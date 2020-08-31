التحالف السعودي الإماراتي يعترض طائرة مسيرة وزورقا مفخخا للحوثيين

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي العقيد الركن تركي المالكي إن دفاعات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة “مفخخة”، استهدف بها مسلحو جماعة الحوثي مطار أبها جنوب السعودية، كما اعترض التحالف زورقا مفخخا في البحر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله إنه “ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير، فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار”.

وسبق أن تعرض مطار أبها لهجمات من الحوثيين، بعضها بالصواريخ وبعضها بطائرات مسيرة، مثل الهجمات التي حدثت في يونيو/حزيران 2019.

كما تعرض المطار نفسه لهجمات مماثلة من الحوثيين في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام نفسه، وتضررت بعض أجزائه من القصف.

وفي تصريح آخر، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن التحالف اعترض ودمر زورقا مفخخا يتم التحكم فيه عن بعد في جنوب البحر الأحمر، بعدما أطلقه الحوثيون من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية.

ووضعت الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

المصدر : وكالات