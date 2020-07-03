تزايد لافت لمعدلات الفقر في العراق.. وهذه هي الأسباب

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي أن معدلات الفقر في البلاد شهدت زيادة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، محذرا من حدوث أزمات اقتصادية وصحية في العراق جراء ذلك.

وقال الركابي في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن نسبة الفقر ارتفعت من 22% إلى 34%، مؤكدا أن العراق يسعى إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح أن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية من بين الجهات الدولية التي يجري التنسيق معها لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز الأزمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وإنجاز المشروع الطارئ للمناطق التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أشار الوزير العراقي إلى الإجراءات التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات حظر التجول الوقائي بسبب فيروس كورونا.

وبحسب إحصائية لوزارة التخطيط العراقية، فإن عدد السكان بلغ نحو 40 مليون نسمة في جميع مدن البلاد، بما فيها إقليم كوردستان العراق.

وتفرض السلطات العراقية بين الحين والآخر إجراءات حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 51 ألفا و524 حالة إصابة، في حين تجاوزت أعداد الوفيات حاجز 2050 وفاة.

المصدر : الصحافة العراقية