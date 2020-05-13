تحذيرات من كارثة بشرية في بغداد والبصرة جراء تفشي كورونا

بغداد – حذر حسن كريم الكعبي نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة النيابية لمواجهة فايروس كورونا، الأربعاء، من أن ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في بغداد والبصرة يشكل “جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية في العراق”.

وقال الكعبي، إن “الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفايروس كورونا ليوم أمس الثلاثاء وارتفاعها في بغداد وحدها إلى 71 إصابة يشكل جرس إنذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية وصحية في العراق، سيما في محافظتي بغداد والبصرة”.

وأضاف أن “السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة للإصابة بالفايروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء الكلي أو الجزئي واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء، والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والتردد على الأماكن المزدحمة”.

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى “محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الأمنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي”.

وتتصاعد الدعوات في العراق لتطبيق حظر واسع للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد. وحتى يوم أمس، وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2913 حالة، بينها 112 حالة وفاة و1903 حالات شفاء.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، على أهمية إعادة حظر التجوال الشامل، بعد تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات بفايروس كورونا، حيث رصدت 95 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الإحصائيات أن العاصمة بغداد هي الأكثر تسجيلا للإصابات بين المحافظات، حيث سجلت 71 إصابة.

وقالت الوزارة إن “الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالي”، مشيرة إلى “تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد”.

وأضافت أن “مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 112 شخصا، والمتعافين إلى 1904”.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة عبدالغني الساعدي”نحذر من ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا خلال هذه المدة”، مبينا أنه “ينذر بموجة وبائية جديدة”.

وأضاف أن “البؤر الوبائية وراء تزايد حالات الإصابات الأخيرة في بغداد”، مشيرا إلى أن “وزير الصحة والبيئة اكد على أهمية إعادة الحظر الشامل”.

وتابع الساعدي أن “على المواطن أن يعي اننا لم نصل إلى مرحلة الأمان ومازلنا في مرحلة الخطر والفايروس مازال قادرا على الانتشار”، لافتا إلى أن “حظر التجوال الشامل يجب ألا يقل على 14 يوما من أجل كسر سلسلة المرض ومنع انتشاره من جديد”.

وقررت أربع محافظات عراقية، الثلاثاء، إعادة فتح مساجدها أمام المصلين، عقب نحو شهرين من الإغلاق.

واتخذت محافظة صلاح الدين (شمال)، الثلاثاء، قرارا بإعادة فتح المساجد عقب قرارات مماثلة في محافظات إقليم كردستان شمالي العراق الثلاث.

والاثنين، أعادت محافظات كردستان شمالي العراق، فتح مساجدها، وهي محافظات أربيل وسليمانية ودهوك.

ومنتصف مارس الماضي، قرر ديوانا الوقف الشيعي والسُني، إغلاق جميع المساجد والحسينيات وتعليق جميع الأنشطة الدينية في البلاد لاحتواء الفيروس.

وفي 21 أبريل الماضي، قررت السلطات العراقية تخفيف إجراءات الحظر الوقائي طوال شهر رمضان في البلاد.

العرب