75% منها في أوروبا.. وفيات كورونا تتجاوز 51 ألفا ونصف البشرية في الحجر

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 51 ألفا، نحو 75% منها في أوروبا، في حين تجاوز المصابون المليون حول العالم، مقابل تعافي 210 آلاف، في وقت يعيش فيه نحو نصف سكان البشرية في حجر بالمنازل.

ووفق إحصاءات أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصادر رسمية- فإن إجمالي الوفيات المسجلة حول العالم وصلت إلى 51 ألفا و364 حالة، بينها 37 ألفا و709 في أوروبا، القارة الأكثر تضررا.

وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 13 ألفا و915 حالة، وتليها إسبانيا مع 10 آلاف وثلاث حالات، ثم فرنسا مع 5387، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة مع 5316 حالة.

وتجاوزت الإصابات في إيطاليا 115 ألفا عقب تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة.

وفي بريطانيا، سُجلت 569 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى نحو ألفين، كما أُعلن عن 4044 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 33 ألفا.

وفي السويد، أكد مراسل الجزيرة وفاة 43 شخصا خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 282، كما أعلنت السلطات تسجيل 519 إصابة جديدة، مما يرفع الإصابات إلى 5466.

وأفاد مراسل الجزيرة في النرويج بارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 42.

من جهتها، سجلت الدانمارك 19 وفاة جديدة خلال يوم واحد، ليصل العدد إلى 123 وفاة.

وأعلن جيروم سالومون المدير العام لشؤون الصحة في فرنسا تسجيل 471 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية أزمة انتشار كورونا إلى 4503 حالات.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية تسجيل أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفـيات في أميركا إلى 5116، في حين بلغ إجمالي الإصابات 215 ألفا و417.

وفي كندا، أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى الآن عشرة آلاف، في حين قفز عدد الوفيات إلى 127ـ بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21%.

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين زاد إلى 10 آلاف و132 من 9017 أمس الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105.

وفي إسبانيا، تم تسجيل 616 وفاة جديدة، ليتجاوز عدد الوفيات عشرة آلاف، بالإضافة إلى تسجيل 6120 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 110 آلاف و238.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و348، بالإضافة إلى تسجيل 183 وفاة جديدة، ليرتفع العدد 1011.

وول المنطقة

أشار آخر تحديث لوزارة الصحة الإسرائيلية إلى ارتفاع حاد في عدد المصابين بفيروس كورونا بعد تسجيل 765 حالة إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6857، من بينهم 34 حالة وفاةـ في حين توصف حالة 107 بالخطر.

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في غضون ذلك، تستعد السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع لواءين من قوات الجيش الإسرائيلي لإجلاء نحو 4500 مسن من مدينة بني براك (شرق تل أبيب) المنكوبة بوباء كورونا، ونقلهم إلى مراكز آمنة للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.

وسجلت إيران 124 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160، بالإضافة إلى تسجيل 2875 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 50 ألفا و468.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أصيب بفيروس كورونا، في حين توفي المدير العام لمنظمة الطرق والمواصلات في العاصمة الإيرانية طهران رضا نكهبان جراء إصابته بالفيروس.

وعربيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1880، وفرضت السلطات حظرا كليا للتجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 210 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 1020.

أما وزارة الصحة المصرية فسجلت 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 865، مع تعافي 201، و6 حالات وفاة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وحالة شفاء واحدة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت السلطات تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 230 حالة مقابل وفاةٍ واحدة.

وفي الجزائر، أعلنت السلطات ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 63 عقب تسجيل خمس وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 139 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 986.

وفي العراق، أُعلنت وفاة شخصين بالفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إلى 54، كما أُعلن تسجيل 44 إصابة جديدة، وتعافي عشرين مصابا.

وارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 691 بعد تسجيل 49 إصابة جديدة، كما ارتفع إجمالي الإصابات في تونس إلى 455 بعد تسجيل 33 إصابة جديدة.

وفي الأردن، سُجلت 21 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 299 مقابل شفاء تسع حالات.

المصدر : الجزيرة + وكالات