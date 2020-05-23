تركيا تبسط نفوذها في ليبيا

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن تركيا تسجل نقاطا في الحرب الليبية، فبفضل دعم أنقرة تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة من الحاق هزائم متتالية بالقوات الموالية للمشير خليفة حفتر، المدعومة من روسيا ومصر والامارات العربية المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه الحديث عن النصر مع استعادة قاعدة “الوطية” الجوية والتي تعد تقدماً على الصعيدين العسكري والإستراتيجي، وكشفت نقص التخطيط والتنسيق من جانب حفتر وقواته، وفق جلال الحرشاوي، الباحث المختص في الشأن الليبي.

كما تنقل لوفيغارو عن الخبير العسكري والعقيد التركي المتقاعد يوسف العباردة قوله إن “الدعم العسكري التركي لطرابلس قلب ميزان القوى”. فحكومة الوفاق لم يكن باستطاعتها الاستيلاء على هذه القاعدة الجوية الاستراتيجية دون الدعم الجوي والبحري لأنقرة ، لا سيما بفضل طائراتها من دون طيار وسفينتين حربيتين متمركزتين قبالة الساحل الليبي.

ورأت الصحيفة أن السيطرة على “قاعدة الوطية” سيسمح أيضاً لتركيا، بتأكيد وجودها العسكري في بتأمين وجودها العسكري في المنطقة، إذ ستشكل لها تضمن بوابة إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ولكن أيضا تسمح لها بإمكانية إنشاء قاعدة جوية دائمة فيها.

لكن استعادة هذه القاعدة الجوية الاستراتيجية لا توقع على نهاية الصراع المستمر منذ الانتفاضة على القذافي عام 2011 والذي أدى التدخل الأجنبي إلى تفاقمه؛ والذي لم تقل فيها أيضا حرب المرتزقة كلمتها الأخيرة، حتى الآن، كما تقول لوفيغارو. وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي “قلقه من أنها أمام سيناريو سوريا جديدة هذه المرة في ليبيا”.

القدس العربي