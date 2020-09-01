أخبار كورونا اليوم.. الإصابات تتجاوز 25.6 مليونا والصحة العالمية تحذر من التراخي بمواجهة الفيروس

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم وصل إلى نحو 25.6 مليون صباح اليوم الثلاثاء، توفى منهم ما يزيد عن 852 ألفا، وتعافى أكثر من17 مليونا و824 آلاف. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية العديد من دول العالم من العودة للحياة الطبيعية دون أخذ الإجراءات الحازمة.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

12:34 – نتائج لعقار مضاد لكورونا

أعلن المختبر الفرنسي سانوفي اليوم أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية التي أجرتها لاختبار فعالية عقارها “كيفزارا” لعلاج الحالات الحرجة من كورونا لم تسفر عن نتائج مرضية.

وذكرت المجموعة الفرنسية في بيان أن هذه المرحلة الثالثة من التجارب، أي مرحلة الاختبار الواسعة، “لم تحقق معيار التقييم الأساسي أو الثانوية، مقارنةً بالعقار الوهمي، وفي كلتا الحالتين، بالإضافة إلى العلاج في المستشفى”.

11:56 – إسرائيل تسجل أعلى معدل يومي للإصابات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم تسجيل 2159 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي. وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في منذ بداية الجائحة. وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 117 ألف إصابة بكورونا. كما سجلت إجمالا 939 حالة وفاة.

11:18 – الكويت ارتفاع عدد المتعافين

أعلن وزارة الصحة الكويتية اليوم، شفاء 433 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 77 ألفا و657 حالة.

11:16 – في غزة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وتشخيص 44 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات الإجمالي، نتيجة الإصابة بالفيروس، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي إلى 5، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 400.

11:11 – الإصابات في روسيا تتجاوز المليون

تجاوزت عدد الإصابات بكورونا في روسيا المليون حالة، بعدما أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 4729 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ونقل عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات ارتفع اليوم إلى مليون و48 حالة. كما تم تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بكورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 17299 حالة. وتعافى 6318 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 815707 أشخاص، بينما لا تزال هناك 167044 حالة نشطة.

10:08 – تصاعد في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المملكة المتحدة إلى 338 ألفا و83 حالة حتى صباح اليوم وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41589 حالة. وتعافى 1682 شخصا من المصابين حتى الآن.

10:06 – حالات جديدة في فرنسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في فرنسا إلى 318 ألفا و986 صباح اليوم، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 30 ألفا و640. وتعافى 86 ألفا و790 شخصا حتى الآن.

10:01 تحذير أوروبي

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من التراخي في مكافحة جائحة كورونا. وقالت إن غياب الإلزام بالعناية سبب لارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مجددا في بعض أجزاء أوروبا. وأعربت عن تفهمها تماما لشعور كثير من الناس بالسأم من القيود والإجراءات الاحترازية والقلق المستمر.

وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان توفير اختبارات كافية وقدرات استيعابية في المستشفيات بالإضافة إلى متابعة سلاسل العدوى طالما أنه لا يوجد حتى الآن لقاح مضاد لكورونا، مؤكدة ضرورة دراسة فرض قواعد سلوك أكثر صرامة بمجرد زيادة عدد الحالات مجددا.

10:01 استمرار التصاعد في ألمانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 244 ألفا و802 حالة حتى صباح اليوم. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9303 حالات وفاة. وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 216 ألفا و795 شخصا.

9:59 – أوكرانيا في مواجهة كورونا

سجلت أوكرانيا 2088 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 123 ألفا و303 إصابات. وسجلت البلاد 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2605 أشخاص.

وأضافت البيانات أن هناك 688 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 57 ألفا و 802 حالة.

9:59 استمرار الحالات في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 269 ألفا 214 حالة حتى صباح اليوم، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35483 حالة. وتعافى 208 آلاف 536 شخصا من المصابين حتى الآن.

9:58 – في سويسرا أكثر من 42 ألف إصابة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 42177 حالة حتى صباح اليوم، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس وصل إلى 2006 حالات. وتعافى 36100 شخص من المصابين حتى الآن .

9:56 في هولندا أكثر من 73 ألف إصابة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 73 ألفا 232 حالة حتى صباح اليوم، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ .6252، وتعافى 1010 من المصابين حتى الآن.

9:53 الصحة العالمية تحذر

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول التي تسعى إلى إعادة فتح المجتمعات والاقتصادات على إتمام ذلك بأمان، وألا تتصرف وكأن جائحة كورونا قد انتهت.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس غيبرييسوس في مؤتمر صحفي له: “إنه بعد مضي ثمانية أشهر على الجائحة، يمكن تفهم الإرهاق الذي أصاب الناس والتطلع للمضي قدما في حياتهم”.

وشدد على دعم منظمة الصحة العالمية بالكامل لجهود إعادة فتح الاقتصادات والمجتمعات، على أن تتم بأمان، محذرا من أن الواقع الحقيقي هو أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة.

9:46 إسبانيا تقترب من عتبة نصف مليون إصابة بكورونا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 462 ألفا و858 حالة حتى صباح اليوم، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 29094 ، وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين.

9:34 تواصل التراجع بالإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ويشار إلى أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة أقل من 300 حالة. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 20 ألف و 182 حالة.

وقد تراجعت حصيلة الاصابات اليومية بالفيروس لليوم الخامس منذ أن وصلت لأعلى مستوى منذ ما يقرب من ستة أشهر وبلغ 441 حالة يوم الخميس الماضي.

8:35 – الهند تحتل المركز الثالث عالما بالإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 69 ألفا و921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 819 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 65 ألفا و288 حالة وفاة، كما يصل إجمالي الإصابات في الهند منذ بداية الأزمة إلى 3 ملايين و691 ألف حالة.

وأفادت البيانات الرسمية بأن مليونين و839 ألف شخص قد تعافوا من الفيروس بشكل تام، في حين بقيت 785 ألفا و966 حالة نشطة، وبهذا تصبح الهند، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

8:27 – لا وفيات في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالمرض في الصين إلى 85058 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا، وشفي من المرض 31 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80208 شخصا.

8:04 – المكسيك الثالثة عالميا بعدد الوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة خلال الساعات الـ24الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 599 ألفا و560 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 64414 شخصا. وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

جدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة “جونز هوبكينز” الأميركية.

7:48 – تونس.. وفاة واحدة و118 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، عن تسجيل وفاة واحدة و118 إصابة بفيروس كورونا، منها تسع حالات وافدة. وأوضحت الصحة التونسية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3803 منها 77 وفاة.

وبينت الصحة التونسية أنها سجلت11 حالة شفاء مما رفع جملة عدد المتعافين إلى 1573حالة.

وقالت الصحة التونسية إنها أجرت إلى حد الآن 144 ألف و42 تحليلا مخبريا وأن 2153 حالات لا تزال حاملة للفيروس وهي محل متابعة.

7:47 هونغ كونغ تطلق حملة للكشف عن كورونا

بدأت هونغ كونغ اليوم الثلاثاء في إطلاق حملة مجانية شاملة لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم سحب العينات في 141 مركزا في جميع مناطق المدينة الـ18. وأعلن مسؤولو الصحة عن تسجيل تسع حالات مؤكدة جديدة يوم الاثنين، منها سبع حالات انتقلت محليا.

7:28 البرازيل تقترب من أربعة ملايين إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة. وأكدت الوزارة، تسجيل 45961 إصابة جديدة بالفيروس و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا. يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

02:10 – حصيلة جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 212 إصابة جديدة بالفيروس و22 وفاة، مقارنة مع 230 إصابة و23 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بلغ 98 ألفا و939 حالة، منهم 72 ألفا و929 تماثلوا للشفاء، و5421 حالة وفاة.

00:50 – قروض لشراء لقاح

قال بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي إنه وافق على تقديم قروض قدرها 400 مليون دولار إلى 7 دول في المنطقة وجمهورية الدومينيكان، من أجل شراء وتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا، عندما يصير متاحا.

وبموجب هذا البرنامج الطارئ، ستحصل كل من بيليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان، على 50 مليون دولار. وتخشى هذه الدول أن تجد نفسها في مؤخرة الصفوف عند ظهور اللقاحات، لأن دولا غنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تسعى لشراء الإمدادات الأولى من المنتجين.

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المصدر : وكالات