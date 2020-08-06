إيران تنتظر من العراق قراراً بفتح كامل لمعبر مهران وإنشاء قنصلية في إيلام

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في لقاء مع ممثل محافظة إيلام في مجلس الشورى الإسلامي، عن خطة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود العراقية، حيث سيتم إنشاء منتجات مشتركة مع العلامة التجارية العراقية، عداً إياها “خطوة مهمة” في مواجهة العقوبات.

ظريف قال بشأن إغلاق حدود مهران إن بلاده بدأت مشاورات “مكثفة في هذا الصدد”، وفي الخطوة الأولى، تم الاتفاق مع العراق على إعادة فتح الحدود في غضون يومين، بحسب كرد برس.

واعتبر إنشاء أسواق حدودية “العقبة الرئيسة” في وجهة نظر الدول التي ليست لديها “نظرة إيجابية” للأسواق بسبب مشاكل الضرائب والرسوم، مشيراً إلى أن “العقبة الرئيسة” التي تحول دون إنشاء قنصلية في إيلام هي الحصول على موافقة العراق، التي لم تتحقق حتى الآن، وأعرب عن أمله في أن تستمر الجهود والمشاورات بمساعدة الممثلين والمسؤولين المعنيين الآخرين للحصول على موافقة العراق.

وكان رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى آل اسحاق، أعلن يوم الأربعاء (15 تموز 2020) انخفاض صادرات بلاده إلى العراق بنسبة 30% خلال العام الحالي 2020، مقارنة بالعام الماضي 2019.

بدوره، أشار ممثل محافظة ايلام في مجلس النواب علي أكبر بسطامي، إلى القدرات “العالية” لحدود مهران والتشابهات الثقافية والدينية والاقتصادية لشعب محافظة إيلام مع العراق، وتسهيل التواصل وزيادة التبادل بين البلدين من أجل تعزيز الاقتصاد وتقويته، واعتبر الدبلوماسية الثقافية والسياسية “فعالة”.

ولفت إلى أن إغلاق حدود مهران خلال كورونا وآثاره الاقتصادية والمعيشية، وإعادة فتحه يومين في الأسبوع، بسبب ارتفاع حجم الشاحنات التي تركت وراء الحدود، غير كافية، وطالب بإعادة فتح الحدود بدوام كامل.

يشار إلى أن العراق قرر مع بدء انتشار فيروس كورونا غلق منافذه الحدودية، باستثناء التبادلات التجارية، واستيراد السلع والبضائع الضرورية.

روداو