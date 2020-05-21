المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم (الأربعاء)، اعتقال المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في قيادة تنظيم «داعش» الإرهابي.وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن قناة «العراقية» الإخبارية، أن جهاز المخابرات أعلن إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة البغدادي، الذي قتل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال عملية أميركية أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضافت أن قرداش شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم «داعش»، وعمل مع العصابات الارهابية كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه، مشيرة إلى أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي في جهاز المخابرات الوطني.

يذكر أن المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون أودونال، رفع السبت الماضي تقريراً إلى قادة لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، كشف فيه أن تنظيم «داعش» ما زال يحتفظ بقدرات خطيرة على شنّ عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة، تندرج في إطار «حركة تمرد صغيرة»، وذلك في كل من سوريا والعراق.

وأوضح أودونال أن المناطق الأكثر تهديداً من قبل التنظيم تتوزع في المحافظات الجبلية المهجورة في شمال بغداد وغربها، وفي مناطق الرقة والحسكة ودير الزُور في سوريا.

وكشف تقرير المفتش العام في البنتاغون أنه للمرة الأولى منذ «انتهاء المعارك» ضد التنظيم وتصفية زعيمه، يتبين أن ما تبقى من مقاتليه يحتفظون بمئات ملايين الدولارات، بعضها مخبأ، بينما أموال أخرى تأتي من خلايا دعم ومجموعات دولية متعددة.

الشرق الأوسط