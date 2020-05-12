أوقعت قتلى معظمهم عسكريون.. تنظيم الدولة يشن هجمات جديدة في العراق

أعلن العراق مقتل خمسة عسكريين وثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بهجمات لتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق -في بيان- إن اثنين من أفراد الأمن قُتلا وأصيب ثالث في إطلاق نار نفذه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة في محافظة الأنبار غرب البلاد، موضحة أن المسلحين استهدفوا نقطة حراسة تابعة لفرقة المشاة السادسة عشرة على طريق الصينية حديثة بالمحافظة.

وفي بيان منفصل، أكدت خلية الإعلام الأمني مقتل اثنين من أفراد الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحد عناصر قوات البشمركة الكردية وزوجته قتلا وأصيبت طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، في هجوم لتنظيم الدولة على حافلة مدنية في منطقة علياوه بقضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وفي المحافظة ذاتها، اختطف عناصر التنظيم اثنين من الفلاحين من مزرعتهما في قرية مخايس، وأحرقوا محصولهما من الحنطة وثلاثة جرارات زراعية ، وعُثر على جثتي المخطوفين في مكان قريب، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري إن قصفا مدفعيا استهدف موقعا لتنظيم الدولة بمدينة طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 4 منهم. وأضاف المصدر أن مسلحين مجهولين قتلوا فجرا مؤذن مسجد “الصبور” في المدينة ذاتها.

وزادت وتيرة هجمات تنظيم الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على التنظيم باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكشفت وزارة الدفاع العراقية -ببيان في أبريل/نيسان الماضي- عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من التنظيم، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : وكالات