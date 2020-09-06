كورونا اليوم.. انتشار متسارع بالمكسيك والبرازيل ومخاوف من التسرّع بطرح لقاح في أميركا

اختتم يوم السبت بتسجيل نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، ليتجاوز إجمالي المصابين 26.6 مليونا، كما تجاوز عدد الوفيات 874 ألفا، بينما يواصل الفيروس انتشاره.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار هذه الجائحة عبر العالم ليوم الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

03:40 – ارتفاع طفيف في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية فجر الأحد تسجيل 167 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى حالة وفاة واحدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 21 ألفا و177 إصابة، و334 وفاة.

03:20 – آلاف الإصابات المكسيك وتوقعات بالمزيد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أمس 6319 حالة إصابة مؤكدة جديدة و475 حالة وفاة إضافية، ليصبح المجموع الكلي أكثر من 629 ألف إصابة و67 ألف حالة وفاة.

ورجحت الحكومة أن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

01:20 – 30 ألف إصابة في البرازيل

أعلنت البرازيل فجر الأحد أنها سجلت في اليوم السابق أكثر من 30 ألف إصابة جديدة، بجانب 682 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 4.1 ملايين مصاب وأكثر من 126 ألف وفاة.

قالت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائبة الرئيس الأميركى بجانب المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنها لا تثق بكلمة الرئيس دونالد ترامب عن مدى فعالية أي لقاح لفيروس كورونا.

وأضافت هاريس -في تصريحات لشبكة سي إن إن (CNN)- “يجب أن يتحدث مصدر موثوق للمعلومات عن فعالية ما يتحدث عنه (ترامب)”.

ومع تزايد ضغوط من البيت الأبيض للإسراع في تطوير اللقاح، تخطط شركات إنتاج الأدوية لإعلان تعهد عام بعدم إرسال أي لقاح إلى إدارة الغذاء والدواء لمراجعته، دون بيانات شاملة عن السلامة والفعالية.

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 8550 إصابة جديدة السبت، انخفاضا من 8975 حالة تم تسجيلها في البلاد الجمعة، حيث كانت حصيلة الجمعة من بين الأعلى منذ بداية تفشي الوباء.

00:05 – أكثر من 1800 إصابة جديدة في المملكة المتحدة

أعلنت السلطات البريطانية في نهاية يوم السبت تسجيل 12 وفاة و1813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يعني ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 41 ألفا و459 حالة.

وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط الزيادة اليومية في عدد الإصابات كان ألف حالة في معظم فترات الشهر الماضي، لكنها تزايدت مؤخرا لتصل إلى 1940 حالة أمس، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ قرابة شهرين.

المصدر : وكالات