أخبار كورونا اليوم.. حالتان جديدتان في غزة وإصابة الوزير التركي السابق علي باباجان

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في أحد مستشفيات القطاع، وذلك بعد يوم فقط من فرض حظر تجول كامل. كما أعلن وزير الخارجية التركي السابق علي باباجان إصابته.

وفي ما يلي أبرز التطورات الخاصة بتفشي الفيروس اليوم الأربعاء 26 أغسطس/آب 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

02:35 – البرازيل تسجل 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47 ألفا و134 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 3 ملايين و669 ألفا و995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116 ألفا و580 وفاة.

01:17 – مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة مقابل 138 إصابة و18 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 97 ألفا و619 حالة، من ضمنهم 67 ألفا و717 حالة تم شفاؤها، و5 آلاف و298 حالة وفاة”.

00:50 – ألمانيا تمدد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية للفيروس

قالت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ أنغريت كرامب كاربنباور إن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت الثلاثاء على تمديد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبعد حوالي ٧ ساعات من المحادثات، توصل المحافظون الذين تنتمي إليهم المستشارة أنجيلا ميركل، وشركاؤهم في الائتلاف الديمقراطيون الاشتراكيون أيضا إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

00:30 – إصابة الزعيم التركي المعارض علي باباجان

قال وزير الاقتصاد الأسبق وزعيم حزب (ديفا) المعارض علي باباجان إن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا، لكنه بصحة جيدة، ليصبح بذلك أرفع سياسي تركي يصاب بالفيروس.

وشغل باباجان (53 عاما) من قبل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، وفي يوليو/تموز من العام الماضي استقال من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، بسبب “اختلافات عميقة” بشأن توجه الحزب الذي ساهم في تأسيسه.

وقال باباجان على تويتر “علمت للتو أن نتيجة فحصي للكشف عن كوفيد-19 جاءت إيجابية. أحمد الله، أنا في حالة جيدة حاليا. أطبائي قالوا إني أحتاج للبقاء بالعزل مع أسرتي لبعض الوقت. سأواصل عملي من المنزل بمشيئة الله”.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مجمع الشفاء الطبي. وقالت الوزارة، في بيان إن الإصابتين لسيدتين في قسم الأمراض الباطنية بمجمع الشفاء الطبي”.

وأضافت “لا يزال المجمع يعمل ضمن حالة الطوارئ ويجري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

ومساء الاثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجول لمدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

00:15 – احتيال في البرازيل

اعتقلت السلطات البرازيلية الثلاثاء وزير الصحة في منطقة العاصمة البرازيلية برازيليا، في قضية تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشراء إمدادات طبية لعلاج فيروس كورونا، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتشتبه السلطات في تورط فرانسيسكو أروغو في شراء اختبارات منخفضة الجودة للكشف عن فيروس كورونا بأسعار كبيرة، مما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات، وفقا لبوابة “جي 1″ الإخبارية وصحيفة” فولها دي ساو باولو” اليومية. كما تردد أنه تم اعتقال ٦ أشخاص آخرين على الأقل.

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المصدر : وكالات