مسؤول برازيلي ثان التقى ترامب يصاب بفيروس كورونا

أعلنت السفارة البرازيلية في واشنطن أن القائم بأعمالها السفير نيستور فورستر أصيب بفيروس كورونا الجديد بعد إجرائه فحصا، وذلك عقب اكتشاف الفيروس لدى وزير الاتصالات البرازيلي.

وكان فورستر قد شارك في الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 7 مارس/آذار الجاري.

والسفير فورستر ثاني مسؤول برازيلي مصاب بكورونا يلتقي ترامب ضمن الوفد الرئاسي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي أنه غير مصاب بالفيروس، إلا أنه وضع تحت المراقبة الصحية، في حين قال ترامب خلال كلمة له أمس الجمعة إنه لا يعاني من أعراض الفيروس لكنه سيجري فحصا في جميع الأحوال.

كما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزير الداخلية الأسترالي الذي أعلنت إصابته بكورونا التقى ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب ووزير العدل الأميركي وليام بار قبل أسبوع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن نائبا فدراليا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهو ثالث شخص مصاب التقى ترامب.

المصدر : وكالات