مقتل أربعة عسكريين لبنانيين أثناء مطاردة متشدد إسلامي

بيروت – أعلن الجيش اللبناني، ليل الأحد- الاثنين، عن مقتل أربعة من عناصره في مدينة طرابلس شمالي البلاد، إثر مواجهات مع مسلحين.

وقال الجيش في بيان إنه ” دورية من المخابرات هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية أثناء مداهمتها لمنزل أحد الإرهابيين المطلوبين قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية” (شمال لبنان).

وأضاف “أسفر ذلك عن استشهاد أربعة عسكريين.

وأضاف المصدر أن المتشدد قُتل في الساعات التي أعقبت مداهمة المنزل أثناء محاولته الهرب.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلّية أن المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن تحصّن المطلوب “خالد التلاوي” داخل شقّة في مبنى سكني.

وأكدت أن خالد التلاوي هو عضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية وقائد خلية مسؤولة عن مقتل ثلاثة أشخاص في قرية كفتون بشمال لبنان الشهر الماضي.

وتعود الحادثة إلى 22 أغسطس الماضي، لما أقدمت سيارة مجهولة، بعد منتصف الليل، على إطلاق النار في بلدة كفتون في الكورة (شمالي لبنان) أثناء مرورها في البلدة، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص من أبناء البلدة هم ابن رئيس البلدية واثنين من شرطة البلدية.

وعلى ضوء ذلك، قامت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة غرفة سوري يدعى يوسف.خ (40 عاما) في منطقة العامرية، في عكار شمال البلاد، فقام بتفجير نفسه.

كما قامت، بحسب بيان سابق، بتوقيف عدد من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في عكار شمالي لبنان.

العرب