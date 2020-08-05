كيف ستواجه الصين ارتفاع معدلات البطالة المليونية هذا العام؟

ربما يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد انتعش بشكل حاد من الانكماش التاريخي الناجم عن فيروس كورونا، ولكن معدل البطالة بين الخريجين الشباب في يونيو (حزيران) كان أكثر بثلاث مرات من المناطق الحضرية.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست، تتدفق مئات الوجوه الشابة من وإلى معرض العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، حيث يتم تجنيد الباحثين عن وظائف في الصناعات التي تتراوح من البناء إلى التصنيع.

وإدراكاً لخطر أن تؤدي البطالة الجماعية إلى إثارة اضطرابات سياسية، مما يهدد تعهد الحزب الشيوعي الصيني بالازدهار مقابل سلطة سياسية لا جدال فيها، تبذل الحكومة جهوداً لتعزيز توظيف الخريجين عبر المؤسسات المملوكة للدولة.

لكن الفرص الأكثر فقراً هذا العام تدفع البعض إلى متابعة دراساتهم، أو إلى وظائف أقل مثالية أو خيارات أخرى.

على الرغم من أن الاقتصاد الصيني بدا وكأنه حقق عودة قوية في الربع الثاني؛ حيث نما 3.2 في المئة على أساس سنوي، يقول المتخصصون إن الانتعاش قد يكون مبالغاً فيه، مع عودة الفجوة بين الأرقام الوطنية وبيانات البطالة الأعلى.

وقال لويس كويجس، من جامعة أكسفورد إيكونوميكس، إنه ليس من شك في أن الصين تتعافى، لكن الحجم سيحدد ما إذا كان النمو “قوياً بما يكفي لإعادة استيعاب بعض مشكلات سوق العمل” التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، مثل حالات التسريح من العمل.

على الرغم من تراجع معدل البطالة بالمناطق الحضرية بالصين إلى 5.7 في المئة خلال يونيو، ظل 19.3 في المئة من الخريجين الجدد عاطلين عن العمل، حسبما قال متخصصون اقتصاديون في الجامعة، وأضافوا أن سوق العمل “لا تزال تواجه تحديات”.

في حين أن البيانات الاقتصادية عالية المستوى لا تعني بالضرورة توظيفاً أفضل على أرض الواقع.

وعود بخلق 9 ملايين وظيفة جديدة

عاد كانج، 27 عاماً، بعد تخرجه في الجامعة عام 2017، إلى السوق بعد انتهاء عقده بصناعة الاتصالات في بكين، وقرر العودة إلى تشنغتشو، لكنه تلقى فقط نحو خمسة ردود من أصحاب العمل بعد إرسال سيرته الذاتية إلى أكثر من 30 شركة، ولا يزال يبحث عن عمل. وقال، “تفشي الفيروس خلق محدودية في السفر وتم تأجيل أو إلغاء الكثير من معارض العمل، أنا قلق للغاية”.

وقال لو ييفان، 25 عاماً، إن الوباء تسبب في عودة العديد من الطلاب الصينيين المغتربين مثله إلى الوطن في وقت أقرب مما كان مقرراً، مما يزيد من تدفق الباحثين عن عمل.

وقال خاو قوانغ ينغ، 22 سنة، خريج قوانغدونغ، “بالنسبة لنا هذا العام، فإن الحصول على عرض عمل واحد هو إنجاز رائع”.

خريج آخر، هو هو رويشي، 23 سنة، ومقره بكين، غادر الجامعة في يوليو (تموز) ولكنه يخطط لجولة ثانية من التعليم العالي بعد بحث فشله في إيجاد فرصة عمل لمدة خمسة أشهر.

تسبب الأزمة أيضاً مشكلات لأرباب العمل

وقال يونغ تشنوي، مدير دييوا للعقارات، في معرض العمل بمدينة تشنغتشو، إنه أصبح من الصعب تعيين موظفين مبيعات على أساس العمولة.

وقال، “يبدو الأمر وكأن عقليات الباحثين عن عمل قد تغيرت”.

وأضاف، “في المبيعات، يمكنك أو لا عقد صفقات ولكن مع وظائف أخرى يمكن أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الدخل. بسبب الوباء، الضغوط المالية أصبحت أكبر أيضاً”.

ويكثف المسؤولون جهودهم لتعزيز توظيف الخريجين، وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، أنه سيتم إنشاء أكثر من 9 ملايين دور جديد هذا العام.

وأُعلن في توجيه صادر عن مجلس الدولة الصيني في مارس (آذار) أن الشركات الأصغر التي عينت خريجين بعقود تزيد مدتها على عام ستحصل على دعم، في حين أن الشركات المملوكة للدولة “ستوسع باستمرار” نطاق توظيف الخريجين هذا العام والعام المقبل.

وقالت السلطات في مقاطعة هينان الصينية، على سبيل المثال، إن نصف وظائف التوظيف في الشركات الحكومية داخل المقاطعة يجب أن تكون مخصصة لخريجي هذا العام، في حين خصصت حكومة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو مليار يوان (143 مليون دولار أميركي) لتوفير 100 ألف تدريب داخلي. وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، أن الخريجين يكافحون لإيجاد فرصة عمل.

كفاية أولير

اندبندت عربي