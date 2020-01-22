“لا تقتل”.. عبر مواقع التواصل عراقيون يناشدون رجال الأمن

يواصل نشطاء عراقيون التغريد على منصات التواصل، تحت وسوم أبرزها #تصعيد_ثوار_أكتوبر و#العراق_ينتفض. وعبّر عراقيون من خلال مشاركاتهم عن غضبهم من استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع.

في الأثناء، ذكرت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق أن إجمالي عدد القتلى من المتظاهرين خلال اليومين الماضيين بلغ عشرة قتلى، إضافة إلى جرح 130 في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب.

ويواصل المحتجون في النجف وواسط وذي قار وكربلاء والديوانية والبصرة (جنوبي البلاد) إغلاق الطرق الرئيسية للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالبهم المتعلقة بالإصلاح الشامل.

كما تداول ناشطون مقطعا للفنانة العراقية آلاء حسين، وهي تناشد القوات الأمنية عدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، حتى في حال تلقي الأوامر بإطلاق النار عليهم.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة