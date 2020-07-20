تأجيل زيارة الكاظمي للرياض بعد دخول العاهل السعودي المستشفى

الرياض ـ أعلنت السعودية، الإثنين، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للرياض، بعد دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المستشفى.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبر تويتر، عقب ساعات من إعلان الديوان الملكي السعودي دخول عاهل البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال بن فرحان إن “المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه”.

وتابع: “احتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى”.

من جهته، أكد مكتب الكاظمي، تأجيل الزيارة المقررة الاثنين إلى الرياض إلى موعد آخر يتفق عليه الجانبان.

وقال المكتب في بيان إن “الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل اخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى وعكة صحية طارئة دخل على إثرها الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات”.

وبيّن مكتب الكاظمي أنه “مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان”، وأنّ رئيس الوزراء تحدّث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متمنيا للملك “موفور الصحة والسلامة”.

وكان وزراء الكهرباء والنفط والمال العراقيون وصلوا إلى السعودية الأحد للتحضير لزيارة الكاظمي، وفقا لمسؤولين عراقيين. وكان من المفترض أن يعود الوفد إلى بغداد في وقت لاحق الاثنين بعد الاجتماع بالملك.

وكتب الكاظمي في تغريدة “أتطلع الى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي اقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا”.

واعتبر أن علاقات العراق والمملكة راسخة وترتكز إلى الايمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، وانا متفائل بمستقبلها”.

وكان العراق اقترح على السعودية مطلع الشهر الجاري حزمة من فرص التنمية التي تركز على الطاقة، لذا كان من المتوقع أن تركز المحادثات بين الطرفين على تمويل تلك المقترحات ومشاريع البنية التحتية الأخرى، إلى جانب إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين البلدين.

وفجر الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي أن عاهل البلاد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء فحوصات طبية، جراء وجود التهاب في المرارة.

ولم يذكر البيان الملكي تفاصيل بشأن الحالة الصحية للملك سلمان.

وبعد الإعلان الرسمي عن نقل الملك إلى المستشفى، تصدرت هاشتاغات عن الملك سلمان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، مثل هاشتاغ #خادم_الحرمين_الشريفين و#سلامتك_يا_أبوفهد.

وقضى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والذي يحكم السعودية منذ عام 2015، أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء من يونيو 2012 قبل أن يتولى الحكم.

وعمل الملك سلمان أيضا حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

والملك سلمان من أبرز المسؤولين المخضرمين في الشرق الاوسط منذ عقود، إلى جانب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) الذي دخل المستشفى السبت لإجراء فحوصات طبية وسلم بعض مسؤولياته لولي عهده.

ويقوم على ولاية العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قام بتطبيق سلسلة إصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط.

ويحظى الأمير محمد بشعبية بين الشبان في السعودية وأشيد به في الداخل لتخفيفه القيود الاجتماعية في المملكة وإعطائه النساء قدرا أكبر من الحقوق وتعهده بتنويع مصادر الاقتصاد.

العرب