عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 3 تريليونات بسبب كورونا

تجاوز عجز الميزانية الأمريكية 3 تريليونات بسبب تفشي جائحة كوفيد- 19، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 3.3 تريليون دولار، عندما تنتهي السنة المالية في نهاية هذا الشهر.

وتؤكد هذه البيانات التقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس، والتي خلصت إلى أن العجز في طريقه ليكون الأكبر في تاريخ البلاد، وهو أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2009.

وأظهرت البيانات أن الحكومة أنفقت اكثر من 6 تريليونات دولار حتى الآن هذا العام، وهو مبلغ يتجاوز ما انفقته الحكومة في كامل عام 2019، والذي وصل إلى 4.4 تريليون دولار.

القدس العربي