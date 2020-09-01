العراق يعمل على تسريع مشروع نبراس للبتروكيماويات بالتعاون مع «شل»

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أمس الإثنين حرص الحكومة العراقية على المضي قدماً في تنفيذ مشروع «نبراس»، وهو أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة في قطاع الصناعات البتروكيميائيات بالتعاون مع شركة «شل» العالمية بطاقة مليون و800 ألف طن سنوياً .

وقال في تصريح صحافي أن «الوزارة كثفت في الأيام الاخيرة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصناعة العراقية الشريك الحكومي الثاني في المشروع بنسبة 25 في المئة، إلى جانب وزارة النفط بحصة أو نسبة 25 في المئة أيضاً، و49 في المئة لشركة «شل» العالمية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التسريع في الإجراءات المطلوبة وتذليل جميع الصعوبات، والانتهاء من الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الاطراف المعنية قبل نهاية هذا العام.

وأضاف أن الوزارة أبدت استعدادها لتغطية احتياجات المشروع من غاز الإيثان المغذي للمشروع على امتداد سنوات التشغيل، سواء للمشروع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية .

وقال إن الطاقة الانتاجية المخطط لها لمشروع نبراس من مادة البولي أيثيلين تبلغ مليون و800 الف طن سنوياً، وهي المادة التي تشهد نمواً مضطرداً في الأسواق العالمية، وهو مايحقق إيرادات مالية لخزينة الدولة وأكثر من 30 ألف فرصة عمل .

من جانبه، أكد حامد يونس، وكيل الوزارة لشؤون التكرير، أن هذا المشروع يعتمد على أحدث المعدات والتقنيات في الصناعات البتروكيميائية، وأن شركة «شل» العالمية عكفت خلال السنوات الماضية على وضع الدراسات المطلوبة لهذا المشروع بالتشاور مع وزارتي النفط والصناعة. وأوضح أن الوزارة وضعت هذا المشروع ضمن أولوياتها، وأنها تعمل على وضع اللمسات النهائية من أجل المباشرة به خلال الفترة القريبة المقبلة .

وحسب عاصم جهاد، المتحدث بإسم الوزارة، سيقام المشروع في محافظة البصرة ، ليكون قريباً من مصادر الغاز والمؤانى التصديرية، وبكلفة تقديرية أولية 8 مليارات دولار.

القدس العربي