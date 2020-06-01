الفدرالي الأميركي قوة مالية مؤثرة في العام

الباحثة شذى خليل*

يعد البنك الفيدرالي الأمريكي من أكبر المؤسسات المالية وزنًا على مستوى العالم، وهو ويحدد السيولة النقدية وسياسة الائتمان في الولايات المتحد من حيث القوة والتأثير وسياسة السيطرة على الاقتصاد التي يتبعها من خلال طباعة العملة الاولى في العالم.

تأسس البنك الاحتياطي الفدرالي رسميا عام 1913، إلا انه موجود قبل هذا التاريخ بكثير، ولو تتبعنا بدايات نشوئه مع “نشأة البنوك” نجده البنك المركزي للولايات المتحدة، ويمكن القول أنه أقوى مؤسسة مالية في العالم. تأسست لتزويد البلاد بنظام نقدي ومالي آمن ومرن ومستقر. ويتألف من 12 بنكًا احتياطيًا فيدراليًا إقليميًا مقارها في بوسطن، نيويورك ، فيلادلفيا ، كليفلاند ، ريتشموند ، أتلانتا ، شيكاغو ، سانت لويس ، مينيابوليس ، كانساس سيتي ، دالاس ، وسان فرانسيسكو، يتحمل كل منها مسؤولية منطقة جغرافية محددة في الولايات المتحدة ويعد اقوى نظامًا نقديًا وماليًا آمنًا ومرنًا ومستقرًا في العالم.

يعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً لأن قراراته لا يجب أن يصادق عليها الرئيس أو أي مسؤول حكومي آخر. ومع ذلك، فإنه لا يزال خاضعًا لإشراف الكونجرس ويجب أن يعمل في إطار أهداف السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة. ويمكن تصنيف واجباته إلى أربعة مجالات عامة:

• تنفيذ السياسة النقدية الوطنية من خلال التأثير على الظروف النقدية والائتمانية في الاقتصاد الأمريكي لضمان أقصى حد من العمالة، وأسعار مستقرة، ومعدلات فائدة معتدلة طويلة الأجل.

• الإشراف على المؤسسات المصرفية وتنظيمها لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي الأمريكي ولحماية حقوق الائتمان الخاصة بالمستهلكين.

• الحفاظ على استقرار النظام المالي واحتواء المخاطر النظامية.

• توفير الخدمات المالية ، بما في ذلك دور محوري في تشغيل نظام المدفوعات الوطني ، لمؤسسات الإيداع ، وحكومة الولايات المتحدة ، والمؤسسات الرسمية الأجنبية.

الفدرالي والتعامل مع الازمات:

في أزمة ٢٠٠٨ المالية حيث ضخت أكبر اربع بنوك مركزية (أمريكا، اليابان، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا) ما يناهز ١٣ترليون دولار خلال ٢٠٠٨-٢٠١٨، مما حفز الاقتصاد العالمي وساعده على الخروج من ازمته.

اما في الوقت الحالي ومع ازمة تفشي كوفيد 19 وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي فقد استطاع الفيدرالي الأمريكي ضخ تريليوني دولار من الأدوات النقدية في شهري آذار ونيسان فقط. ويتوقع قيام الفيدرالي بشراء أكثر من خمسة تريليونات من ديون الشركات الأميركية حتى عام ٢٠٢١، أما البنك المركزي الأوروبي فقد قام حتى نهاية نيسان بضخ ٣,٤ تريليون دولار، في حين ضخت اليابان وبريطانيا ١,٥ ترليون أخرى، والمثير أن الفيدرالي الأمريكي لم يقم بشراء ديون الشركات الكبرى فقط بل أشترى ديون المتوسطة والصغرى.

لقد باتت البنوك المركزية تلعب دوراً أكبر في السياسة الاقتصادية وان وزارات المالية قادرة ايضاً على تجاوز دورها التقليدي في ضبط الموازنة وتتجه للتدخل أكبر خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية.

وقال البنك المركزي، الذي استأنف برنامجه العملاق لشراء السندات قبل أيام ، إنه سيتوسع إلى ما بعد 700 مليار دولار على الأقل في الخزانة و 200 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي التزم في البداية بشرائها. وبدلاً من ذلك ، سيشتري المسؤولون السندات “بالمبالغ اللازمة لدعم الأداء السلس للسوق” – بما في ذلك شراء الديون المدعومة من الحكومة المرتبطة بالعقارات التجارية.

البرنامج، الذي دعمته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي وضعت السياسات بالإجماع ، هو إشارة إلى حقيقة أن الأسواق الحاسمة في قلب النظام المالي قد كافحت من أجل العمل. في وضع مثل هذه الحزمة غير المحدودة وفي إنشاء مثل هذه البرامج الإقراضية الطارئة التوسعية .

حيث عانت الشركات الكبيرة والصغيرة من الضغط الاقتصادي مع انتشار الفيروس وتقيد وشل المتاجر والطائرات والفنادق، وهذا يحتاج الى الكثير من الدعم المالي للاستمرار بالعمل، سواء على شكل قروض أو إصدار ديون جديدة في ظل عدم استقرار البيئة الاقتصادية وتعرض المستثمرين المتعطشين للنقد إلى الرغبة في الحصول على ديون الشركات المستحقة ، حيث قفزت أسعار الفائدة ، مما جعل تكلفة جمع الأموال عن طريق بيع سندات جديدة باهظة للغاية بالنسبة للشركات.

ان خطة بنك الاحتياطي الفدرالي لدعم سوق سندات الشركات من خلال برنامجين جديدين تم تأسيسهما باستخدام سلطات الإقراض الطارئة للاحتياطي الفيدرالي. يجب أن يساعدوا في عمل السوق مع السماح للشركات بالإبقاء على واحد منهم ، هو التسهيلات الائتمانية للشركات في السوق الأساسية ، وهو مفتوح للشركات ذات الدرجة الاستثمارية وسيوفر تمويلًا مؤقتًا لمدة أربع سنوات ، وفقًا لإصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيُنشئ بنك الاحتياطي الفدرالي مركبة ذات غرض خاص تشتري السندات وتمدد القروض.

حيث عمل المركزي على التخلص من ديون الخزينة وسندات الشركات، وسعى نحو إصدار سندات عالية المخاطر وقروض للشركات الصغيرة، كما أن مخططه بقيمة 500 مليار دولار المخصص لإقراض الحكومات المحلية والشركات مباشرة -في إطار برنامج الإقراض الرئيس البالغة ميزانيته 600 مليار دولار- سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الحالي.

وسيجعل برنامج بنك الاحتياطي الفدرالي جهود بنك إنجلترا تبدو شبه معتدلة (200 مليار جنيه إسترليني مخصصة للتيسير الكمي ومخطط الأوراق التجارية الذي تبلغ قيمته 330 مليار جنيه إسترليني الذي يقتصر على شركات الدرجة الاستثمارية).

اما بالنسبة الى الدول الاوروبية وبعد استجابته المبكرة والمترددة، قدّم البنك المركزي الأوروبي أيضا برنامجا أصغر حجما لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو، ووسع نطاق الإقراض مقابل ضمانات إضافية عالية المخاطر.

اما البنك الاحتياطي الفدرالي، فقد اضطر إلى التحرك بسرعة أكبر وسط المشاحنات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول خطط الدعم، ولكن قرار اختيار الحكومات أو الشركات المحلية التي يجب أن تتلقى المال ليس من اختصاص البنك المركزي.

طرح الفدرالي سلسلة من البرامج الجديدة الشاملة التي تهدف إلى دعم الشركات الكبيرة والصغيرة والحفاظ على عمل الأسواق، وبينما أظهرت أسواق الرهن العقاري علامات على الانهيار، وكافحت الشركات لبيع الديون والضغوط التي أصابت النظام المالي بأكمله.

وتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أكبر قدر ممكن من الديون المدعومة من الحكومة لدعم أسواق الإسكان وسندات الخزانة، وأعلنت أنها ستشتري سندات الشركات ، بما في ذلك الديون الأكثر خطورة من الدرجة الاستثمارية، ويلقي بنك الاحتياطي الفيدرالي بثقله الكامل في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا مع إغلاق المصانع، وفقدان الناس لوظائفهم وتوقف الاقتصاد عن العمل، بينما يواصل المشرعون في الكونجرس النضال من أجل إيجاد استجابة مالية، مما يجعل البنك المركزي خط الدفاع الأساس، ويقدر الاقتصاديون أن النمو يمكن أن ينكمش بنسبة 24% في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يصل الى 30%، وهو ما سيكون أسوأ انخفاض في الربع الواحد في الإحصائيات الاقتصادية الأمريكية الحديثة.

وأخيراً الحقيقة.. تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أكبر قدر ممكن من الديون المدعومة من الحكومة لدعم أسواق الإسكان وسندات الخزانة، وأنه سيشتري سندات الشركات ، بما في ذلك الديون الأكثر خطورة من الدرجة الاستثمارية ، لأول مرة في تاريخه. وسيقدم الدعم للشركات الصغيرة، في الفترة المقبلة، وان الدولار وبرغم تراجعه خلال السنوات الأخيرة لا زال يمثل ثلثي الاحتياطات العالمية وهو ما يمكن الولايات المتحدة من الاقتراض بأقل ما يمكن من الخسائر.

وحدة الدراسات الاقتصادية

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