كورونا.. أكثر من 320 ألف وفاة عالميا ومساعدات طبية أميركية لروسيا

تجاوز عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم 320 ألفا، في حين تخطت الإصابات 4 ملايين و900 ألف، مقتربة بذلك من حاجز الخمسة ملايين، وفق بيانات جديدة نشرها موقع “ورلد ميتر” المتخصص.

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من الوفيات، بلغ أكثر من 91 ألفا، تلتها بريطانيا بأكثر من 34 ألفاً، ثم إيطاليا بأزيد من 32 ألفا.

في المقابل، تجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم مليونا و900 ألف شخص.

وفي إطار جهود احتواء الفيروس في روسيا، البلد ذي عدد الإصابات الأكبر في أوروبا، أعلنت السفارة الأميركية في موسكو أن الولايات المتحدة سترسل أجهزة تنفس اصطناعي إلى روسيا، استجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة من نظيره الأميركي دونالد ترامب في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضافت السفارة الأميركية أن ترامب أمر بالتبرع بمئتي جهاز تنفس اصطناعي إلى روسيا، مضيفة أن الدفعة الأولى من هذه الأجهزة ستكون جاهزة للشحن اعتبارا من يوم غد.

وكانت روسيا قد أرسلت بدورها قبل نحو شهر مساعدات طبية وأجهزة تنفس اصطناعي إضافة إلى وسائل الحماية والتعقيم إلى الولايات المتحدة.

وقد سجلت روسيا اليوم أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد نحو 300 ألف إصابة، أي المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

أما في بريطانيا، البلد الأول من حيث عدد الوفيات في القارة العجوز، فقد اقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة من 43 ألف حالة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة لرويترز.

أما في أميركا اللاتينية، فما زالت البرازيل على رأس البلدان الأكثر تضررا، حيث تخطت خلال يومين فقط العديد من الدول الأوروبية من حيث عدد الإصابات، وسط تحذيرات وجهها وزير الصحة المحلي في ولاية ساوباولو من انهيار النظام الصحي في غضون أسبوعين.

كما تتواصل الانتقادات في هذا البلد لسياسات الرئيس غايير بولسانارو في مواجهة الجائحة وسط خلافات مع أعضاء حكومته أدت لاستقالة وزير الصحة مؤخرا.

وقد سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الأخيرة 674 وفاة جديدة، مما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 16 ألف وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات الإجمالي أكثر من 255 ألف إصابة.

المصدر : الجزيرة + وكالات