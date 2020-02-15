روسيا لم تعد بالمرتبة الأولى.. واشنطن تكشف أن الصين باتت التحدي الرئيسي لها وبكين ترد

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن واشنطن لا تسعى للمواجهة مع الصين، لكن عليها التوقف عن ممارساتها السلبية، متحدثا في الوقت ذاته عن التحديات التي تواجهها بلاده على مستوى الجبهات الخارجية.

ودعا إسبر في كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن المجتمع الدولي إلى الشعور بالقلق العميق من تطوير الصين الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة قد تغير ولم يعد روسيا وإنما أصبح الصين.

من جهته، قال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا إن الحزب الشيوعي الصيني يشكل خطرا هائلا على الغرب.

وأضاف بومبيو في كلمته -التي نقلت مقتطفات منها وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت- أنه “ليس من المقبول” إتاحة الفرصة للشبكات الصينية بممارسة القرصنة.

ورفض أن تكون بلاده قد انسحبت من الساحة الدولية، قائلا إن الغرب يفوز في مواجهة خصومه.

وشدد على دعم واشنطن حلف شمال الأطلسي، وقال إن الحديث عن موت هذا الحلف مبالغ فيه.

كما جدد بومبيو التأكيد على دعم بلاده دول شرق أوروبا، مشيرا إلى أن واشنطن ستستثمر نحو مليار دولار في قطاع الطاقة بتلك المنطقة لتقليص اعتماد هذه الدول على الغاز الروسي.

أكاذيب وافتراءات

وردا على تصريحات الوزيرين الأميركيين؛ قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الاتهامات الأميركية للصين مجرد أكاذيب وافتراءات.

وقال الوزير الصيني إن بلاده تريد بناء علاقات ودية مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف أن الصين سنتزز تعاونها مع روسيا، وعليها أن تعمل مع واشنطن لإبقاء علاقاتهما في المسار الصحيح.

المصدر : الجزيرة + وكالات