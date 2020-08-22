أخبار كورونا اليوم.. الوفيات تتجاوز 800 ألف عالميا وجنوب أفريقيا تتصدر القارة السمراء

سجلت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أرقاما جديدة، مع بدء موجة جديدة من الإصابات في عدد من دول العالم. وفيما يلي أحدث التطورات المتعلقة بكورونا المسجلة خلال اليوم السبت 22 أغسطس/آب وفق توقيت مكة المكرمة.

03:04 الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 600 ألفا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 المنقضية 3398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت الإجمالي إلى 603 آلاف و338 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 500 ألف، و102 متعاف، في حين تم تسجيل 225 وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و843 حالة.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

01:03 وفيات البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة إنها سجلت 303 آلاف و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1054 وفاة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ٣ ملايين و532 ألفا و330 حالة منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113 ألفا و358، ليصبح البلد الواقع بأميركا الجنوبية ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

01:22 الإصابات في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 123 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 971 ألفا و48 إصابة والوفيات إلى 5231 وفاة، كما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألفا و318 شخصا.

أطباء في غرفة جمع عينات بأحد المراكز الصحية في مصر (الأوروبية)

00:30 الوفيات فوق 800 ألف

تخطت وفيات كورونا في العالم فجر اليوم السبت حاجز 800 ألف، وفق موقع “ورلد ميتر” المتخصص برصد إحصاءات الفيروس، ووصلت إلى 801,546 وفاة.

في حين تجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم 23 مليونا، تعافى منهم 15 مليونا و674 ألفا.

الجزيرة