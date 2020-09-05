كورونا اليوم.. استمرار تصاعد الإصابات عالميا والعراق يسجل رقما قياسيا

يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي في مختلف دول العالم، ليصل إجمالي المصابين به إلى أكثر من 26.4 مليونا. وبقيت الولايات المتحدة متربعة على الصدارة تليها البرازيل ثم الهند فروسيا، وعربيا سجل العراق رقما قياسيا للإصابة بالمرض في يوم.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم ليوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

01:10 – مصر تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 890 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 76 ألفا و305 حالات حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إصابتها بالفيروس، ووفاة 16 حالة جديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر حتى أمس الجمعة هو 99 ألفا و582 حالة، من بينهم 76 ألفا و305 حالات تم شفاؤها، 5495 وفاة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي.

00:01 – العراق يسجل رقما قياسيا من الإصابات بكورونا

سجل العراق الجمعة رقما قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بكورونا منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي في البلاد قد لا يكون قادرا على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات.

وأحصى العراق الجمعة 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 252 ألفا و75 إصابة، بينها 7359 وفاة، و191 ألفا و368 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.

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وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى التجمعات الكبيرة التي جرت مؤخرا دون مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

وتوقعت الوزارة -في بيان- أن يستمر عدد الإصابات بالتصاعد في الأيام القادمة، وهو ما تخشى أن يؤدي إلى فقدان سيطرة المؤسسات الصحية على التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات.

00:00 – إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليونا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتوفي 868 ألفا و963 شخصا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات مسجلة 6 ملايين و165 ألفا و332 إصابة، منها 186 ألفا و768 وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 4 ملايين و41 ألفا و638 إصابة، منها 124 ألفا و614 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت 3 ملايين و936 ألفا و747 إصابة، منها 68 ألفا و472 وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و15 ألفا و105 إصابات، منها 17 ألفا 649 وفاة.

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المصدر : وكالات