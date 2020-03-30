الانتخابات الرئاسية الأميركية في قبضة كورونا

لم يشهد تاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أي تأجيل من قبل، لكن حالة من الشك وعدم اليقين تتزايد لدى الأميركيين هذه الأيام، بشأن مصير الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظل تبعات انتشار فيروس كورونا المستمرة.

ويعزز حالة الشك تلك تأجيل عدة ولايات أميركية انتخاباتها التمهيدية في الحزب الديمقراطي، كما ألغيت الفعاليات الانتخابية التي كان من المقرر أن يشارك فيها المرشحون للرئاسة، وهو ما يهدد المسار التقليدي لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

ويعتقد كثير من الأميركيين أن ترامب قد يقدم على تأجيل أو إلغاء انتخابات الرئاسة القادمة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأن يستغل حالة الطوارئ الفدرالية في سبيل تحقيق ذلك.

ورجح غلين كريشنر مساعد وزير العدل السابق -في سلسة تغريدات له- أن يوجه ترامب خطابا للأمة يعلن فيه فرض حالة الطوارئ وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الخبراء القانونيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري يستبعدون ذلك، ويرون أن ترامب لا يقدر على القيام بهذه الخطوة.

دستوريا، لا يمكن تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية إلا تحت ظروف قصوى، ومنذ الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية عام 1845 لم يتغير هذا الموعد، الذي يحتاج تغييره إلى إصدار قانون جديد من الكونغرس، وأن يعتمده رئيس الجمهورية، وألا تعترض عليه السلطة القضائية.

وعقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011، طرح بعض مستشاري الرئيس السابق جورج دبليو بوش فكرة تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية حال تعرض البلاد لهجوم إرهابي، إلا أن مستشارة الأمن القومي آنذاك كونداليزا رايس اعترضت وأكدت أن “الولايات المتحدة أجرت انتخابات رئاسية في حالات الحرب، وحتى أثناء الحرب الأهلية، ولا يتصور عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.

أما حالات تأجيل بعض الانتخابات في المستويات المحلية المختلفة فكانت نادرة جدا في التاريخ الأميركي، أبرزها ما حدث في مدينة نيويورك إبان حادثة 11 سبتمبر، أو حالة تأجيل انتخابات محلية بولاية فلوريدا، بسبب تعرضها لإعصار إيرما عام 2017، وفي الحالتين أجلت الانتخابات مدة أسبوعين.

ويوضح خبير قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا ريتشارد هيسن، أن “الكونغرس لم يترك أي مبرر أو سبب يسمح للولاية بعدم عقد الانتخابات الرئاسية فيها في الموعد المحدد”.

ويستشهد هيسن بنص الدستور الذي يتضمن ضرورة حلف أعضاء الكونغرس اليمين قبل الثالث من يناير/كانون الثاني الذي يعقب الانتخابات، وأن ينصب الرئيس الجديد في العشرين من الشهر ذاته.

وينبّه الخبير القانوني إلى أن ترامب لا يملك صلاحية إلغاء أو تأجيل الانتخابات عن طريق أمر تنفيذي رئاسي، مشيرا إلى أن الرئيس يتمتع بالكثير من الصلاحيات في النظام السياسي الأميركي، لكن ليس منها ما يتعلق بالانتخابات.

الرأي السابق يؤكده أيضا الخبير القانوني في الحزب الديمقراطي مارك إلياس، قائلا “في حين تتحكم الولايات في موعد إجراء الانتخابات التمهيدية، تنظم القوانين الفدرالية الانتخابات الرئاسية، ولا يستطيع الرئيس أو الولايات تغيير موعد إجرائها”، وهو الرأي الذي يعتقده أيضا الخبير الجمهوري المتخصص في قوانين الانتخابات بمؤسسة “هيريتج” البحثية أيدوين فيولنر.

ويذكر فيولنر أن التعديل الدستوري رقم 20 لعام 1933 أقر “إنهاء خدمة الرئيس ونائبه يوم 20 يناير/كانون الثاني، لكن يمكن تأجيل الانتخابات عن طريق تعديل دستوري جديد يوافق عليه الكونغرس بأغلبية الثلثين”، لكنه يؤكد أن “هذا سيناريو يستحيل تصوره”.

المقر الانتخابي لبيرني ساندرز في فيلادلفيا مغلق (رويترز)تداعيات

وأثر انتشار فيروس كورونا على الانتخابات التمهيدية، فقد تمّ تأجيل عدد من الفعاليات والمؤتمرات الانتخابية في عدد من الولايات، وقررت ولايات أخرى إلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي حسم فيها الرئيس ترامب السباق.

كما توقفت كل المؤتمرات الانتخابية والأنشطة الدعائية المباشرة بين المرشحين جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز، وانتقلت هذه الفعاليات إلى شبكة الإنترنت.

وكانت ولاية نيويورك آخر ما انضم إلى قائمة من 13 ولاية حتى الآن قررت تأجيل انتخاباتها التمهيدية، التي كانت مقررة لبعضها يوم 17 مارس/آذار الحالي مثل ولاية أوهايو، ولبعضها الآخر يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، مثل ولايات آلاسكا ووايومنغ وهاواي ولويزيانا.

ودفعت ضخامة أعداد ضحايا فيروس كورونا وزيادتها المستمرة في ولاية نيويورك إلى تأجيل الانتخابات التمهيدية التي كان مقررا لها يوم 28 أبريل/نيسان المقبل إلى يوم 23 يونيو/حزيران، حيث بلغت حتى الأحد الماضي 54 ألف مصاب وأكثر من ألف وفاة.

وبهذه الخطوة انضمت نيويورك إلى ولايتي كينتاكي ولويزيانا اللتين أجلتا انتخاباتهما إلى ما بعد 9 يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد الأقصى الذي وضعته اللجنة القومية للحزب الديمقراطي للانتهاء من الانتخابات التمهيدية، وستبحث اللجنة ما الذي يجب القيام به في هذا الخصوص خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره العام في 13 يوليو/تموز المقبل، لمدة أربعة أيام في مدينة ميلاواكي بولاية ويسكونسن، حيت يتم رسميا تسمية مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأقرت التشريعات الفدرالية موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها تركت للولايات تحديد طريقة إجراء الانتخابات. وتتبع الولايات الأميركية الخمسون طرقا مختلفة للانتخابات، فتسمح بعضها بالتصويت الإلكتروني أو البريدي، في حين لا تسمح بذلك ولايات أخرى.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ضرب ولاية واشنطن في أقصي الشمال الغربي الأميركي، فإن الولاية نجحت في إجراء انتخاباتها التمهيدية في 10 مارس/آذار الجاري، وذلك نظرا لاعتمادها تاريخيا وبصورة كبيرة على التصويت عن طريق البريد.

وطالب مارك إلياس في تغريدة له بضرورة الاتفاق على إستراتيجية لحماية الانتخابات الرئاسية في كل ولاية تقوم على توفير خدمة بريدية مجانية للمصوتين، وإرسال خطابات الاقتراع قبل الموعد المقرر بوقت كاف، وإصلاح أي معوقات تتعلق بحماية هوية الناخبين والتأكد منها، ودعم دور المحليات في تسجيل الناخبين وضمان مشاركتهم.

المصدر : الجزيرة