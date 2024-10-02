إسرائيل وإيران وسياسة الهاوية

خلاف “ليلة المسيّرات”، في الرابع عشر من أبريل/نيسان، كانت، في أوّل الليلة الماضية، مباغتة، بعد تلميحات مضللة أنها ستحدث عند منتصف الليل، مثلما لم تكن الهجمة الصاروخية في الليلة الماضية “ألعاباً نارية” استعراضية، فقد تعلّم الإيرانيون من تجاربهم، ونجحوا بإصابة أهداف عسكرية صوبوا نحوها، والصور المتناقلة في منتديات التواصل الاجتماعية العربية والعبرية تدحض الرواية الإسرائيلية الرسمية، التي تحاول تقزيم الهجمة والحكم عليها بالفشل، رغم أن الصواريخ سقطت كزخات المطر، وأحدثت انفجارات كبيرة في بعض المواقع في المركز، وفي النقب، وفي مرج بن عامر.

بعد نحو ساعتين من الهجوم، بادر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للتهديد بأن إسرائيل سترد رداً قاسياً، وذكّرَ بالتزامه بشعار رفعه في السابق “بأننا سنهاجم من يهاجمنا”، وألمح لاحتمال القيام باغتيالات بقوله: “لم يفهم نصر الله، ولم يفهم هنية، وفهما لاحقاً، ويبدو أن هناك في طهران من لم يفهم، وسيفهم”.

انضم غالانت وهليفي لتهديدات نتنياهو بالرد، ويبدو أنه ردّ حتمي، ليس فقط لأن مصلحة وحسابات إسرائيل تقتضي ذلك ضمن المواجهة على الهيبة والصورة وقوة الردع فحسب، بل لأن نتنياهو انتظر مثل هذه الفرصة سنوات طويلة لتحقيق “حلم حياته”، وربما يذهب لما هو أبعد مما تريده المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نتيجة اعتبارات شخصية وسياسية داخلية يمحو فيها عار السابع من أكتوبر، ويعود ويستعيد صورة “سيّد الأمن”، ومعها احتمالات النجاة السياسية، والبقاء في التاريخ.

وما هو متوقع في ساعات والأيام القادمة، هو ان ردهما على ايران سوف يكون بالغ الضراوة والعنف، فإسرائيل أمام لحظة تاريخية لن تتكرر، وقد لا يتسنى لايران، وهو امر وارد ومتوقع، حشد قوتها للرد والانتقام بها مما سوف يحدث لها وذلك بالنظر الي فظاعة ما سوف تخلفه تلك الضربات الاسرائيلية الامريكية العسكرية المشتركة من دمار هائل ومروع للكثير من المرافق الاستراتيجية الامنية والدفاعية المهمة والبني التحتية الحيوية والاخطر من هذا كله لمفاعلاتها النووية ومنشآتها النفطية ومحطات الطاقة ولنظم وشبكات الاتصالات فيها، ولغيرها من الاهداف المدنية والاقتصادية الاستراتيجية التي قد يقدمون علي ضربها بمنتهي العنف لشل ايران وافقادها القدرة علي التصدي لهم والرد عليهم…وليخلعوا لها بذلك مخالبها وانيابها ولتنهار بعدها اذرعها الاقليمية التي تتحرك علي الساحة الآن الواحد تلو الآخر..

من جهته، يرى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل أن إسرائيل ستردّ بقوة وسرعة، مرجحاً استهداف منشآت نفطها، مع رسالة لمشروعها النووي، ولا يستبعد جرّ الولايات المتحدة لمواجهة رغماً عنها.

هارئيل يقول أيضاً، في تحليل له بعنوان “حرب إقليمية”، إنها أزمة إقليمية وعالمية، من شأنها أن تترك تبعات بعيدة المدى على أمن إسرائيل، وعلى الاقتصاد الدولي، وعلى مكانة أمريكا في العالم”.

وتحت عنوان “غلطة إيران”، يرى محلل الشؤون الاستخباراتية في “يديعوت أحرونوت” رونين بيرغمان أن طهران بحثت عن عملية تحمي لها كرامتها من جهة، ومن جهة أخرى منع أمريكا التدخّل، وتؤدي بالتالي لرد إسرائيلي معتدل، لكنها لم تقدّر بشكل صحيح درجة الحرارة الساخنة لدى القيادات الإسرائيلية.

وربما يرى نتنياهو أن هذه هي فرصة الفرص لاستدراج الولايات المتحدة لمواجهة مباشرة مع إيران، كما كان يخطط من قبل، كما تجلّى في عدة أوجه، منها خطابه في الكونغرس، قبل شهرين ونيّف، وهو يدرك جيداً، الحالة الحساسة للإدارة الأمريكية وللحزب الديموقراطي، قبيل شهر من الانتخابات، ومن المتوقع أن يواصل ابتزازها في ظل حالة تعادل شديد بين هاريس وترامب، وحاجة الأولى لدعم اللوبيات الصهيونية والإسرائيلية من جهة، وحاجتها، من جهة أخرى، لتحاشي تصعيد ينذر بتبعات سلبية، مثل ارتفاع سعر النفط، يؤثّر سلباً على حظوظ المرشحة الديموقراطية.

ولهذا أرى ان انتظار صانع القرار السياسي في إيران لهذه الضربة الجاهزة لن يكون في صالحه. وهذا هو ما يراهن عليه الاسرائيليون والامريكيون.. فكلما غابت الضربة كان ذلك مؤشرا علي انها سوف تكون اعنف واوسع مدي.. لا اعرف كيف يفكر صانع القرار الآن، ولا ما هي سيناريوهاتهم البديلة التي يجهزونها للرد بها علي هذا الدمار الوشيك.. الايام القادمة خطيرة،. والبيئة الإقليمية كلها فوق صفيح ساخن.. وما يخطط له الاسرائيليون والامريكيون معهم قد تذهب المنطقة إلى الهاوية وليس في ذلك أي مبالغة.