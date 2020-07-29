مقتل قائد عسكري وضابط في كمين لتنظيم الدولة غربي العراق

تأمين الحدود

وفي إطار الإجراءات لحرب تنظيم الدولة، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة، وذلك لمنع تسلل إرهابيين إلى الأراضي العراقية.

وذكر أن العمليات العسكرية لتعقب وملاحقة بقايا تنظيم الدولة مستمرة للقضاء عليها، خاصة على الشريط الحدودي شمال شرقي سوريا.

وأكد أن القيادة الأمنية تركز على نشر قطعات عسكرية ونقاط مراقبة على الشريط الحدودي مع باقي الدول المجاورة للعراق، بهدف تأمينها والسيطرة عليها، ومنع تواجد أي عناصر “إرهابية” هناك، لا سيما المناطق الحدودية الصحراوية.

وقبل 3 أيام انطلقت في محافظتي ديالى وصلاح الدين عملية عسكرية بمشاركة قوات من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي لتفتيشها وتأمينها من بقايا عناصر تنظيم الدولة، وذلك ضمن عمليات “أبطال العراق” في مرحلتها الرابعة.

يذكر أنه في 12 فبراير/شباط الماضي، بدأت المرحلة الأولى للعمليات العسكرية “أبطال العراق” لملاحقة تنظيم الدولة، في حين أطلقت المرحلة الثانية منها في 2 يونيو/حزيران الماضي، والثالثة في 20 من الشهر نفسه.

وتأتي العملية العسكرية عقب زيادة وتيرة هجمات تنظيم الدولة، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، والمعروفة باسم “مثلث الموت” في البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات بين فترات متباعدة.

المصدر : وكالات