برميل يوميا لمعظم العام ونصف العام الماضيين.

ولا تزال ليبيا تجلس على قمة أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في أفريقيا، بحوالي 48 مليار برميل. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي إغلاقا غير عادي حتى بالمعايير الليبية لحقل الشرارة النفطي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، وهو أحد أكبر حقول النفط وأكثرها موثوقية. وكان السبب الواضح لإغلاق الحقل هو اعتقال صدام حفتر، ابن الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على جزء كبير من شرق وجنوب ليبيا حيث تقع العديد من حقول النفط الرئيسية.

وكان صدام حفتر قد احتُجز لفترة وجيزة في مطار نابولي الإيطالي بعد ظهور اسمه في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي بموجب مذكرة اعتقال صادرة في إسبانيا بتهمة تهريب الأسلحة. ويأتي هذا في أعقاب تعليقات من المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي بأن البلاد أصبحت دولة مافيا تهيمن عليها العصابات المتورطة في عمليات التهريب، وخاصة الأسلحة.

وفي سبتمبر الماضي، سافر خليفة حفتر إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقدم جنوده المرتزقة من شركة فاغنر الدعم لقوات الجيش الوطني الليبي في ليبيا. وشهد أوائل يوليو أيضًا استيلاء السلطات الإيطالية على طائرتين عسكريتين دون طيار صينيتين الصنع كانتا متجهتين إلى ليبيا ومتنكرتين في هيئة معدات توربينات الرياح.

ويرى المحلل المالي سيمون واتكينز في تقرير على موقع أويل برايس الأميركي أن السبب الغريب وراء الإغلاق الأخير لحقل النفط الليبي يؤكد مرة أخرى على العلاقة المضطربة بين الفصائل المتنافسة الرئيسية منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011. وقبل ذلك، كانت ليبيا قادرة بسهولة على إنتاج حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الخفيف عالي الجودة في الغالب مع اتجاه الإنتاج أيضًا إلى الارتفاع، ارتفاعًا من حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000.

وعلى الرغم من أن هذا الإنتاج كان أقل بكثير من مستويات الذروة التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميًا والتي تم تحقيقها في أواخر الستينات، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كانت لديها خطط قبل عام 2011 لطرح تقنيات استخلاص النفط المعزز لزيادة إنتاج النفط الخام في حقول النفط الناضجة. وبناء على ذلك، بدا أن هناك مجالاً لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 2.1 مليون برميل يومياً، وهو الهدف الذي حدّده وزير النفط والغاز الليبي آنذاك محمد عون، والوصول إلى الهدف المؤقت غير الرسمي المتمثل في 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2023.

وبعد غياب دام نحو شهرين بسبب إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية بسبب انتهاك قانوني محتمل غير محدد، عاد عون إلى منصبه في 28 مايو من هذا العام. وقد حل محله نائبه خليفة عبدالصادق، الذي يعتبره الكثيرون في سوق النفط شخصية أكثر تقدمية عندما يتعلق الأمر بتسريع الصفقات بين ليبيا والشركات الدولية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في إنتاج النفط والغاز في البلاد. وفي تطور جديد آخر، تم اعتقال عبدالصادق نفسه في 9 أغسطس بتهمة الفساد.

ومع ذلك، لا تزال العديد من الصفقات النفطية الدولية قائمة في الواقع أو من الناحية النظرية، على الرغم من الفوضى السياسية التي تميز البلاد. وفي الآونة الأخيرة نسبيًا، كان هناك إعلان من ليبيا بأن شركة إيني الإيطالية قد وقّعت اتفاقية مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من شأنها أن ترى استثمارها حوالي 8 مليارات دولار لإنتاج حوالي 850 مليون قدم مكعبة يوميًا من حقلين للغاز البحري في البحر الأبيض المتوسط.

ولا تزال إيني تنتج الغاز في ليبيا من حقلي الوفاء وبحر السلام اللذين تديرهما شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط. وقبل ذلك، صرحت شخصيات سياسية ليبية مختلفة أيضًا أنها تتوقع بدء برنامج منفصل للحفر البحري والبري في غضون الأشهر المقبلة، تحت قيادة ليس فقط إيني ولكن أيضًا بي بي وتوتال إنرجيز.

وبالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2021، في اجتماع بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك، مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويان، وافقت الشركة الفرنسية على مواصلة جهودها لزيادة إنتاج النفط من حقول النفط العملاقة الواحة والشرارة والمبروك والجرف بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا. كما وافقت على جعل تطوير حقلي النفط شمال جالو ونورث كارولينا 98 من أولويات المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فإن امتيازات الواحة – التي استحوذت فيها شركة توتال آنذاك على حصة أقلية في عام 2019 – لديها القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا معًا. وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركة الفرنسية ستساهم أيضًا في “صيانة المعدات المتهالكة وخطوط نقل النفط الخام التي تحتاج إلى استبدال”.

وبلغ التفاؤل الأوسع بشأن إنتاج النفط في ليبيا في المستقبل ذروته المتجددة في 18 سبتمبر 2020 عندما وافق الجنرال حفتر على أن قواته ستتفق مع عناصر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لإنهاء الحصار على المنشآت النفطية الرئيسية في تلك المرحلة. وأوضح حفتر في تلك المرحلة أن رفع الحصار لن يستمر ما لم يتم الاتفاق على إطار عمل دقيق حول كيفية تقسيم عائدات النفط بدقة بين الفصائل المتحاربة المختلفة من ذلك الحين فصاعدًا.

ومع ذلك، نظرًا إلى أن إغلاق حقول النفط الذي استمر من 18 يناير إلى 18 سبتمبر قد كلف ليبيا بالفعل ما لا يقل عن 9.8 مليار دولار من عائدات النفط المفقودة، فقد قدم كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني تأكيدات بأنه سيتم وضع خطة عمل مفصلة لحل المشكلة. وبعد وقت قصير من 18 سبتمبر 2020، قال نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني آنذاك أحمد معيتيق إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء لجنة لتحديد كيفية توزيع عائدات النفط في جميع أنحاء ليبيا في المستقبل والنظر في تنفيذ العديد من التدابير المصممة لاستقرار الوضع المالي الخطير للبلاد.

ووفقًا للبيان الرسمي في عام 2020 بشأن تشكيل اللجنة، فإنها ستتولى “الإشراف على عائدات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد.. ومراقبة تنفيذ شروط الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتم تقييم عملها في نهاية عام 2020 وتحديد خطة للعام المقبل”.

ولمعالجة حقيقة أن حكومة الوفاق الوطني تسيطر فعليًا على المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتالي على البنك المركزي الليبي (الذي تُحفظ فيه الإيرادات فعليًا)، كُلِّفت اللجنة أيضًا “بإعداد موازنة موحدة تلبي احتياجات كل طرف.. والتوفيق بين أي نزاع بشأن تخصيصات الموازنة.. وستطلب من البنك المركزي (في طرابلس) تغطية المدفوعات الشهرية أو الفصلية المعتمدة في الموازنة دون أي تأخير، وبمجرد أن تطلب اللجنة الفنية المشتركة التحويل”.

ووفقا لمصدر قانوني مقيم في واشنطن يعمل عن كثب مع الإدارة الرئاسية في مسائل الطاقة تحدث إليه موقع أويل برايس في ذلك الوقت، كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على “ترتيبات مصرفية بديلة لعائدات النفط قد تنطوي أو لا تنطوي على مدخلات بشأن التوزيع النهائي للمزيد من اللاعبين”. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من تفاصيل هذا الأمر ولم يتم طرح أيّ أفكار بديلة منذ ذلك الحين. ولا يزال هناك احتمال كبير بأن إغلاق حقل الشرارة الأخير يسبق إغلاقات مماثلة في المستقبل القريب.

العرب