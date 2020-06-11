يعرض الجمهوريون في الكونجرس أكبر خطة عقوبات ضد إيران

أصدر الجمهوريون في الكونجرس يوم الأربعاء مقترحًا سياسيًا شاملاً لفرض أكبر إجراءات العقوبات حتى الآن على إيران التي تنطوي على تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.

الخطة المكونة من 111 صفحة ، والتي أصدرتها لجنة الدراسة الجمهورية في الكونجرس وألفها 13 عضوًا جمهوريًا في اللجنة ، تضرب لهجة متشددة بشأن السياسة الخارجية من خلال الدعوة إلى زيادة العقوبات على إيران ، ووقف المساعدة للبنان ، وتعيين الحوثيين ، عقوبات ضد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل وإنهاء الإعفاءات للعراق.

في حين تقر الوثيقة بأنه على عكس الصين وروسيا ، فإن “إيران ليست قوة عظمى أو منافس استراتيجي” للولايات المتحدة ، إلا أنها تصفها بأنها “تحدٍ كبير كنظام مارق مدعوم بجهاز عسكري واستخباراتي في حين أنها رائدة العالم. الدولة الراعية للإرهاب “.

وجاء في دراسة الكونجرس الجمهوري “لقد قدمت المساعدة والراحة لحماس وحزب الله والقاعدة وطالبان وغيرها من الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران”.

يتضمن 25 توصية سياسية بشأن إيران ، بعضها معروض في فواتير العقوبات داخل الاقتراح.

وتشمل التوصيات إطلاق عقوبات snapback؛ تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ؛ توجيه وزارة الخزانة لمعاقبة قائد سلاح الفضاء التابع للحرس الثوري أمير علي حاجي زادة وفرض عقوبات على قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات والبناء في إيران.

كما يدعو إلى فرض عقوبات على الصك الداعم للتبادل التجاري (INSTEX) ؛ مطالبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتوسيع نطاق الأنشطة التي تشكل “دعمًا كبيرًا” لقطاع الشحن الإيراني ؛ تقنين وتوسيع العقوبات الحالية على حقوق الإنسان على إيران ؛ معاقبة الإمبراطورية المالية للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي ؛ سن قانون إيران لحقوق الإنسان ومساءلة أخذ الرهائن وقانون وقف الكيانات الإيرانية والكيانات الفاسدة.

على الصعيد الإقليمي ، تتضمن هذه التوصيات بشأن إيران تحديد عدد من الميليشيات العميلة المدعومة من إيران في العراق وسوريا والمنظمات الإرهابية الأجنبية ، وعرقلة تمويل وزارة الداخلية العراقية والشرطة الاتحادية حتى يتم الوفاء ببعض الضمانات ؛ قطع كل التمويل عن المساعدة الأمنية الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية ؛ حظر إرسال أموال دافعي الضرائب إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان ؛ توسيع العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان ؛ سن بيان سياسة تدعم سياسة إدارة ترامب للانتقال السياسي في سوريا وانسحاب جميع القوات الإيرانية من سوريا ؛ مطالبة وزارة الدفاع بإصدار تقييم جدوى لمنطقة حظر الطيران فوق إدلب ؛ معاقبة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية وتقنين العقوبات على أولئك الذين يدعمون الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن ؛ الامتناع عن تخفيض مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

حول تسمية الحوثيين ، يحث المؤلفون الكونجرس على “تمرير تشريع يتطلب فحص ما إذا كان الحوثيون يستوفون المعايير ليتم تصنيفهم كمنظمة تجارة حرة بسبب علاقاته مع منظمات إرهابية أخرى ، مثل الحرس الثوري الإيراني ، وهجماته الإرهابية ضد مدنيون يمنيون والمملكة العربية السعودية “. لكنهم أوضحوا في التوصيات أنهم يدعمون هذا التصنيف.

وفيما يتعلق بالعراق ، توصي اللجنة بأن “يطلب الكونغرس من الرئيس تسمية العامري ، فيلق بدر ، إلى جانب الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في العراق ، مثل كتائب إمام علي ، وسوريا الخراساني ، وكتائب سيد الشهداء ، ليوا أبو فضل العباس ، حركات كات العوفيّة ، حركة جند الإمام ، وسرايا عاشوراء.

أما بخصوص لبنان ، فهو يدعو إلى فرض عقوبات على حلفاء حزب الله. يذكر “وزير الخارجية السابق جبران باسيل ورئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري” بالاسم.

وقال ريان بوه المحلل في شركة المخابرات الأمريكية ستراتفور إن الاقتراح يؤكد الاتجاه المتشدد داخل الحزب الجمهوري لكنه لا يتوقع تمرير هذه العقوبات المقترحة.

عارض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قطع المساعدات عن لبنان وإنهاء الإعفاءات للعراق في الماضي.

وقال بوهل: “يبدو من غير المحتمل أن يمر ، خاصة مع اقتراب انتخابات نوفمبر / تشرين الثاني وعدم رغبة الديمقراطيين في الظهور وكأنهم يخلقون توترات في الخارج”. لكن الخبير أخبر ذا ناشونال أن الوثيقة تركز بشكل أكبر على العراق ولبنان في مواجهة نفوذ إيران.

جويس كرم

ترجمة: مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

النص في اللغة الانجليزية على الرابط التالي:

https://amp.thenational.ae/world/the-americas/congress-republicans-table-largest-sanctions-plan-against-iran-1.1031877