رسالة مشفرة من الشيخ حمد بن جاسم على تويتر

صورة على إنستغرام وتغريدة على تويتر، يبدو أن الشيخ حمد بن جاسم منشغل جدا في إرسال رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر.

الدوحة- أثارت تغريدة وصفت بـ“مضمونة الوصول لمن يهمه الأمر” نشرها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق جدلا واسعا على تويتر. وقال الشيخ حمد في تغريدته:

حمد بن جاسم بن جبر

✔

@hamadjjalthani

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة.

12:26 PM – May 5, 2020

وأثارت التغريدة تفسيرات كثيرة بين المغردين وبالتحديد حول ما قصده الشيخ حمد بن جاسم بقوله “إذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.

وقال البعض إن الشيح حمد بن جاسم وجه رسالته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليقول له إن مرجعيته هو أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة.

ويوصف الشيخ حمد بن جاسم بأنه مخزن أسرار الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة. ويطلق مغردون على أمير قطر السابق ووزير خارجيته تنظيم الحمدين. والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني هو وزير خارجية قطر الأسبق من الفترة بين 11 يناير 1992 وحتى 26 يونيو 2013.

ودأب مستخدمو تويتر على إطلاق تسمية #تنظيم_الحمدين على الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم واضعي سياسات قطر ومهندسي الفوضى في المنطقة، وفق

مغردين.

وعزز هذا التكهن، إقدام الشيخ حمد بن جاسم على إزالة صورة الشيخ تميم التي كانت في أعلى حسابه في تويتر، ما يؤكد الخلافات بين الطرفين، وفق معلقين. وكتب معلق:

سلطان الحارثي

✔

@s_alharthi11

المناوشات التي تحدث بين @hamadjjalthani وبين @TamimBinHamad الذي ينيب اخوته وبعض المرتزقة للرد نيابة عنه أصبحت واضحة

8:19 PM – May 5, 2020

ويؤكد مغردون أن الشيخ حمد بن جاسم “عصي على الترويض”. يذكر أنه من شروط تنصيب الأمير تميم، كان خروج الشيخ حمد بن جاسم نهائيا من السلطة وصرف مكافأة مالية فلكية له كنوع من الاسترضاء.

في سياق آخر، قال معلقون إن في تغريدة رئيس وزراء قطر الأسبق اعتراف ضمني بلجوء نظام بلاده إلى الكتائب الإلكترونية، مدججة بالملايين من الحسابات الوهمية، التي تدافع عن السياسات القطرية، مدعومة في ذلك بحسابات إعلاميين معروفين خاصة أولئك الذين يشتغلون في قناة الجزيرة القطرية.

ويبدو أن الكتائب الإلكترونية تحولت إلى الداخل القطري هذه المرة. وشكك مغردون في سياق آخر في أسلوب الشيخ حمد بن جاسم. ورجح بعضهم أن يكون شخص آخر يستخدم حسابه. وكتب مغرد:

بن عويد #2030 🇸🇦

@fdeet_alnssr

Replying to @hamadjjalthani

بن جاسم في تغريدة جديدة واسلوب جديد ومختلف ، يوكد الاخبار القادمة من داخل #قطر عن توترات ومصادامات وافشال انقلاب كان يقوده بحسب الاعلام التركي،

من اراد يشتكي علي فمرجعيتي معروفه ! https://twitter.com/hamadjjalthani/status/1257708331071868931?s=21 … https://twitter.com/hamadjjalthani/status/1257708331071868931 …

1:09 PM – May 5, 2020

وتساءل معلق:

monther72@

الأسلوب ليس أسلوب #حمد_بن_جاسم من ماسك الحساب ياترى؟

وبرز الشيخ حمد بن جاسم منذ أن بدأ التغريد على تويتر كذراع إعلامية تروج لوجهة نظر النظام القطري. وفسر متابعون أن قطر بذلك تلجأ إلى سلاح جديد قديم في الحرب الإعلامية، خاصة أن موقع تويتر يبرز كميدان أساسي للبروباغندا في الأزمة القطرية.

وقال مغردون إن وزير الخارجية الأسبق سيكون لاعبا جديدا في معارك قطر التي تصطنعها وتحرص على خوضها لاستمالة الرأي العام. لكن الشيخ حمد بن جاسم بدأ يخوض في الآونة الأخيرة حروب تغريد دونكيشوتية تفتقد الرصانة السياسية ويحاول من خلالها العودة إلى دائرة الضوء. وقال معلق:

صالح الفهيد

@salehalfahid

Replying to @hamadjjalthani

المدعو حمد بن جاسم بن جبر كان يوما يحلم بان يهيمن على الحكومات العربية، وكان يعد نفسه من صناع السياسات العربية والدولية، وكان يخطط ان يكون الامين العام للأمم المتحدة، وانتهى به المطاف مجرّد مغرّد في تويتر مع جمال ريان وعبدالله العذبة وجابر الحرمي وماجد الهليفي.

1:22 PM – May 5, 2020

وأضاف مغرد ساخرا:

alsirhan_saad@

وحلاق في باقي اليوم.

واقترنت التغريدة مع صورة نشرها الشيخ حمد بن جاسم على إنستغرام بعد ساعات قليلة رفعت منسوب التكهنات ظهر فيها يحلق شعر ابنه أثناء وجودهما في العزل المنزلي وأرفق الشيخ حمد الصورة بتعليق قال فيه “في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ما راح أرويكم”.

وتصدر هاشتاغ #حلاق_الوكرة الترند على موقع تويتر. واعتبرت الصورة “رسالة مشفرة” خاصة أن “الحلق” له معنى آخر في منطقة الشرق الأوسط. وتعني العبارة عادة سأحل مكانك أو “سأطيرك”. وعلق مغرد:

العرب